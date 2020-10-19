Динамо – Ювентус. Букмекеры оценили шансы киевлян

Лига Чемпионов возвращается в Киев! Долгих 4 года "Динамо" не удавалось выйти в групповой этап главного турнира Европы, но в этом сезоне удача улыбнулась "бело-синим". Группа "Динамо" досталась очень сложная, но с медийной точки зрения максимально интересная – "Ювентус", "Барселона" и венгерский "Ференцварош" во главе с Сергей Ребровым. Первый соперник киевлян – туринский "Ювентус"

Коэффициенты Favbet: 4.5 – 3.5 – 1.92

Выход из группы:

Ювентус – 1.04

Динамо – 9

Как видим из коэффициентов, букмекеры практически не сомневаются в том, что "Ювентус" выйдет из группы. А вот шансы "Динамо" на выход - не более 10%. И с этим сложно спорить. Но в конкретном киевском матче шансы "бело-синих" вовсе не так плохи. По мнению букмекеров вероятность победы "Ювентуса" и непроигрыша "Динамо" почти равны -1,92 на 1.97. Попробуем разобраться почему.

Причина №1 – это, безусловно, отсутствие Криштиану Роналду. Многие болельщики мечтали увидеть в Киеве легендарного Криша, но к огромному сожалению португалец сдал позитивный тест на коронавирус и в Киеве не сыграет. С другой стороны это дополнительный шанс для Динамо зацепиться хотя бы за ничью туринцами.

Вторая причина – не слишком уверенный старт "Ювентуса" в чемпионате. И если ничью 2:2 с "Ромой" еще можно объяснить удалением Рабьо, то 1:1 со скромным "Кротоне" это уже перебор. Пока у Пирло в "Ювентусе" получается далеко не всё

Впрочем, нужно признать, что даже без Роналду класс "Ювентуса" по умолчанию гораздо выше, нежели у киевлян. В квалификации "Динамо" уверенно прошло голландский "АЗ" и бельгийский "Гент", но "Ювентус" - это совсем другое. По версии Трансфермаркт суммарная стоимость игроков "Юве" в 7 раз больше, нежели игроков "Динамо". Это настоящая пропасть. Когда в последний раз "Динамо" играло с командой сопоставимого уровня, то это закончилось 0:8 от "Челси" по сумме двух матчей

Дополнительная интрига – Мирча Луческу против Андреа Пирло. 20 лет назад румынский специалист был наставником еще совсем молодого Пирло в "Интере". А сейчас они оба сойдутся в тренерской дуэли. И хотя опыт полностью на стороне Луческу, противопоставить что-то индивидуальному мастерству игроков "Ювентуса" ему вряд ли удастся. Болеем за "Динамо" и верим в чудо, но голос разума советует поставить на победу гостей, особенно с таким отличным коэффициентом.