Динамо - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

В 1995-ом году Мирча Луческу предоставил шанс в первой команде "Брешии" 16-летнему Андреа Пирло, через четыре года опекал его в "Интере" и требовал не отпускать. А в 2020-ом году уже легендарный полузащитник начинает тренерскую карьеру с заданием совершить революцию в "Ювентусе" и принести ему вожделенный Кубок Чемпионов. И уже в первом туре встречает человека, которого и ныне называет маэстро. А маэстро своей революцией вытащил "Динамо" из лет страданий назад в ЛЧ. Наиболее возрастной тренер против наименее опытного и своего ученика - это заинтересует не только Украину и Италию.

Лига Чемпионов. Групповой турнир. Первый тур. Группа G

19:55. Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" (Киев) - "Ювентус" (Турин)

Телетрансляция - Футбол 1

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния) 19:55. Киев. НСК "Олимпийский"Футбол 1

Общее состояние

Революция "Ювентуса" проходит со скрипом. Пирло сразу же начал активно бросать в бой молодёжь и новичков, изменил тактическую схему на 3-4-2-1 и 3-4-1-2, которые всегда требуют длительного наигрывания. Слишком много ведущих игроков оказались не в форме. В результате после разгрома "Сампдории", вызвавшего эйфорию прессы и болельщиков, последовали ничьи в Риме против "Ромы" и в Кротоне. Причём во всех трёх матчах команда пропустила слишком много контратак через центр поля с подключениями флангов. А в двух последних её игроки - Рабио и Кьеза - даже были удалены с поля. Нервное начало.

Пирло оправдывается молодостью новой команды, желанием играть в быстрый пас, постоянно атаковать и навязывать свою волю сопернику. Собирается учиться на ошибках. Луческу поддерживает бывшего подопечного, заявляя, что для построения новой команды нужны как минимум полгода. Впрочем, в Топ-клубах никогда нет столько времени. Тем более - при таком интенсивном Еврокубковом сезоне. Так что давление может возрасти весьма быстро. И снимать его придётся без заболевших коронавирусом Криштиану Роналду и опорника Уэстона МакКенни, а также травмированного левого защитника Алекса Сандро.

В "Динамо" революция успешнее. Хотя и проводится лишь через смену тренерского штаба. Да и это скорее эволюция. Игроки сообщают о равенстве всех в глазах тренера, о чётких принципах и указаниях, о серьёзной подготовке к соперникам. Казалось бы, слишком банально. Но уже при такой работе контраст с предшественниками велик. А ведь подготовка команды состоит именно из таких повседневных деталей. И самое главное - психология, вера в свою силу, свой статус, свою атаку. Потому победы над АЗ, "Гентом", "Рухом" - не просто проходные над слабыми соперниками, а результат заложенного фундамента.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Кадры

Денис Попов в строю. Поэтому Мыколенко может вернуться на свой левый фланг. Правда, есть соблазн оставить формулу Квалификации ЛЧ. Тем более, что в матчах Лиги Наций Виталий играл в центре. Александр Караваев же в сборной надёжно прикрыл свой фланг, а против "Руха" играл активно. Но всё же, скорее всего, места в "старте" ему не найдётся. Ведь и правый защитник Кендзёра уверенно отыграл в Квалификации, ещё и добавив в креативе. Против "Руха" он ассистировал, выйдя на замену. Прикрывать оборона будет героя матчей сборной Георгия Бущана.

На флангах также есть выбор. Выход Вербича и Родригеса лишь на замену во Львове теоретически должен означать их выход в стартовом составе в Киеве. Особенно если вспомнить, что Цыганков в сборной играл лучше при выходах на замену, а не с первых минут. С другой стороны, Виктор явно наконец-то набрал форму (воспитательные меры Луческу помогли?), весьма динамичен, уверен в себе, Де Пене во Львове ассистировал правой ногой. А сам Карлос, мобильный, полезный в игре без мяча и в обороне, должен закрыть левый фланг.

А вот в центре поля и в центре атаки выбора нет. Гармаша, Андриевского, Леднёва, Шепелева Луческу, похоже, держит лишь для количества. Отбор Сидорчука, техника, воображение и динамизм Шапаренко и движение Буяльского без мяча формируют ему сбалансированную тройку. Нет конкуренции и у Супряги. Он разбазаривает много моментов, но всегда в игре, двигается, ищет мяч, помогает другим. Важная работа.

