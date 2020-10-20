Реал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Несколько дней назад Луиш Каштру сказал следующее: "Сегодня быть тренером – это просто кошмар". Ситуации, в которой оказался наставник "Шахтера", действительно не позавидуешь. Однако тем и отличаются большие клубы и команды от посредственных – они умеют преодолевать трудности.

"Реал" также испытывает на себе удар коронавируса - начиная с потери прибыли и заканчивая плотным календарем. Далеко не все в порядке у чемпиона Испании и с кадрами (травмированы Эдегор, Карвахаль и Азар, в неоптимальных кондициях находятся Варан и Рамос), однако Зидан не жалуется. Он пытается защищать своих подопечных от атак прессы и учит команду быстро забывать неудачи. Именно поэтому поражение в последнем туре от "Кадиса" не может быть каким-то сигналом для "Шахтера". Именно поэтому "Реал" был бы большим фаворитом этого матча даже без кадровых потерь в стане соперника. "Реал" как никто другой умеет преодолевать трудности и вуалировать собственные проблемы. Посмотрим, удастся ли это "Шахтеру".

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Лига чемпионов. Группа В. Первый тур

Испания. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

Арбитр в поле - Срджан Йованович (Сербия)

"Реал" (Мадрид, Испания) 19:55 "Шахтер" (Донецк, Украина)

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Не сыграют: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Альваро Одриосола, Мартин Эдегор, Эден Азар, Мариано Диаз (все - "Реал"), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Исмаили, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Алан Патрик, Жуниор Мораес (все - "Шахтер")

При 25-и процентах владения мячом "Кадис" в последнем матче Ла Лиги против "Реала" нанес по воротам четырнадцать ударов. Это столько же, сколько и у "Реала" с 75-ю процентами владения мячом. А по попаданиям в створ и голевым шансам мадридцы вообще проиграли с треском.

Провалил матч Серхио Рамос, что случается раз в сто лет, нервничал Варан, а выход на поле Марсело с расчетом на активность фланга себя не оправдал. Вот и получилось, что "Реал" пропустил в Ла Лиге второй гол в последних семи домашних матчах.

В Лиге чемпионов, наоборот, Мадрид не пропускал только в двух из последних одиннадцати матчей. Во время этой серии неприятности защите "Реала" создавали не только гранды вроде ПСЖ, МЮ или "МанСити", но и весьма скромные по европейским меркам ЦСКА (Москва) и "Брюгге".

Уязвимой будет оборона и сейчас. Но сумеет ли "Шахтер" воспользоваться шансами? В последнем матче "горняки" без своих лидеров одолели "Львов" 5:1, потешив самолюбие Палкина. Мол, такая уверенная и яркая победа перед выездом в Испанию вдохновляет и вселяет уверенность. Хотя со стороны все выглядит несколько иначе: окно ФИФА, потеря половины состава из-за коронавируса и травм, да и еще в придачу к этому генеральная репетиция без достойного сопротивления на поле. "Шахтер" подходит к матчу малоподготовленных.

Тут чтобы не повторилась история 2015-го года, когда на "Бернабеу" "горняки" получили в свои ворота четыре гола. Сегодня матч состоится на "Альфредо Ди Стефано" и без зрителей, но задача от этого проще не становится.

Ориентировочные составы

Семнадцать футболистов из основной или приближенной к основной обоймы команд не сыграют в этом поединке. И все же у "Шахтера" ситуация более критичная. Ведь заявку пришлось заполнять молодыми и необстрелянными Мампасси, Судаковым, Шостаком, Вьюнниклм и Гончаруком, тогда как Зидан решил поберечь для Эль-Класико Серхио Рамоса, а Мариано Диаза, который тренировался практически без ограничений, не включил в список по игровым причинам.

Кадровая составляющая – главная изюминка этого матча. "Реал" остался с пятью номинальными защитниками, среди которых нет ни одного профильного для правого фланга (Начо – универсал). Но на позиции Карвахаля / Одриосола может сыграть Лукас Васкес, тогда Начо останется в резерве для страхования центральных Варана и Милитао.

Богатый выбор у Зидана в центре поля. Можно предположить, что кто-то из трио Каземиро / Модрич / Кроос уступит место Иско, который сыграет под двумя нападающими. Это позволит "Реалу" контролировать мяч и насыщать половину поля соперника короткими передачами. Если выйдет Феде Вальверде, то это даст мадридцам физическую мощь, что полезно в матче с "Шахтером". Возможен вариант, при котором "Реал" сыграет 4-3-3, где крыльями атак будут Родриго и Винисиус. Марко Асенсио может усилить нападение со скамейки запасных.

Куртуа - Васкес, Варан, Милитао, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Винисиус, Бензема, Родриго

"Шахтер" прибыл в Мадрид с нападающими, ни одному из которых нет и 19-и. Эта позиция и так проблемная у "горняков", а с отсутствием Жуниора Мораеса – и подавно. Придется либо рисковать с Вьюнником, либо доверять Дентиньо, который имеет мало практики, или же играть вообще без нападающего.

Соломон и Тете провели классный матч против "Львова", но в обойме есть Марлос, которого нельзя не выпускать в основе в такой ситуации. Правда, в Мадриде место может найтись всем, ведь нет ни Мораеса, ни Тайсона, ни Степаненко, ни Патрика, ни Коваленко. Маркос Антонио точно сыграет в опорной зоне. А вот будет ли рядом с ним Марлос, а Дентиньо выше, или все же выйдет Майкон, тогда как Марлос закроет позицию нападающего – это вопрос.

Все понятно с флангами обороны – Додо и Корниенко. А вот в центре в пару к Хочолаве придется выбирать между Бендарем и Витао. Выбор непростой.

Пятов - Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко - Антонио, Майкон - Тете, Марлос, Соломон - Дентиньо

Прогноз – победа "Реала" 3:1

Трудно здесь что-то прогнозировать, загадывать, предвидеть. "Реал", конечно, может сыграть плохо и дать шансы, но готов ли "Шахтер" этим воспользоваться? Будем откровенны, на бумаге ситуация выглядит так, что за счастье будет не проиграть с крупным счетом. Все остальное – самообман.