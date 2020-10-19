Лацио - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, группа F, первый тур

20 октября. Рим, “Альянц Арена”

“Лацио” 22:00 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – OLL.TV

“Лацио” не играл в Лиге чемпионов 13 лет. В прошлом сезоне команда Симоне Индзаги долго была в претендентах на победу в гонке за Скудетто, но сильно сдала после возобновления чемпионата. Главная проблема “Лацио” – это короткая скамейка запасных. В последнем матче Серии А против “Сампдории” римская команда играла без Иммобиле, Ладзари, Лулича, Луиса Фелипе, Баштуша, Перейры, Эскаланте и Раду и в итоге проиграла “блучеркьяти” 0:3.

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Симоне Индзаги назвал матч с “Сампдорией” худшим за последние несколько лет, и сказал, что хотел заменить в перерыве всю команду. Прежде всего тренер “Лацио” был недоволен характером команды и против “Боруссии” он ожидает проявления “смелости и агрессии”. Однако проблемы с составом не исчезнут. Чиро Иммобиле, в свое время проведший сезон в Дортмунде, вернется в старт, но Лулич, Перейра и Ладзари все так же отсутствуют, под вопросом участие в матче Луиса Фелипе.

Слабым утешением для “Лацио” будет то, что “Боруссия” тоже имеет определенные кадровые проблемы. Люсьен Фавр потерял практически всех своих защитников. По разным причинам отсутствуют Аканджи, Загаду, Шульц, Шмельцер и Эмре Джан, закрывающий позицию центрбека. Кроме того, только в день матча станет известно, сможет ли сыграть Лукаш Пищек. Если польский ветеран все-таки сможет восстановиться, то с ним в тройке центрбеков сыграют Матс Хуммельс и номинальный центрхав Томас Дилэйни, хорошо проявивший себя на этой позиции в последнем матче Бундеслиги против “Хоффенхайма” (1:0).

Матч с “Хоффенхаймом”, в котором команда Люсьена Фавра смогла поберечь силы, стал третьим победным для BVB в новом сезоне. “Боруссия” оступилась лишь однажды, проиграв “Аугсбургу” (0:2). “Лацио” стартовал гораздо хуже – одна в победа в четырех турах Серии А и разница мячей минус четыре. Учитывая, что в новом сезоне пробиться в Лигу чемпионов “Лацио” будет гораздо сложнее, команда Симоне Индзаги намерена произвести яркое впечатление в самом престижном клубном футбольном турнире.

Цифры и факты

Чиро Иммобиле забил за “Боруссию” всего три гола в 24 матчах Бундеслиги. К сравнению, в прошлом сезоне Серии А ему удалось провести 36 голов в 37 матчах.

“Лацио” и “Боруссия” ранее встречалась три раза. В августе 2018 года команды сыграли товарищеский матч, в котором BVB выиграл 1:0 благодаря голу Ройса. Ранее команды встречались в четвертьфинале Кубка УЕФА 1994/19, который Дортмунд выиграл по сумме двух матчей (0:1, 2:0).

“Лацио” неудачно провел последние встречи против немецких команд. В групповом раунде Лиги Европы 2018/19 римляне дважды уступили “Айнтрахту” (1:4, 1:2), а в плей-офф Лиги чемпионов в августе 2015 проиграли “Байеру” по сумме двух матчей (1:0, 0:3).

Эмре Джан трижды встречался с “Лацио” в качестве игрока “Ювентуса” и ни разу не проиграл (две победы, одна ничья). Также он играл с игроком “Лацио” Лукасом Лейвой в “Ливерпуле”.

“Боруссия” пропускала в сезоне 2020/21 только от “Аугсбурга” (0:2). В трех победных матчах Бундеслиги команда Люсьена Фавра смогла нивелировать атаку соперника.

Ориентировочные составы

“Лацио”: Стракоша – Патрик, Ачерби, Луис Фелипе – Марушич, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Фарес – Иммобиле, Корреа

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Дилэйни – Паслак, Беллингем, Витцель, Геррейру – Ройс, Санчо – Холанд

Прогноз на матч “Лацио” – “Боруссия” Дортмунд

Слабая форма “Лацио” позволяет “Боруссии” надеяться на победу в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Группа F является одной из слабейших по составу участников, и Дортмунд должен смело считать себя главным фаворитом. “Лацио” вероятнее всего будет играть на контратаках, но против “Боруссии” так действуют большинство команд в Бундеслиге. Лучшее физическое состояние и хорошая игровая форма “Боруссии” должны сыграть в их пользу. Прогноз – победа “Боруссии” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.