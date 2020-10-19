Барселона - Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. Первый тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". Арбитр в поле - Сандро Шёрер (Швейцария), трансляция в Украине - "Футбол 3"

Рональд Куман многое поменял в "Барселоне" после своего прихода. Начиная от кадрового наполнения состава и заканчивая тактическими моделями. Именно этим объясняли метаморфозы в игре каталонцев, которые наблюдались в первых двух официальных поединках "блаугранас" в сезоне 2020/21. Однако затем были поединки с "Севильей" и "Хетафе" и возвращение к лекалам Вальверде / Сетьена. То где же истинная сущность этой команды? И не был ли успех стартовых поединков обусловлен традиционным для таких ситуаций эмоционально-психологическим подъемом?

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Группа Лиги чемпионов у каталонцев такова, что с ней команда должна выходить (хотя бы со второго места) даже в разобранном состоянии. С другой стороны, очень не вовремя случился провал на поле "Хетафе". "Барса" не проигрывала сопернику из пригорода Мадрида почти десять лет (всего две ничьих в течение этого периода), однако аккуратно перед стартом группового этапа Лиги чемпионов продемонстрировала свои слабые стороны.

"Хетафе" проделал колоссальную работу без мяча – превзошел "Барсу" по количеству ударов в направлении ворот, попаданий в плоскость и, собственно, забитых голов. Владея мячом лишь чуть больше 27-и процентов игрового времени и играя в пас на уровне 58-и процентов точности, "городские" позволили "Барсе" нанести только один удар в створ. Пособие для Сергея Реброва.

Его команда без позиции силы играла в квалификации Лиги чемпионов против загребского "Динамо", "Селтика" и даже "Мольде". Это уже привычная стихия для чемпиона Венгрии, поэтому на "Камп Ноу" Ребров не станет выдумывать велосипед. Это просто лишнее. Важную роль будет играть как раз работа без мяча – прессинг, перекрытие зон, построение эшелонной защиты. А уже впереди шанс-другой у "Фради" точно будет. Быстро проходить центр поля венгерская команда умеет, умеют ее игроки также успешно действовать один в один. С не безупречными в оборонной работе Де Йонгом, Пике, Лангле шансы будут.

В Лиге чемпионов на "Камп Ноу" "Барселона" не проигрывает уже более семи лет – с мая 2013-го года. За последние три года допустила лишь две ничьи на своем поле. Но это не должно пугать "Ференцварош", ибо магия "Камп Ноу" без болельщиков не действует. Да и Рональд Куман еще не успел вдохновиться атмосферой этого футбольного храма, что делает его уязвимым перед тактическими замыслами оппонентов и навязанным соперником футболом. Не все сегодня будет зависеть только от "Барселоны".

Ориентировочные составы

Тер Штеген до сих пор травмирован, поэтому в воротах сыграет Нето. На левом фланге обороны из-за травмы Хорди Альбы придется выбирать между Эктором Фирпо и Сержиньо Дестом. Самуэль Умтити не является существенной потерей.

Миралем Пьянич приехал из сборной с болью в спине, однако вряд ли босниец вышел бы в основе даже при оптимальных кондициях. В опорной зоне, при Кумане получившей четкие контуры, дополняют друг друга Де Йонг и Бускетс. Педри плохо сыграл на позиции десятого номера против "Хетафе", поэтому ждем появления Фелипе Коутиньо. Месси, Фати и Гризманн почти безальтернативные. Разве что с Усманом Дембеле Рональд Куман пытается экспериментировать.

Нето - Серхи Роберто, Лангле, Пике, Дест - Бускетс, Де Йонг - Гризманн, Коутиньо, Фати - Месси

Команда Реброва прилетела в "Барселону" без кадровых потерь и в хорошем настроении. У "Фради" нет тех проблем, которые есть у "Барселоны", которая погружена в войну клуба с игроками первой команды по сокращению зарплат. Выход в группу Лиги чемпионов уже вызвал мощное финансовое вливание в бюджет "Фради", а любой положительный результат на футбольном поле станет приятным бонусом.

Пока боссы каталонского клуба воюют с игроками команды, а Куман жалуется на не назначенный пенальти за выходку Ньома против Фати, Ребров обещает, что его игроки будут пахать в обороне.

Дибуш - Ловренчич, Блажич, Ботка, Хайстер - Харатин, Лаидуни - Зубков, Сигер, Нгуен - Узуни

Прогноз – победа "Барселоны" 1:0.

Ребров не грезит иллюзиями и понимает, что придется тяжело работать без мяча. Оборонная дисциплина у "Фради" поставлена ​​на высоком уровне, но индивидуальный класс и опыт игроков "Барселоны" сделают свое дело. Поскольку моральное состояние игроков испанской команды не лучшее, то можно предположить, что всех удовлетворит один-другой гол от Месси (или кого-то другого). Добивать и уничтожать соперника "Барса" не будет.