Олимпиакос - Марсель. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд. 1-й тур

21 октября. Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" 22:00 "Марсель"

Трансляция: Oll.tv

Судья: Д. Орсато (Италия)

Свершилось! "Марсель" возвращается в Лигу чемпионов спустя целых семь лет. За это время клуб сменил собственника, дважды побывал на грани банкротства, пережил множество арестов руководителей за отмыв денег. Бурные были времена.

"Олимпиакос" на этом фоне настоящий островок стабильности. Греческий гранд почти ежегодно играет в группе ЛЧ, а в прошлом сезоне даже собрал состав, который попортил нервы "Тоттенхэму" и вполне достойно смотреться с "Баварией". Про домашнюю Суперлигу и говорить нечего - в стартовых 4 турах нового чемпионата команда Педру Мартинша пропустила лишь 1 гол.

Мощно начал сезон Юсеф Эль-Араби - у него 5 голов в 4 матчах. Как всегда, много передач отдает Фортунис, а летом клуб еще и зацементировал оборону заслуженными ветеранами - правую бровку занял Рафинья, а в опорной зоне возвышается монументальная фигура Янна Мвила, оказавшегося не по карману "Сент-Этьену".

Но главный герой предстоящей игры все-таки не он, а Матье Вальбуэна. Миниатюрный вингер провел на "Велодроме" лучшие годы карьеры, после чего транзитом через Россию оказался в "Лионе". В Марселе этот трансфер восприняли как предательство, и когда Матье вернулся "домой" в форме "Ткачей", то повесили куклу с его лицом прямо на трибунах. Выглядело это жутковато, но Вальбуэна все равно даже сегодня, когда ему 36 лет, не скрывает теплых чувств к "Марселю". Для него это будет особенный матч.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Французы не лучшим образом начали сезон, если говорить в целом - слишком много очков было потеряно с аутсайдерами. Зато команда впервые в эпоху шейхов обыграла "ПСЖ", а в последнем туре без труда и Димитри Пайета разнесла "Бордо". Это как минимум должно заставить греков насторожиться. Да, они еще не проигрывали в этом сезоне, но и с соперниками, калибра Товена, Пайета и Манданда, им встречаться не приходилось. "Марсель" - это вам не "Атромитос" и не "Омония". При Андре Виллаш-Боаше команда научилась играть большие матчи, выкладываться в них без остатка. На выезде, правда, получается с переменным успехом, но легко грекам точно не будет.

"Марсель" не привык много контролировать мяч в гостях - скорее, это будет равная игра с небольшим территориальным перевесом хозяев. Многое будет зависеть от того, как Виллаш-Боаш заменит ключевого опорника Бубакара Камара - у него дисквалификация. Также неясно, готов ли играть лучший стоппер Чалета-Цар. Если его не будет, Эль-Араби станет намного проще выигрывать верх. Ну а в целом, это классическая игра на три исхода.

Цифры и факты

"Марсель" проиграл все 9 последних матчей в Лиге чемпионов, но было это все еще в 2012-13 годах

"Олимпиакос" выиграл 9 из 10 последних домашних матчей во всех турнирах. На этом отрезке одолевал пирейцев только ПАОК (1:0)

"Марсель" пропускал как минимум один гол в 6 из 7 матчей в текущем сезоне. Сыграть на ноль вышло только с "ПСЖ" (1:0)

Юсеф Эль-Араби забил 5 из 7 последних голов "Олимпиакоса" во всех турнирах

"Марсель" на старте сезона проиграл 1 матч из 7, а "Олимпиакос" не проигрывал вовсе. У греков 5 побед и 2 ничьи в 7 матчах

Ранее команды уже играли между собой в ЛЧ-2011/12 - и тогда обменялись минимальными гостевыми победами. Матье Вальбуэна в тех матчах выступал за "Марсель", был в составе южан и Стив Манданда

Ориентировочные составы

У греков значимых потерь не видно, а вот у "Марселя" под вопросом центрбек Чалета-Цар и форвард Бенедетто, хотя оба есть в заявке. А вот опорника Камара там нет - он отбывает дисквалификацию за удаление, полученное еще в 2018 году в Лиге Европы.

"Олимпиакос": Жозе Са - Рафинья, Ба, Семеду, Холебас - Мвила, Камара - Вальбуэна, Фортунис, Мазурас - Эль-Араби

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Строотман, Сансон, Кизанс - Товен, Жермен, Пайет

Прогноз на матч "Олимпиакос" - "Марсель"

Обе команды в 6 из 7 матчей в текущем сезоне забивали как минимум раз. Вдобавок "Оли" еще и не пропускал, но "Марсель" - это атака совершенно иного уровня. Где-то греки ошибутся обязательно, а в то, что безошибочно отыграют французы, не верится вовсе. Ставку "обе забьют" букмекеры предлагают в среднем с коэффициентом 1,9-2,0.