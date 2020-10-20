Манчестер Сити - Порту. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов 2020/2021 . Групповой этап. 1-й тур 14 октября, 22:00 Англия. Манчестер. Стадион "Этихад" Манчестер Сити 22:00 Порту

Арбитр: Андрис Трейманис (Латвия) Андрис Трейманис (Латвия)

На этой неделе стартует групповой этап главного еврокубка сезона 2020/21. В рамках 1-го тура группы C грозный "Манчестер Сити" примет опытного еврокубкового бойца "Порту". Матч пройдет на домашней арене "горожан" - на "Этихад".

Группа C

М П Н П З П РГ О Олимпик Марсель 0 0 0 0 0 0 0 0 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0 0 0 Порту 0 0 0 0 0 0 0 0 Олимпиакос 0 0 0 0 0 0 0 0

"Манчестер Сити"

Пеп Гвардиола и "горожане" начинают очередной свой поход за "ушастым" кубком - испанский наставник не побеждал в Лиге чемпионов со времен работы в каталонской "Барселоне", а "Ман Сити" ни разу в своей истории не выигрывал ЛЧ. Вице-чемпионы Англии по итогам прошлой кампании неубедительно начали текущий сезон АПЛ: после 4-х матчей английский клуб уже успел сыграть вничью с "Лидсом" 1:1 и разгромно проиграть "Лестеру" 2:5.

Разница мячей команды Гвардиолы также удручает, если цифра 7 в графе пропущенных мячей не выглядит настолько катастрофично, то всего лишь семь забитых голов в ворота соперников, имея в своем составе таких исполнителей атакующей линии, выглядит мягко говоря удручающе.

Безусловно, вероятность того, что "Ман Сити" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов в очередной раз очень высока. Более интересным выглядит вопрос, как Гвардиола будет ротировать состав и регулировать физические кондиции команды от матчей еврокубка до поединков национального первенства.

"Порту"

В прошедшей кампании "драконы" в плотной борьбе смогли вырвать первое место у "Бенфики" и завоевать свой 29-й чемпионский титул Португалии.

Чемпион Португалии летом потерял нескольких ключевых игроков, совершив исходящие трансферы на 70 млн - "драконы" продали левого защитника Алекса Теллеса в "Манчестер Юнайтед" и центрального полузащитника Данилу Перейра в "ПСЖ".

В этом же сезоне подопечные Сержиу Консейсау неуверенно стартовали, и несмотря на вторую строчку в турнирной таблице, уже отстают от "Бенфики" на 5 очков. Если голевая выездная ничья со "Спортингом" не воспринимается ужасно, то домашнее поражение от "Маритиму" сильно огорчило фанатов "Порту".

Статистика и факты

В последних четырех матчах "Порту" забил 12 голов;

"Драконы" забивали хотя бы один гол в последних девяти из десяти выездных матчей;

"Ман Сити" выиграл 12 матчей из 13-ти последних домашних матчей;

"Горожане" одержали победу лишь в двух из четырех последних поединках;

Португальская команда лишь однажды проиграла в последних семи выездных играх.

Отсутствующие игроки

Дисквалифицированные: отсутствуют.

Травмированные: Менди, Де Брюйне, Ляпорт, Жезус, Зинченко - Мбайе.

Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Канселу, Стерлинг, Родри, Силва, Фоден, Агуэро, Марез.

"Порту": Марчесин, Пепе, Сануси, Манафа, Мбемба, Диас, Урибе, Корона, Отавиньо, Оливейра, Марега.

Предыдущие матчи команд

До этого "Ман Сити" и "Порту" встречались между собой лишь дважды - в рамках 1/16 финала Лиги Европы сезона 2011/12. Оба раза победили "горожане": со счетом 2:1 в гостях и 4:0 дома.

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Прогноз на матч "Манчестер Сити" - "Порту"

"Горожане" - безусловный фаворит этого противостояния. Букмекеры в этой паре отдают явное предпочтение команде Пепа Гвардиолы - коэффициент 1.295. Если учитывать неубедительно игру обоих коллективов в обороне, то также привлекательной выглядит ставка на то, что обе команды забьют - 1.78.

Прогноз UA-Football - 3:1.