Динамо - Гент. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

"Видно было, что футболисты держали в головах предстоящий матч с "Гентом", поскольку это самая важная игра для клуба за последние, наверное, четыре-пять лет", - эти слова Мирча Луческу произнес после победы над "Минаем" и они лучше всего характеризующие масштаб события, которое состоится во вторник вечером на НСК "Олимпийский". "Динамо" никогда за последние четыре года не было так близко к группе Лиги чемпионов, однако поединок с "Гентом" должен показать, готова ли эта команда сделать последний, решающий шаг. Не заденет ли ее та же мантра, которая часто вредит украинским представителям на международной арене – когда ты ошибаешься там, где для ошибок, на первый взгляд, нет никаких предпосылок.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч

Украина. Киев. НСК "Олимпийский". 29.09.2020

Арбитр в поле – Шимон Марчиняк (Польша)

"Динамо" (Киев, Украина) 22:00 "Гент" (Бельгия)

Первый матч – 2:1

Телетрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Не сыграют : Денис Попов, Никита Бурда, Александр Тымчик, Артем Беседин, Назарий Русин (все – "Динамо"); Роман Безус, Георги Чакветадзе, Александр де Брюн, Роман Яремчук, Вадис Оджиджа-Офое (все – "Гент")

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Луческу призвал забыть результат первого матча, болельщики тоже не спешат после победы 2:1 в Генте отправлять "Динамо" в группу, но мало кто говорит об одной интересной особенности. "Динамо" проваливалось в трех последних квалификационных кампаниях Лиги чемпионов, но ни разу при этом киевская команда не проиграла домашнего поединка. С "Брюгге" была ничья 3:3, с "Аяксом" – ничья 0:0, до этого – победы над "Славией" и "Янг Бойз". С учетом последнего тура группового этапа 2015/16, в котором "Динамо" в Киеве разбило "Бешикташ" 6:0, киевляне не проигрывают дома в Лиге чемпионов уже шесть матчей подряд. Последний раз из Киева со щитом уехала "Бенфика" в октябре 2016-го.

В то же время, целостная картина выглядит не так ярко. Благодаря победам над АЗ (дома) и "Гентом" (в гостях) "Динамо" впервые с 2012-го года связало воедино две подряд победы в квалификации Лиги чемпионов. В случае победы над "Гентом" и в отчетном поединке, Мирча Луческу повторит результат Юрия Семина, который добыл три к ряду победы над "Фейеноордом" и "Боруссией" Менхенгладбах летом 2012-го. Немцы, правда, победили киевлян на своем поле в ответной игре, но по разнице мячей в группу Лиги чемпионов прошла именно украинская команда.

Еще один интересный нюанс, который свидетельствует о резком прогрессе "Динамо" в результатах, связанный с Таблицей коэффициентов. Если киевляне второй раз обыграют "Гент", или хотя бы сыграют с ним вничью, то за три еврокубковых матча текущего сезона наберут больше очков в Таблицу коэффициентов, чем за весь прошлый сезон.

Надо добавить, что прошлогодний провал бьет по позициям "Динамо" сегодня. В случае выхода в групповой этап ЛЧ киевлянам не хватит одной позиции для второй корзины, что можно было бы компенсировать в прошлом году успешным выступлением в Лиге Европы. Чтобы понимать значение этого нюанса, представьте, что в группу к киевлянам попадет "Барселона" из второй корзины, а не "Олимпиакос" или "Зальцбург" – с третьей.

Предматчевые расклады

Немногое изменилось за неделю. До сих пор не могут играть центральные защитники Бурда и Попов (хотя он и приступил к тренировкам). Жерсон Родригес не попал в заявку на "Минай" из-за забоя и обострения старого повреждения, но накануне тренировался в общей группе. Не будет в составе также Назария Русина.

А вот Фран Соль, Георгий Цитаишвили, Микель Дуэллунн, Богдан Леднев могут сыграть. По крайней мере, этим игрокам не мешают проблемы со здоровьем, разве что нехватка тренерского доверия.

Ориентировочный состав:

Георгий Бущан - Томаш Кендзёра, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев - Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский - Карлос Де Пена, Виктор Цыганков - Владислав Супряга

"Генту" точно не поможет дисквалифицированный Роман Безус. Травмировался полузащитник Вадис Оджиджа-Офое. Зато прибыл с делегацией в Киев Георги Чакветадзе. Однако его готовность принять участие в игре остается под вопросом – тренеры определятся на последней тренировке.

Есть проблемы у Романа Яремчука. Украинец травмировался в первом матче с "Динамо" и после этого на поле не выходил. Не прилетел он и в Киев, хотя источники отмечают, что причина неявки – более глубокая, нежели просто травма. Прилетел в Украину Свен Кумс, но пока непонятно, готов ли он играть девяносто минут после травмы.

Ориентировочный состав:

Деви Руф - Алессио Кастро-Монтес, Майкл Нгаде-Нгаджу, Игорь Пластун, Нури Фортуна - Никлас Дорш, Элиша Овусу, Свен Кумс - Джордан Ботака, Тим Кляйндинст, Лорен Депуатр

Прогноз – победа "Динамо" 1:0

Накануне выездного матча мы прогнозировали для "Динамо" ничью 1:1, но киевляне превзошли ожидания. Сейчас же напрашивается прогноз на победу. Отметим, что это будет "осторожная" победа – с минимальным риском от киевлян. Ставку можно сделать на то, что хозяева не пропустят.