Состав и тактику "Ювентуса" предсказать труднее. Итальянские СМИ совершенно не исключают переход на другую схему. Возможно, 4-4-2. Бонуччи и Кьеллини точно прикроют Щесны, Данило сыграет либо рядом с ними, либо на родном правом фланге. Выходец из Примаверы Фработта быстро сдал и может уступить своё место слева Кьезе либо Кулушевски - вообще-то атакёрам с правого фланга, но вариативным игрокам. Федерико, Деян и Куадрадо поборются и за место правого латераля. Все трое весьма опасны из-за своей скорости, интенсивности и точного удара.

В центре поля не будет хватать физической силы. Бентанкур и Артур - надёжные распасовщики, последний пасует и вглубь. А вот отбор без МакКенни - другая история. Его попробует обеспечить Рабио. В Риме не очень получилось, но Адриен ещё и опасен перехватами, прорывами вперёд и ударами издали. Аарон Рэмзи оправился от травмы и попробует вернуть матч против "Сампдории", когда за ум, движение и угрозу воротам с позиции под нападающими кое-кто даже умудрился сравнить его с Зинедином Зиданом. А не матч против "Ромы", когда его просто съели.

В атаке следует ожидать Кулушевски и Морату. Оба уже забивали, действуют быстро и динамично. Умеют и пасовать. Кьеза забивал "Интеру" ещё в сентябре, за "Фиорентину", в Кротоне ассистировал. Ну и есть ещё Пауло Дибала. Его Пирло игнорирует. Говорит, что из-за травмы и болезни. Но возможны и иные причины. Аргентинец уже лайкнул твит с критикой в адрес тренера и пожаловался спортивному директору Фабио Паратичи на сидение на скамье. Он может выйти на замену и будет очень опасен. Но вряд ли после такого тренер поставит его в "старт".

"Динамо": Бущан, Кендзёра, Забарный, Попов, Мыколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Супряга, Де Пена

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Кьеза, Бентанкур, Рабио, Фработта, Куадрадо, Мората, Кулушевски

Статистика

"Динамо" встречалось с "Ювентусом" четырежды. В 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 1997/98 была добыта почётная ничья в Турине (1:1), однако хет-трик Филиппо Индзаги в Киеве оформил разгром - 1:4. Разгромлены были киевляне и в групповом турнире сезона 2002/03, со счётом 0:5. Впрочем, матч в Киеве был даже более обидным. Победа над вторым составом "Юве", уже обеспечившего первое место в группе, выводила "Динамо" вслед за ним. Итог - камбек гостей и поражение хозяев - 1:2.

В 24-ёх Еврокубковых матчах против итальянских команд киевляне добыли лишь две победы и восемь ничьих с разницей мячей 18:38. Правда, в четырёх из восьми последних встреч с "Наполи", "Фиорентиной", "Лацио" и "Интером" удавалось зацепить ничью.

Кроме "Динамо", из украинских команд "Ювентус" встречался с "Шахтёром". И здесь "бьянконери" лучше - две победы, ничья и поражение.

Овидиу Хацеган судил "Динамо" четырежды. В трёх из этих матчей - против "Стока" в Лиге Европы, "Манчестер Сити" и "Наполи" в Лиге Чемпионов, были зафиксированы ничьи - 1:1, 0:0 и 0:0. Причём две последние - в гостях. А четвёртый матч "Динамо" выиграло не далее как в сентябре - в Генте (2:1). В этих матчах игроки "Динамо" получили девять жёлтых карточек. Зато был удалён соперник - Роман Безус.

"Ювентус" Хацеган судил дважды. В победном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов над "Порту" (1:0) в сезоне 2016/17 и два года тому в матче против "Манчестер Юнайтед" в групповом турнире, также в Турине. Здесь хозяева уступили - 1:2. В целом румын показал игрокам "Юве" три жёлтые карточки.

Прогноз: Динамо - Ювентус 1:1

Разумеется, несмотря на все проблемы, "Ювентус" сильнее. Талантливее, опытнее. Его стремление играть интенсивно всегда создаёт проблемы соперникам. Как и качество, ум Кьезы, Кулушевски, Мораты, Дибалы, Рабио, Куадрадо. К тому же, полных мощностей от "Динамо" мы ещё не видели. Его выжидание в течение тайма против АЗ, неидеальная оборона и проблемы с интенсивностью игры против "Гента" - не то, что нужно сегодня. Впрочем, заметить слабые стороны соперника, поймать его на контратаках, прессинговать в центре поля Луческу и его команда очень даже способны. Потому ничья реальна.