Гент - Рапид. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

15 сентября. 21:30. Лига Чемпионов. Третий Квалификационный раунд

Гент. "Геламко Арена"

Главный арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

"Гент" и "Рапид" получили немалый подарок от коронавируса. Первые уже теряли силы в борьбе за второе место, когда бельгийская лига была прекращена. Вторые заняли это место из-за снятия 12-ти очков у ЛАСК, нарушившего правила поведения во время пандемии. Воспользовались этим подарком команды по-разному. Австрийцы пережили уход двух опытных игроков, среди них и капитана, а также уход двух спонсоров. И начали сезон тремя победами с общей разницей мячей 10:1. У бельгийцев же за пять туров лиги лишь на одно набранное очко больше, чем уволенных тренеров. Каким образом всё это проявится сегодня?

закончилась вчера увольнением главного тренера Ласло Белёни после всего 25-ти дней работы. На специальной пресс-конференции президент клуба Иван Де Витте взял вину на себя, объявив назначение коуча, "не подходящего культуре клуба и игрокам", ошибкой. Мискастингом. Такие слова и решение были вызваны и всего тремя очками в трёх матчах, и намного больше - протестом игроков и болельщиков. Де Витте заявил, что за 21 год в клубе не встречал такого сопротивления и тех, и других. А обозреватель Sporza Том Будевель заявил, что президент выглядит "как побитая собака". Дно пробито.

Сегодня командой будет руководить ассистент Белёни и уволенного в августе Йесса Торупа Вим Де Деккер. А поможет ему технический директор Петер Балетт, верный соратник Торупа и любимец игроков. Де Витте не скрывает, что такими назначениями желает вернуть доверие игроков к тренерскому штабу. Де Деккер также ставит первыми целями мир в клубе и прозрачность. Теперь от победивших во внутренней войне игроков ожидают победу во внешней. В которой они, стоящие согласно Transfermarkt в 2.5 раза больше (79:31, 9:0 по игрокам, стоящим более трёх миллионов евро), всё ещё фавориты.

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Смена тренера позволяет надеяться на возвращение в состав наконечника атаки на Белёни Романа Яремчука, отправленного Ласло на трибуны. А может, и Игоря Пластуна и Романа Безуса, игравших у Торупа, и гораздо меньше - после него. Яремчук явно не в лучшей форме, но своим ассистом принёс единственные очки в сезоне, Пластун вызывает немалые вопросы по игре в обороне, но лучший бомбардир команды с двумя голами. Возможно, они получат шансы.

В "Рапиде" всё гораздо спокойнее. Что, кстати, не само собой разумеется. Австрийские СМИ хором напоминают о том, что победа в предыдущем раунде Квалификации Лиги Чемпионов в Загребе над "Локомотивой" (1:0) принесла клубу три миллиона евро и групповой турнир как минимум Лиги Европы. Weltfussball даже назвал её одной из важнейших для клуба за последние годы. А спортивный директор Зоран Баришич и главный тренер Дитмар Кюхбауэр говорят об огромном давлении перед тем матчем и спокойствии перед нынешним. Спокойствие уж точно усилил 4:1 в первом туре лиги над "Адмирой". "Рапид" готов побеждать.

Прогноз: Гент - Рапид 1:1, 1:2 в дополнительное время

"Гент", участник 1/16 финала Лиги Европы сезона 2019/20, богаче и вроде бы сильнее "Рапида", не попавшего тогда в Еврокубки. Кюхбауэр, Баришич и игроки называют соперника явным фаворитом. Зато австрийцы опытнее. По выходам в групповые турниры Еврокубков за последние 11 лет они сильнее со счётом 8:5, были в 1/16 ЛЕ в сезоне 2018/19. А 38-летний Де Деккер 16-ти Еврокубковым матчам Кюхбауэра как главного тренера даже не может противопоставить ни одного матча Высшего дивизиона. Два года тому тогда также кризисный "Гент" уже вылетал в Квалификации от скромного австрийского "Алтаха"...