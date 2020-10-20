Бавария - Атлетико. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, группа A, первый тур

21 октября. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” 22:00 “Атлетико” Мадрид

Телетрансляция – Футбол, OLL.TV, Megogo

“Каждая игра Лиги чемпионов имеет значение, но играть с “Атлетико” в первом матче – это особенно”, – считает главный тренер “Баварии” Ханси Флик. “Бавария” и “Атлетико” считаются фаворитами своей группы, но их матч интересен не только как встреча двух самых сильных команд в квартете А. Прежде всего это будет противостояние стилей: высокий прессинг и доминирование “Баварии” против жестких и оборонительных 4-4-2 Диего Симеоне.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 500+2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В Лиге чемпионов 2019/2020 “Бавария” выиграла все матчи, но защитить титул в новом сезоне будет чрезвычайно сложно. Плотный календарь и специфические условия в которых оказался мир из-за COVID-19 увеличивают фактор непредсказуемости. Например, во вторник вечером положительный тест на коронавирус получил основной вингер “Баварии” Серж Гнабри. Утром, до оглашения результатов теста, он тренировался вместе со всей команды, и неизвестно, подхватил ли еще кто-то из игроков мюнхенской команды вирус.

Помимо Гнабри, “Бавария” не может рассчитывать на Лероя Сане, который продолжает восстанавливаться после травмы. Из вингеров остаются только Кингсли Коман и Дуглас Коста, но не стоит забывать и про 17-летнего Джамала Мусиалу, в случае крайней необходимости на фланге может сыграть Томас Мюллер. Под вопросом участие в матче Киммиха, который дожидается пополнения в семье.

У “Атлетико” тоже есть существенные потери. До сих пор отсутствует центрбек Хименес, также в Мюнхен не прибыли нападающий Диего Коста, защитник Шиме Врсалько и хавбек Сауль Ньигес.

Обе команды далеко не безупречно стартовали в своих национальных первенствах. “Бавария” во втором туре уступила “Хоффенхайму” (1:4), а затем с трудом переиграла “Герту” (4:3). Только в субботнем матче против “Арминии” (4:1) команда Ханси Флика смогла сыграть так уверенно, как в прошлом сезоне. “Атлетико” пока еще не проигрывал в Ла Лиге, но дважды сыграл вничью, не сумев забить “Уэске” (0:0) и “Вильярреалу” (0:0). В других матчах команда Симеоне переиграла “Гранаду” (6:1) и “Сельту” (2:0).

Цифры и факты

На своем поле “Бавария” выиграла 18 из 28 матчей против испанских команд и проиграла лишь четыре раза.

В последний раз “Бавария” и “Атлетико” встречались в групповом раунде Лиги чемпионов 2016/17. Команды обменялись победами: в Мадриде “Атлетико” выиграл 1:0 благодаря голу Карраско, в Мюнхене с таким же счетом победила “Бавария”. Отметился Левандовски. Ранее, в сезоне Лиги чемпионов 2015/16 “Атлетико” переиграл “Баварию” в полуфинале за счет выездного гола (1:0, 1:2).

Защитник “Баварии” Лукас Эрнандес провел более ста матчей за “Атлетико” перед переходом в мюнхенский клуб в прошлом сезоне. С “Атлетико” он выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В мае 1974 года “Бавария” и “Атлетико” встречались в финале Кубка европейских чемпионов. Первый матч закончился со счетом 1:1, в переигровке была сильнее “Бавария” – 4:0.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горетцка – Дуглас Коста, Мюллер, Коман – Левандовски

“Атлетико”: Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо – Льоренте, Коке, Эррера, Карраско – Феликс, Луис Суарес

Прогноз на матч “Бавария” – “Атлетико” Мадрид

В прошлом сезоне немецкий барьер в виде “РБ Лейпциг” преградил “Атлетико” дорогу в полуфинал Лиги чемпионов. Матч на “Альянц-Арене” в среду не будет иметь настолько важное значение, но он будет показательным для обеих команд. С одной стороны он покажет, способен ли “Атлетико” противостоять атакующим командам высшего уровня, с другой – сможет ли “Бавария” поддерживать свой статус самой зрелищной команды в мире. Против “Атлетико” не сыграют два основных вингера “Баварии”, поэтому угроза воротам Облака будет исходить от пары Мюллер - Левандовски. Вероятно, один гол им удастся организовать. Прогноз – победа “Баварии” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.