Боруссия Менхенгладбах - Реал. Прогноз на матч Лиги чемпионов 

Лига чемпионов, группа B, второй тур

27 октября. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах 22:00 “Реал” Мадрид

Телетрансляция – Megogo, OLL.TV, Футбол 2

После поражений от “Кадиса” (0:1) и от донецкого “Шахтера” (2:3) в Лиге чемпионов к Зинедину Зидану было очень много вопросов, но главный тренер “Реала” ответил скептикам победой над “Барселоной” (3:1) на “Камп Ноу”.

Тем не менее, Зидана нужно критиковать. Результат в “Эль Класико” не должен скрывать то, что у “Реала” сейчас отсутствует какой-то внятный рисунок игры. Не понятно, в каком направлении движется команда. В матчах с “Кадисом” и “Шахтером” оборона и полузащита представляли собой полный хаос. В поединке с украинской командой особенно был заметно, насколько “Реал” проваливается в прессинге, оставляя громадные пространства между линиями для атакующих футболистов соперника.

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Да, “Барселона” была обыграна, но Филипе Коутиньо должен был лучше реализовывать свои моменты, а в эпизоде с пенальти “Реалу” откровенно повезло (фол Ленгле был совершенно необязательный). Перед игрой с “Боруссией” Мадрид испытывает проблемы с правом флангом. Карвахаль, Одриосола и Начо травмированы, поэтому на позицию фулбека будет переведен Лукас Васкес. Вне игры также остается Эдегор, зато вернулся к тренировкам Эден Азар. Бельгиец отправился вместе с командой в Германию, но вряд ли стоит ожидать его появления с первых минут. Зидан ожидает, что против “Боруссии” его команда сыграет так же, как и против “Барселоны”, то есть “будет бороться и оставаться сосредоточенной все 90 минут”. Мадрид крайне зависит от своих лидеров, поэтому Серхио Рамос и Карим Бензема как всегда будут в центре внимания.

“Боруссия” тоже выиграла свой матч в чемпионате на выходных. В отличие от Зидана, Марко Розе смог провести в матче с “Майнцом” ротацию, но едва не поплатился за это поражением. Гладбах уступал аутсайдеру 1:2, и во втором тайме на поле все же появились ведущие игроки команды Нойхаус, Хофманн, Плеа и Тюрам. “Боруссия” смогла переломить ход игры, и выиграла 3:2.

Для команды Марко Розе эта победа стала всего лишь второй в чемпионате за пять туров. Гладбах проиграл Дортмунду, а затем терял очки в матчах с “Унионом” и “Вольфсбургом”. Тем не менее, в Лиге чемпионов “жеребцам” удалось стартовать ярко. Ничья с “Интером” – это очень позитивный результат, хоть “Боруссия” и позволила Лукаку сравнять счет в самом конце матча.

Команда Марко Розе не собирается расценивать Лигу чемпионов всего лишь как приятное приключение – в группе B может произойти все, что угодно. “Мы хотим показать на что мы способны, – говорит один из лидеров Гладбаха Йонас Хофманн. – Мы уже это сделали в Милане”. “Боруссии” нужно сыграть смело, и не отказываться от своего прессинга. Команда Марко Розе очень хороша при переходах из обороны в атаку, и может создать много проблем “Реалу”, если Мадрид будет слишком увлекаться атакующими действиями. Игра обещает быть интересной.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль, Тюрам – Плеа

“Реал”: Куртуа – Васкес, Варан, Рамос, Менди – Каземиро, Кроос, Вальверде – Асенсио, Бензема, Винисиус

Прогноз на матч “Боруссия” Менхенгладбах – “Реал” Мадрид

Статус “Реала” и готовность его звезд к матчу делает команду Зидана фаворитом, но коэффициент на победу Мадрида в 1.92–1.95 говорит нам о том, что все не так однозначно. Гладбах способен удивить, Марко Розе не раз в прошлом сезоне показывал себя как отличный тактик. Если обойдется без грубых индивидуальных ошибок у "Боруссии" и выдающихся перформансов от лидеров “Реала”, матч может закончиться вничью – 1:1 или даже 0:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.