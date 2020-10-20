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Старт Лиги чемпионов. Прогноз на матчи от Александра Шовковского
Самый престижный клубный турнир Европы возвращается. Групповой этап Лиги чемпионов приготовил болельщикам множество интересных противостояний. Чего ждать от топовых матчей 1-го тура анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.
Лондонцы заняли четвертое место в АПЛ в прошлом сезоне и попали в основную сетку ЛЧ. "Челси" 16 раз играл в групповом этапе Лиги чемпионов и 15 раз выходил в плей-офф. В прошлом розыгрыше ЛЧ "Челси" вылетел на стадии 1/8 финала. Команда Фрэнка Лэмпарда без шансов проиграла будущему обладателю трофея - "Баварии" (0:3 дома и 1:4 на выезде). "Челси" выиграл лишь раз в 7 последних домашних поединках в ЛЧ (4 ничьи, 2 поражения).
В новом сезоне АПЛ "Челси" выиграл лишь 2 матча из 5 (2 ничьи и поражение). В последнем туре перед стартом в ЛЧ лондонцы сыграли дома вничью (3:3) с "Саутгемптоном".
"Севилья" вышла в групповой этап ЛЧ, заняв в прошлом сезоне Ла Лиги четвертое место. Также в прошлом сезоне клуб в рекордные 6-й раз стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале миланский "Интер" (3:2). В последний раз "Севилья" играла в ЛЧ в сезоне 2017/18 и дошла тогда до четвертьфинала. Испанцы уже сыграли один матч на европейской арене в нынешнем сезоне и проиграли в дополнительное время "Баварии" в матче за Суперкубок УЕФА (1:2). В основное время "Севилья" уступила только один раз в 18 последних матчах в еврокубках (12 побед, 5 ничьих).
В Ла Лиге "Севилья" выиграла 2 матча из 4-х. В последнем туре команда неожиданно проиграла на выезде "Гранаде" (0:1).
"Челси" - "Севилья". Прогноз
На старте группового турнира "Севильи" очень важно не проиграть на поле главного конкурента. Гости меньше будут ошибаться, поэтому не проигрывают. Вполне возможно, что команды обменяются голами и все закончится вничью.
"Лацио" впервые за 13 лет сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. Весной команда считалась претендентом на скудетто - подопечные Симоне Индзаги демонстрировали великолепный футбол, победили "Ювентус" в чемпионате и шли в группе лидеров. Но после карантина римлян было не узнать - они очень затормозили и финишировали четвертыми, пропустив вперед "Юве", "Интер" и "Аталанту". Никто из лидеров команду не покинул, но новичков немного и это - не звезды. За четыре тура "Лацио" взял четыре очка. Выиграли в "Кальяри" (2:0), сыграли вничью с "Интером" (1:1), а вот "Аталанте" и - что особенно неожиданно - "Сампдории" уступили 1:4 и 0:3 соответственно.
"Боруссия", так же как "Лацио", могла надеяться на титул в прошлом сезоне, но после перерыва "Баварию" было не остановить. Впрочем, в отличие, от итальянской команды, дортмундцы привыкли вести борьбу в двух турнирах, поэтому для них сезон 2020/21 не является чем-то необычным. Задача привычные - борьба за чемпионство и выход из группы в Лиге чемпионов.
В Бундеслиге пока все хорошо. "Боруссия" выиграла три из четырех матчей, забив восемь голов: 3:0 с "Боруссией" Менхенгладбах, 4:0 с "Фрайбургом", 1:0 с "Хоффенхайм". Проиграли только в гостях "Аугсбурга" во втором туре, в конце сентября - 0:2. Также был матч с "Баварией" за Суперкубок - команда Фавра уступила, но создала проблемы победителю Лиги чемпионов, 2:3.
"Лацио" - "Боруссия" Д. Прогноз
Матч с "Сампдорией" был ужасным для "Лацио", но на поле возвращается Иммобиле, и это дает надежду на то, что римляне что-то создадут у ворот соперника. Но с такой игрой в защите шансы на победу очень невелики.
Старт сезона в исполнении "Интера" тревожит болельщиков. Первые два матча команда выиграла, но было все равно нервно: 4:3 с "Фиорентиной", 5:2 с "Беневенто". С "Лацио" сыграли вничью 1:1, "Милану" уступили - когда начались серьезные соперники, "Интер" сразу начал терять очки.
А вот менхенгладбахцы пока обыграли только "Кельн", который идет в зоне вылета - в гостях со счетом 3:1. Против Дортмунда все сложилось без шансов - 0:3, с "Унион" и "Вольфсбургом" поделили очки - две ничьи 1:1. Учитывая, что прошлый чемпионат Боруссия закончила тремя победами подряд и на четвертом месте, можно говорить, что такие результаты - не уровень команды. С другой стороны, три тура без поражений (ничья, победа, ничья) — это же неплохо, да?
"Интер" - "Боруссия" М. Прогноз
Несмотря на медленный старт "Боруссии" в чемпионате, преимущество на стороне "Интера". Команда Конте в каждом матче создает много моментов - их должно хватить, чтобы взять три очка.
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