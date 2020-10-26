Локомотив - Бавария. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, второй тур

27 октября. Москва, “Локомотив”

“Локомотив” Москва 19:55 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo, OLL.TV, Футбол 3

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов “Бавария” разгромила “Атлетико” (4:0), а затем через три дня забила пять голов “Айнтрахту” в матче чемпионата Германии. Поражение “Хоффенхайму” (1:4) во втором туре Бундеслиги уже понемногу забывается. В последний день трансферного окна “Бавария” подписала четырех новичков для ротации, и Ханси Флик получил возможность равномерно распределять игровое время среди игроков первой команды. Буна Сарр, Шупо-Мотинг и Дуглас Коста получают все больше игрового времени, два гола за первую команду уже забил стремительно прогрессирующий вингер Джамал Мусиала, которому еще не исполнилось 18. Кроме того, “Баварии” все чаще удается включать экономный режим во время матчей без ущерба результату. К аномальному плотному календарю обладатель требла-2020 подходит в полной готовности.

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Перед игрой с “Локомотивом” у “Бавария” есть одна кадровая потеря и одно “приобретение”. Вингер Серж Гнабри смог вернуться в основную обойму после того как его тест на COVID-19 был признан ложно позитивным, но из-за травмы вылетел на несколько недель Альфонсо Дэвис. В новом сезоне канадец проигрывал конкуренцию на фланге Лукасу Эрнандесу, однако это все равно большая потеря для Мюнхена.

“Локомотив” в матче с “Баварией” не сможет рассчитывать на Игнатьева и Райковича. На прошлой неделе московская команда удивила выездной ничьей с австрийским чемпионом “Зальцбургом”, но затем “железнодорожники” неожиданно проиграли в чемпионате “Ротору” (1:2) Александра Хацкевича, для которого эта победа была первой в сезоне. Нельзя сказать, что “Локомотив” играл вторым составом, но на скромный волгоградский клуб участник Лиги чемпионов настроится не смог. Тренер “Локомотива” Марко Николич ожидает увидеть против “Баварии” другой футбол и говорит о желаемых “трех очках” для его команды.

Ориентировочные составы

“Локомотив”: Гильерме – Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус – Жемалетдинов, Куликов, Крыховяк, Миранчук – Смолов, Эдер

“Бавария”: Нойер – Эрнандес, Алаба, Зюле, Павар – Толиссо, Киммих – Сане, Мюллер, Коман – Левандовски

Прогноз на матч “Локомотив” Москва – “Бавария”

После сложного старта, вызванного прежде всего психологической усталостью после прошлого сезона, “Бавария” снова набрала обороты. “Рекордмайстер” забил 20 голов в последних пяти матчах, у Роберта Левандовски десять голов в пяти турах чемпионата. Только две команды в лиге (“РБ Лейпциг” и “Боруссия” Дортмунд) забили больше, чем сам польский бомбардир. “Локомотив” будет играть в оборонительный футбол, и в прошлом сезоне “железнодорожники”, играя в таком стиле, дважды едва ли не отобрали очки у “Ювентуса” (1:2, 1:2). Однако “Бавария” умеет взламывать автобусы, поэтому “Локомотив” не должен стать для нее преградой. Прогноз – победа “Баварии” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.