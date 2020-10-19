Первая личная встреча. Челси – Севилья. Анонс и прогноз матча 1-го тура Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур.

20 октября. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Телетрансляция: OLL.TV

"Челси" ни разу не играл с "Севильей" – казалось бы, две европейские команды высокого уровня, но впервые они встретятся только по ходу кампании-2020/21. "Синие" подходят к 1 туру Лиги чемпионов с усиленным, но не сыгранным составом, а "нервионцы" в статусе победителя Лиги Европы и в целом симпатичного коллектива с бойцовскими качествами, умением терпеть.

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Лондонцы устроили масштабную закупку прошедшим летом, усилив каждую из линий. Юркий Вернер и субтильный Хавертц продолжают адаптироваться в новых условиях после Бундеслиги, привыкает и старательный Бен Чилвелл, а ветеран Тьяго Силва и вовсе пока вышел на поле всего в двух матчах. Нестабильности в результатах могло бы и не быть, не пребывай в лазарете на старте сезона Пулишич и Зиеш – американца и марокканца крайне не хватало, отсюда и отсутствие необходимой ширины и качества на флангах атаки. Сейчас оба в строю, но вновь встает вопрос об их грамотном внедрении в состав, особенно в случае с Хакимом.

Безусловно, Тимо Вернер добавил креатива на финальной трети поля благодаря своевременным открываниям за спину и топовому уровню принятия решений, однако защита "синих" сводит все эти усилия впереди на нет. Оборона "Челси" в любой момент может потерять концентрацию и устроить цирковое представление на пару с Кепой – отсюда проигрыш "Ливерпулю" (0:2), сумасшедшие тройки на табло с "ВБА" и "Саутгемптоном" (3:3), пропущенный гол от "Тоттенхэма" в Кубке лиги и как следствие вылет из турнира (1:1, 5:4 по пенальти). В текущем сезоне лондонцы смогли действительно задавить соперника только в поединках с "Брайтоном" (1:3) и "Кристал Пэлас" (4:0), когда физические кондиции оппонентов во вторых таймах просели даже по сравнению с оными у "Челси".

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Лэмпард не сможет рассчитывать на Маркоса Алонсо, ведь испанец схлопотал красную карточку в первом матче 1/8 прошлой Лиги чемпионов с "Баварией". Продолжает лечиться Гилмор, также сложно оценить состояние Тьяго Силвы. После международной паузы Фрэнка наверняка огорчила новость о неприятной травме Менди, но по информации The Telegraph, Эдуар якобы вернулся к тренировкам и, возможно, менеджеру "Челси" не придется завтра сидеть с валидолом на скамейке и наблюдать за Аррисабалагой в рамке. Правда, тренер "синих" вряд ли бросит в бой почти сразу вратаря после повреждения.

Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Чилвелл – Канте, Жоржиньо, Пулишич, Хавертц, Маунт – Вернер

"Севилья" преобразилась под руководством Лопетеги, Хулен сколотил отличный коллектив. В прошлом сезоне "нервионцы" в 6-й раз в своей истории завоевали Лигу Европы / Кубок УЕФА и уверенно квалифицировались в ЛЧ с 4-го места, с 10-очковым отрывом от пятой позиции. Испанцы демонстрируют гибкий футбол и могут выступить как с позиции силы, так и сыграть по атакующему сопернику, выжидая свои шансы. Учитывая уровень соперников в квартете E, а также потенциальные амбиции, вряд ли "Севилья" будет пытаться подсознательно искать родное третье место и даунгрейда в любимый турнир. Тем более, по безысходности в глазах игроков "нерадзурри" в финале ЛЕ и по нервам "Баварии" в Суперкубке УЕФА нельзя сказать, что в 1/8 ЛЧ "красно-белые" не будут готовы задать трепку более статусному сопернику.

Текущий розыгрыш "неорвинцы" начали уверенно – после незазорного поражения мюнхенцам "Севилья" обыграла "Кадис" (1:3, а эти ребята на днях удивили "Реал"), "Леванте" (1:0) и расписала мировую на "Камп Ноу" (1:1). После перерыва на матчи сборных команда минимально уступила "Гранаде" (1:0), но Лопетеги осознанно пошел на махинации с составом перед важным поединком с "Челси" – в запасе остались Лукас Окампос и Люк Де Йонг, в Лондоне ожидаем их с первых минут. Однако не смогут помочь испанцам Жюль Кюнде (коронавирус) и Серхио Эскудеро (повреждение).

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Боно – Навас, Серхи Гомес, Диего Карлос, Акунья – Жордан, Фернандо, Ракитич – Сусо, Де Йонг, Окампос

Прогноз. 2:2. С очень большой вероятностью, 20 октября на поле "Стэмфорд Бридж" встретятся две команды, которые в итоге и выйдут из квартета E в 1/8 Лиги чемпионов. Тяжело выделить явного фаворита встречи – предположим, что победители двух последних розыгрышей Лиги Европы не определят сильнейшего.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.