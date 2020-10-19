  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Динамо – Ювентус. Букмекеры оценили шансы киевлян
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо – Ювентус. Букмекеры оценили шансы киевлян

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Динамо – Ювентус. Букмекеры оценили шансы киевлян
Новина українською

Лига Чемпионов возвращается в Киев! Долгих 4 года "Динамо" не удавалось выйти в групповой этап главного турнира Европы, но в этом сезоне удача улыбнулась "бело-синим". Группа "Динамо" досталась очень сложная, но с медийной точки зрения максимально интересная – "Ювентус", "Барселона" и венгерский "Ференцварош" во главе с Сергей Ребровым. Первый соперник киевлян – туринский "Ювентус"

Коэффициенты Favbet: 4.5 – 3.5 – 1.92

Выход из группы:

  • Ювентус – 1.04
  • Динамо – 9

Как видим из коэффициентов, букмекеры практически не сомневаются в том, что "Ювентус" выйдет из группы. А вот шансы "Динамо" на выход - не более 10%. И с этим сложно спорить. Но в конкретном киевском матче шансы "бело-синих" вовсе не так плохи. По мнению букмекеров вероятность победы "Ювентуса" и непроигрыша "Динамо" почти равны -1,92 на 1.97. Попробуем разобраться почему.

Причина №1 – это, безусловно, отсутствие Криштиану Роналду. Многие болельщики мечтали увидеть в Киеве легендарного Криша, но к огромному сожалению португалец сдал позитивный тест на коронавирус и в Киеве не сыграет. С другой стороны это дополнительный шанс для Динамо зацепиться хотя бы за ничью туринцами.

Вторая причина – не слишком уверенный старт "Ювентуса" в чемпионате. И если ничью 2:2 с "Ромой" еще можно объяснить удалением Рабьо, то 1:1 со скромным "Кротоне" это уже перебор. Пока у Пирло в "Ювентусе" получается далеко не всё

Впрочем, нужно признать, что даже без Роналду класс "Ювентуса" по умолчанию гораздо выше, нежели у киевлян. В квалификации "Динамо" уверенно прошло голландский "АЗ" и бельгийский "Гент", но "Ювентус" - это совсем другое. По версии Трансфермаркт суммарная стоимость игроков "Юве" в 7 раз больше, нежели игроков "Динамо". Это настоящая пропасть. Когда в последний раз "Динамо" играло с командой сопоставимого уровня, то это закончилось 0:8 от "Челси" по сумме двух матчей

Дополнительная интрига – Мирча Луческу против Андреа Пирло. 20 лет назад румынский специалист был наставником еще совсем молодого Пирло в "Интере". А сейчас они оба сойдутся в тренерской дуэли. И хотя опыт полностью на стороне Луческу, противопоставить что-то индивидуальному мастерству игроков "Ювентуса" ему вряд ли удастся. Болеем за "Динамо" и верим в чудо, но голос разума советует поставить на победу гостей, особенно с таким отличным коэффициентом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) букмекеры Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.10.2020 в 14:54
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...