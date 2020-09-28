  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Динамо - Гент. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Гент. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Динамо - Гент: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.09.2020 ⋊ Лига чемпионов онлайн на UA-Футбол

Динамо - Гент. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Видно было, что футболисты держали в головах предстоящий матч с "Гентом", поскольку это самая важная игра для клуба за последние, наверное, четыре-пять лет", - эти слова Мирча Луческу произнес после победы над "Минаем" и они лучше всего характеризующие масштаб события, которое состоится во вторник вечером на НСК "Олимпийский". "Динамо" никогда за последние четыре года не было так близко к группе Лиги чемпионов, однако поединок с "Гентом" должен показать, готова ли эта команда сделать последний, решающий шаг. Не заденет ли ее та же мантра, которая часто вредит украинским представителям на международной арене – когда ты ошибаешься там, где для ошибок, на первый взгляд, нет никаких предпосылок.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч
Украина. Киев. НСК "Олимпийский". 29.09.2020
Арбитр в поле – Шимон Марчиняк (Польша)

"Динамо" (Киев, Украина) 22:00 "Гент" (Бельгия)

Первый матч – 2:1

Телетрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Не сыграют: Денис Попов, Никита Бурда, Александр Тымчик, Артем Беседин, Назарий Русин (все – "Динамо"); Роман Безус, Георги Чакветадзе, Александр де Брюн, Роман Яремчук, Вадис Оджиджа-Офое (все – "Гент")

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Луческу призвал забыть результат первого матча, болельщики тоже не спешат после победы 2:1 в Генте отправлять "Динамо" в группу, но мало кто говорит об одной интересной особенности. "Динамо" проваливалось в трех последних квалификационных кампаниях Лиги чемпионов, но ни разу при этом киевская команда не проиграла домашнего поединка. С "Брюгге" была ничья 3:3, с "Аяксом" – ничья 0:0, до этого – победы над "Славией" и "Янг Бойз". С учетом последнего тура группового этапа 2015/16, в котором "Динамо" в Киеве разбило "Бешикташ" 6:0, киевляне не проигрывают дома в Лиге чемпионов уже шесть матчей подряд. Последний раз из Киева со щитом уехала "Бенфика" в октябре 2016-го.

В то же время, целостная картина выглядит не так ярко. Благодаря победам над АЗ (дома) и "Гентом" (в гостях) "Динамо" впервые с 2012-го года связало воедино две подряд победы в квалификации Лиги чемпионов. В случае победы над "Гентом" и в отчетном поединке, Мирча Луческу повторит результат Юрия Семина, который добыл три к ряду победы над "Фейеноордом" и "Боруссией" Менхенгладбах летом 2012-го. Немцы, правда, победили киевлян на своем поле в ответной игре, но по разнице мячей в группу Лиги чемпионов прошла именно украинская команда.

Еще один интересный нюанс, который свидетельствует о резком прогрессе "Динамо" в результатах, связанный с Таблицей коэффициентов. Если киевляне второй раз обыграют "Гент", или хотя бы сыграют с ним вничью, то за три еврокубковых матча текущего сезона наберут больше очков в Таблицу коэффициентов, чем за весь прошлый сезон.

Надо добавить, что прошлогодний провал бьет по позициям "Динамо" сегодня. В случае выхода в групповой этап ЛЧ киевлянам не хватит одной позиции для второй корзины, что можно было бы компенсировать в прошлом году успешным выступлением в Лиге Европы. Чтобы понимать значение этого нюанса, представьте, что в группу к киевлянам попадет "Барселона" из второй корзины, а не "Олимпиакос" или "Зальцбург" – с третьей.

Предматчевые расклады

Немногое изменилось за неделю. До сих пор не могут играть центральные защитники Бурда и Попов (хотя он и приступил к тренировкам). Жерсон Родригес не попал в заявку на "Минай" из-за забоя и обострения старого повреждения, но накануне тренировался в общей группе. Не будет в составе также Назария Русина.

А вот Фран Соль, Георгий Цитаишвили, Микель Дуэллунн, Богдан Леднев могут сыграть. По крайней мере, этим игрокам не мешают проблемы со здоровьем, разве что нехватка тренерского доверия.

Ориентировочный состав:

Георгий Бущан - Томаш Кендзёра, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев - Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский - Карлос Де Пена, Виктор Цыганков - Владислав Супряга

"Генту" точно не поможет дисквалифицированный Роман Безус. Травмировался полузащитник Вадис Оджиджа-Офое. Зато прибыл с делегацией в Киев Георги Чакветадзе. Однако его готовность принять участие в игре остается под вопросом – тренеры определятся на последней тренировке.

Есть проблемы у Романа Яремчука. Украинец травмировался в первом матче с "Динамо" и после этого на поле не выходил. Не прилетел он и в Киев, хотя источники отмечают, что причина неявки – более глубокая, нежели просто травма. Прилетел в Украину Свен Кумс, но пока непонятно, готов ли он играть девяносто минут после травмы.

Ориентировочный состав:

Деви Руф - Алессио Кастро-Монтес, Майкл Нгаде-Нгаджу, Игорь Пластун, Нури Фортуна - Никлас Дорш, Элиша Овусу, Свен Кумс - Джордан Ботака, Тим Кляйндинст, Лорен Депуатр

Прогноз – победа "Динамо" 1:0

Накануне выездного матча мы прогнозировали для "Динамо" ничью 1:1, но киевляне превзошли ожидания. Сейчас же напрашивается прогноз на победу. Отметим, что это будет "осторожная" победа – с минимальным риском от киевлян. Ставку можно сделать на то, что хозяева не пропустят.

1xbet
1.98
3.58
3.80
Сделать ставку
Favbet
1.91
3.40
4.00
Сделать ставку
Parimatch
1.93
3.60
3.90
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...