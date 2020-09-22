Гент - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

У болельщиков "Динамо" с квалификацией Лиги чемпионов связаны крайне негативные воспоминания. Со времен Юрия Семина киевляне не могут преодолеть отбор. В течение этого времени палки в колеса вице-чемпиону Украины вставляли "Янг Бойз", "Аякс" и "Брюгге", а единственным покоренным соперником была чешская "Славия".

Однако с приходом на тренерский мостик Мирчи Луческу у "Динамо" началась новая эпоха. По крайней мере, на это надеются президент клуба, игроки, часть болельщиков (те, кто не устраивают Мирчи обструкцию). И первые шаги уже сделаны: в начале своей каденции Мирча Луческу победил "Шахтер" в Суперкубке Украины, а в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов одолел АЗ, которого опасались в Киеве. На очереди главное испытание осени – двухматчевое противостояние с "Гентом" за право сыграть в группе Лиги чемпионов. От результата этих поединков многое зависит: финансовое состояние клуба, комплектация команды, перспективы молодых игроков. Также матчи против "Гента" должны ответить на вопрос, было ли приглашение Мирчи Луческу шагом вперед от братьев Суркисов.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч

Бельгия. Гент. "Геламко Арена". 23.09.2020

Арбитр в поле – Овидиу Хацеган (Румыния)

"Гент (Бельгия) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина)

Телетрансляция в Украине – ТК "Футбол 2"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Не сыграют: Фран Соль, Денис Попов, Артем Беседин, Назарий Русин, Александр Тымчик ("Динамо")

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Это, наверное, классическая ситуация, когда до стартового свистка шансы – пятьдесят на пятьдесят. Ни одна из команд не имеет видимых преимуществ. "Динамо" выше стоит в клубном рейтинге, но "Гент" за последнюю пятилетку принес своей стране не намного меньше очков в Таблицу коэффициентов (46,5 против 60-и у "Динамо"). "Динамо" за последние пять лет деградировало в еврокубках от участника 1/8-й финала Лиги чемпионов до третьего места в группе Лиги Европы. А "Гент" впервые в своей истории выдал цикл из пяти и шести еврокубковых сезонов подряд.

"Динамо" дороже "Гента" на двадцать миллионов евро, но бельгийцы в течение последних трех лет продали игроков на сумму более ста миллионов. Самый дорогой футболист в составе "Динамо" Виктор Цыганков (19 млн. евро) в последнее время больше находится в лазарете, чем играет. А самый ценный ресурс "Гента" Роман Яремчук (9,5 млн. евро) уладил недоразумения с клубом и желает доказать "Динамо", что он существенно вырос по сравнению с тем временем, когда играл за киевскую команду.

Едва ли не единственное потенциальное преимущество "Динамо" – тренерский фактор. "Гент" возглавляет неопытный специалист, который провел всего два матча после экстренного увольнения Ласло Болони. А Мирча Луческу собаку съел в таких противостояниях во главе "Шахтера". Собственно, благодаря своей сообразительности румынский тренер уже перехитрил АЗ, чьи игроки потенциально не слабее динамовских. Теперь на очереди "Гент". Хватит ли сил для еще одной тренерской победы над равным по классу соперником?

Предматчевые расклады

У "Гента" есть проблемы с составом. Есть в заявке, то наверное не сыграет мозговой центр команды Свенс Кумс – у него травма. В плохой форме находится Роман Безус, а грузин Гиорги Чакветадзе, который принял участие в голевой атаке в матче с "Рапидом", порвал крестообразные связки. Нгадо-Нгаджи не играл в последнем матче чемпионата Бельгии из-за дисквалификации, однако в Лиге чемпионов тренер может рассчитывать на него. Камерунец конкурирует с Игорем Пластуном за место в центре обороны.

А вот Депуатр в заявке. Но в каких кондициях – это вопрос.

Ориентировочный состав:

Деви Руф - Алессио Кастро-Монтес, Дино Арсланагич, Мишель Нгадо-Нгаджи, Милад Мохаммади - Элиша Овусу, Никлас Дорш, Вадис Одиджа-Офойе - Лорен Депуатр, Роман Яремчук, Франк Ньянгбо

"Динамо" прилетело в Бельгии только с одним номинальным нападающим – Владиславом Супрягой. Артем Кравец накануне покинул команду, Фран Соль близок к возвращению на родину, Беседин дисквалифицирован, а Русин не готов. Поэтому ситуативно на острие атаки могут оказаться Беньямин Вербич или Жерсон Родригес.

Треугольник в центре поля не вызывает вопросов. Если без неожиданностей – то выйдут Сидорчук, Буяльский и Шапаренко. Цыганков, Де Пена, Вербич и Родригес, если никто из последних двух не выйдет на острие атаки, могут сменять друг друга на протяжении игры на флангах полузащиты.

Много вариантов в построении защитной линии, несмотря на то, что здесь наибольше травмированных. На правом фланге может сыграть Караваев, тогда Томаш Кендзёра выйдет в центре. Караваев может сыграть и слева, отправив в центр Миколенко. Еще одна модель – выход перед воротами Бущана юных Забарного и Сироты. Не забываем и о Шабанове, который числится в заявке, но не среди фаворитов Мирчи Луческу.

Ориентировочный состав:

Георгий Бущан - Томаш Кендзёра, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев - Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский - Виктор Цыганков, Беньямин Вербич - Владислав Супряга

Прогноз – ничья 1:1

В противостоянии с АЗ Мирча Луческу строил стратегию с учетом на один матч: в первом тайме была одна игра, во втором – другая. Здесь же у нас два поединка, поэтому от выездного не ожидаем ничего другого, кроме защитной модели "Динамо". И контратак. Уязвимая защита "Гента" хотя бы раз должна дать сбой, но на своем поле "буйволы" смогут и забить. Результативная ничья – прогноз, который напрашивается. Игра от ножа будет уже в Киеве.