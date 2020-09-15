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Гент - Рапид. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов
Сразу после землетрясения
15 сентября. 21:30. Лига Чемпионов. Третий Квалификационный раунд
Гент. "Геламко Арена"
Главный арбитр: Андреас Экберг (Швеция)
"Гент" и "Рапид" получили немалый подарок от коронавируса. Первые уже теряли силы в борьбе за второе место, когда бельгийская лига была прекращена. Вторые заняли это место из-за снятия 12-ти очков у ЛАСК, нарушившего правила поведения во время пандемии. Воспользовались этим подарком команды по-разному. Австрийцы пережили уход двух опытных игроков, среди них и капитана, а также уход двух спонсоров. И начали сезон тремя победами с общей разницей мячей 10:1. У бельгийцев же за пять туров лиги лишь на одно набранное очко больше, чем уволенных тренеров. Каким образом всё это проявится сегодня?
Сегодня командой будет руководить ассистент Белёни и уволенного в августе Йесса Торупа Вим Де Деккер. А поможет ему технический директор Петер Балетт, верный соратник Торупа и любимец игроков. Де Витте не скрывает, что такими назначениями желает вернуть доверие игроков к тренерскому штабу. Де Деккер также ставит первыми целями мир в клубе и прозрачность. Теперь от победивших во внутренней войне игроков ожидают победу во внешней. В которой они, стоящие согласно Transfermarkt в 2.5 раза больше (79:31, 9:0 по игрокам, стоящим более трёх миллионов евро), всё ещё фавориты.
Смена тренера позволяет надеяться на возвращение в состав наконечника атаки на Белёни Романа Яремчука, отправленного Ласло на трибуны. А может, и Игоря Пластуна и Романа Безуса, игравших у Торупа, и гораздо меньше - после него. Яремчук явно не в лучшей форме, но своим ассистом принёс единственные очки в сезоне, Пластун вызывает немалые вопросы по игре в обороне, но лучший бомбардир команды с двумя голами. Возможно, они получат шансы.
В "Рапиде" всё гораздо спокойнее. Что, кстати, не само собой разумеется. Австрийские СМИ хором напоминают о том, что победа в предыдущем раунде Квалификации Лиги Чемпионов в Загребе над "Локомотивой" (1:0) принесла клубу три миллиона евро и групповой турнир как минимум Лиги Европы. Weltfussball даже назвал её одной из важнейших для клуба за последние годы. А спортивный директор Зоран Баришич и главный тренер Дитмар Кюхбауэр говорят об огромном давлении перед тем матчем и спокойствии перед нынешним. Спокойствие уж точно усилил 4:1 в первом туре лиги над "Адмирой". "Рапид" готов побеждать.
Прогноз: Гент - Рапид 1:1, 1:2 в дополнительное время
"Гент", участник 1/16 финала Лиги Европы сезона 2019/20, богаче и вроде бы сильнее "Рапида", не попавшего тогда в Еврокубки. Кюхбауэр, Баришич и игроки называют соперника явным фаворитом. Зато австрийцы опытнее. По выходам в групповые турниры Еврокубков за последние 11 лет они сильнее со счётом 8:5, были в 1/16 ЛЕ в сезоне 2018/19. А 38-летний Де Деккер 16-ти Еврокубковым матчам Кюхбауэра как главного тренера даже не может противопоставить ни одного матча Высшего дивизиона. Два года тому тогда также кризисный "Гент" уже вылетал в Квалификации от скромного австрийского "Алтаха"...