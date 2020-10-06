Какие шансы у Динамо и Шахтера в Лиге Чемпионов? Мнение букмекеров

Групповой этап нынешней Лиги Чемпионов обещает стать одним из самых интересных для украинских болельщиков за последнее время. Еще бы, впервые с 2016 года на групповом этапе сыграют две украинские команды, а за пару месяцев Киев посетят "Барселона", "Реал", "Ювентус", Месси, Роналду и Сергей Ребров со своей командой. Жребий непростой, но более интересного и придумать было сложно. Какие же шансы у "Динамо" и "Шахтера" выйти в плей-офф? Разбираемся:

Группа B

Выход из группы. Коэффициенты Favbet:

Реал – 1.15

Интер – 1.4

Боруссия М – 3.5

Шахтер – 3.7

Нужно признать, что "Шахтеру" откровенно не повезло со жребием. Из 3-й и 4-й корзины "горнякам" достались самые сложные из всех возможных соперников – "Интер" и "Боруссия" из Менхенгладбаха. Не говоря уже о том, что из первой корзины мог выпасть кто-то попроще, нежели "Реал" (например, "Севилья" или "Порту"). И если смотреть на коэффициенты, то букмекеры не сильно верят в проход горняков, вероятность менее 25%. Куда реальнее выглядит борьба с гладбахской "Боруссией" за 3-е место и выход в Лигу Европы. Всё закономерно. "Реал" есть "Реал", из всех топ-клубов он единственный, кто начиная с 97 года неизменно выходит в плей-офф Лиги Чемпионов. Вероятность прохода мадридцев близка к 100%. "Интер" не может похвастаться такой стабильностью, но в августе в полуфинале Лиги Европы он сошелся с "Шахтером" и отчетливо продемонстрировал, что на данный момент это команды несколько разного уровня. Вот и остается горнякам только борьба с Гладбахом за 3-е место. Хотя совсем списывать команду Каштру не стоит

Группы G

Выход из группы. Коэффициенты Favbet:

Барселона – 1.13

Ювентус – 1.15

Динамо – 4.5

Ференцварош – 8

С точки зрения медийности "Динамо" досталась идеальная группа. С "Барселоной" "Динамо" не играло 11 лет, с "Ювентусом" так и вовсе 18. Увидеть игры против Месси и Роналду – что может быть круче? Плюс "Ференцварош" Сергея Реброва. Среди болельщиков "Динамо" уже ходит шутка, что еще 4-5 лет назад они и представить не могли, что придется болеть за Луческу против Реброва.

Но с точки зрения реальной борьбы за выход из группы всё гораздо хуже. "Динамо" порадовало болельщиков игрой и главное результатом в матчах против АЗ и "Гента". Но все понимают, что "Барселона" и "Ювентус" это совсем другое, и последняя встреча киевлян с соперником подобного уровня ("Челси") закончилась поражением 0:8 по сумме двух матчей. И если команде Луческу удастся хотя бы раз отобрать очки у "Барселоны" или "Ювентуса", то это уже будет большим достижением. Куда реальнее выглядит борьба с "Ференцварошем" за 3-е место, и тут уже "Динамо" является фаворитом. Сергей Ребров и так сделал практически невозможное – впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в Лигу Чемпионов. Он уже герой. Но выше головы не прыгнешь

Прогноз: нас ждет яркий групповой этап, и много зрелищных матчей. Но шансов у украинских команд против европейских грандов объективно мало и поставить на невыход "Шахтера" за коэффициент 1.25 и "Динамо" за 1.18 было бы максимально логично.