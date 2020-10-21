Интер – Боруссия М. Прогноз на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов, группа В, первый тур

21 октября. Милан, "Джузеппе Меацца"

"Интер" 22:00 "Боруссия М"

Телетрансляция – Футбол 1

"Интер" начнет свой путь в групповом этапе Лиги Чемпионов с матча с менхенгладбахской "Боруссией". Антонио Конте и его подопечные прекрасно помнят фиаско, которое команда потерпела в прошлом розыгрыше турнира от одноименной команды из Дортмунда, так что в настрое "нерадзурри" на предстоящую игру сомневаться не стоит. Тогда "Интер" прошляпил путёвку в плей-офф в 4-м туре, проиграв игру на "Вестфаленштадион", ведя по ходу матча со счетом 0:2 (итог – 3:2). Кроме этого были два трусливых поражения кризисной "Барселоны" Вальверде, которые лишили миланцев надежд на лигочемпионовскую весну.

Примечательно, что для Антонио Конте прошлогодний провал в Лиге Чемпионов стал не первым в карьере. Энергичный итальянец проделывал невероятную работу в Серии А с "Ювентусом" и с "Челси" в АПЛ, подбирая не самые сильные команды и вновь возвращая их на вершину в своем чемпионате, однако в случае с кубковыми соревнованиями результаты у специалиста не самые лучшие. В ЛЧ его лучшее достижение – 1/4 финала в 2013-м с "Ювентусом". В ЛЕ в прошлом году удалось дойти до финала, однако взять титул им было не суждено.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 500+2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Чтобы достойно выступить в том числе и в Лиге Чемпионов летом "Интер" подписал целый ряд исполнителей. Опыта команде прибавил Александр Коларов, а также чилийский десант в лице Артуро Видаля и Алексиса Санчеса, с которым теперь подписан полноценный договор. Также клуб обзавёлся Ашрафом Хакими, невероятно быстрым и работоспособным 21-летним латералем, который идеально подходит под требования наставника. Чтобы получше запомниться Конте, марокканец в прошлом году даже сделал дубль в ворота "Интера", выступая за "Боруссию Д".

"Интер" начал сезон позже остальных из-за позднего доигрывания ЛЕ в прошлом сезоне, поэтому форма "змей" вызывает вопросы. В первых двух турах Серии А в сумасшедших поединках были обыграны "Фиорентина" (4:3) и "Беневенто" (2:5), после чего случились ничья с "Лацио" (1:1) и очень неприятное поражение в миланском дерби (2:1) в субботу. Рано делать выводы о проблемах "нерадзурри", однако 8 пропущенных в 4 играх – явно далеки от стандартов Конте, команды которого традиционно надежны в обороне.

В то же время менхенгладбахская "Боруссия" возвращается в самый престижный клубный турнир после 4-летнего отсутствия. Тогда им свезло попасть в квартет с "Барсой" и "Ман Сити", а теперь они вновь в группе смерти вместе с "Реалом", "Интером" и "Шахтером". С тех пор немецкая команда серьезно преобразилась, в 2019-м коллектив возглавил Марко Розе и клуб имеет все шансы сделать новый шаг в развитии, в том числе проявив себя в Лиге Чемпионов.

Наставник команды Марко Розе считается одним из самых прогрессивных тренеров в Германии. До этого работал в "РБ Зальцбурге", за работу в котором и получил приглашение в Бундеслигу. 44-летний специалист привил "Боруссии" яркий вертикальный стиль с очень агрессивным прессингом. Команда отлично чувствует себя при быстрых переходах и также проявляет тактическую гибкость, спокойно переключаясь между схемами 4-2-3-1 (основная) и 3-4-2-1.

Невероятную угрозу несёт французский дуэт впереди в лице Алассана Плеа и Маркуса Тюрама. К счастью для команды, оба форварда успеют восстановиться к предстоящей игре с "Интером", однако ещё вопрос, в каких кондициях будет эта опасная связка, обеспечившая "Боруссии" на двоих 20 голов и 18 ассистов в прошлом сезоне Бундеслиги. И Плеа, и Тюрам обладают отменными физическими данными, могут как завершить атаку, так и сыграть в подыгрыше, а также проделывают много работы в защите, постоянно прессингуя защитников соперника.

Дилеммой для Марко Розе станет выбор схемы. Разумно было бы ответить Конте на его бессменные 3-5-2 игрой в 3 центрбека, стремясь отзеркалить соперника. Однако такой план обернулся провалом в первом туре Бундеслиги, когда "жеребцы" безапелляционно уступили в Дортмунде 0:3. Интересен будет и ответ Антонио Конте. Решится ли он на то, чтобы пытаться разыгрывать мяч от своих ворот при сумасшедшем прессинге "Боруссии", либо же вновь изберет осторожный план с забросами на Лукаку, ставя во главу угла игру в обороне и желание нейтрализовать соперника.

В прошлом розыгрыше ЛЧ излишняя осторожность дорого обошлась "Интеру", так что интересно будет взглянуть, провёл ли Конте работу над ошибками и станет ли его команда смелее. В свою очередь "Боруссия" будет стремиться закрепить прошлогодний успех немецких команд, наделавших шуму в последнем плей-офф турнира, и доказать, что они также могут достойно представлять Бундеслигу на евроарене.

Ориентировочные составы:

"Интер": Ханданович – Бастони, Де Врей, Д’Амброзио – Перишич, Видаль, Брозович, Барелла, Хакими – Лукаку, Лаутаро Мартинес "Боруссия М": Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Крамер – Тюрам, Штиндль, Хофманн – Плеа

Прогноз: Победа "Интера" 2:0. "Нерадзурри" не могут себе позволить вслед за поражением в миланском дерби потерпеть еще один крах в Лиге Чемпионов. "Интер" наверняка попытается навязать веселой и динамичной команде Розе свое типично итальянское видение футбола, указав на недостаток опыта оппонента на таком уровне. Если "нерадзурри" удастся лишить "Боруссию" столь желанного пространства, то игра будет предрешена.