Шахтер - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Футбол – игра непредсказуемая. В среду "Шахтер" одержал феерическую победу в Лиге чемпионов в Мадриде над "Реалом", который через несколько дней наказал "Барсу" в Эль-Класико. "Шахтер" же, в свою очередь, аналогичным составом и в численном большинстве не смог переиграть в УПЛ "Ворсклу". Такие "карусели" разрушают любые попытки вывести тенденцию уровня и результатов команды Луиша Каштру.

Бесспорно, еще свеж в памяти тот погром, который "Интер" устроил "Шахтеру" в августе в полуфинале Лиги Европы в Германии. Однако готовы ли вы поставить состояние на то, что такой сценарий повторится? С другой стороны, кто готов рискнуть и поставить на то, что "горнякам" удастся тот трюк, который прошел несколько дней назад в Мадриде? За это мы и любим футбол – за разнообразие, непредсказуемость и оригинальность.

Лига чемпионов. Группа В. Второй тур

Украина. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле - Георги Кабаков (Болгария)

"Шахтер" (Донецк, Украина) 19:55 "Интер" (Милан, Италия)

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Не сыграют: Исмаили, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Фернандо, Сергей Кривцов (все - "Шахтер") - Стефано Сенси, Алексис Санчес (все - "Интер")

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На самом деле, на августовском поражении можно было бы сыграть сейчас – попытаться "Интер" поймать на недооценке. Как ни крути, но после таких матчей в подсознании победителей остается привкус легкости и собственного превосходства. Однако результат мадридского матча наверняка заставил Антонио Конте по-новому взглянуть на "Шахтер". Заставил готовиться к нему с чистого листа.

Это уже вызов для Луиша Каштру. Португалец под аккомпанемент критики, свалившейся на него после невыразительной серии результатов в УПЛ, идеально воспользовался предоставленными "Реалом" шансами. Однако против "Интера", вероятно, будет другая игра: шансы не будут появляться сами собой, их придется добывать.

Ситуация – пикантная. Победа над "Реалом" стала ярким проблеском, но ничего не гарантировала "горнякам" в контексте борьбы за выход в плей-офф. Наоборот – только повысила цену потенциальных будущих ошибок. Ведь не выход из квартета после успеха на поле команды из первой корзины может свести грандиозную для Каштру победу в ранг случайностей.

Для "Интера" этот матч важен по-своему. Команда в новейшей истории никак не может зацепиться за Скудетто, в августе проиграла финал Лиги Европы, а в плей-офф Лиги чемпионов не играла более восьми лет. По возвращении в элитный турнир (сезон 2018/19) "Интер" одержал здесь всего четыре победы в тринадцати поединках. Проигрывал "Барсе" (в том числе и ее дублю), "Тоттенхэму" и "Боруссии" Д и терял очки со скромными ПСВ и "Славией". Ничья против Менхенгладбаха в первом туре текущей Лиги чемпионов стала логическим продолжением серии.

Ориентировочные составы

На этот раз у Луиша Каштру более широкий выбор, чем на матч с "Реалом". Вернулись в обойму Тарас Степаненко, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Алан Патрик, Тайсон, Сергей Болбат и Виктор Коваленко. Никто из них не играл в основе против "Ворсклы", но Степаненко, Патрик, Тайсон и Матвиенко вышли на замену.

Нет веры в то, что Каштру в третий раз подряд использует состав без тех, кто недавно переболел коронавирусом. Во-первых, с "Ворсклой" не сработало правило о победной обойме, во-вторых, как-никак, это будет третий поединок "горняков" за последние семь дней. Ротация банально нужна для уменьшения нагрузки и напряжения.

Трубин должен остаться в воротах, а вот кого-то из пары Бондарь-Хочолава может вытеснить Николай Матвиенко в центре защиты. Вряд ли Каштру оставит в запасе Виктора Корниенко. Тарас Степаненко и Алан Патрик будут полезны при вязком и плотном футболе, который предложит "Интер". Марлос сыграет ближе к линии нападения. А вот доверится ли тренер Тайсону, который в очередной раз подчеркнул, что считает дни до завершения контракта, неизвестно. Соломон и Тете своей игрой заслуживают постоянного места в основе.

Кто-то из них может попытаться сыграть и на позиции центрального нападающего, хотя и Дентиньо дает там неплохой объем работы.

Трубин - Додо, Матвиенко, Хочолава, Корниенко - Степаненко, Патрик - Тете, Марлос, Тайсон - Дентиньо

По сравнению с августовским матчем у Конте есть усиление, которое он охотно применяет. В первую очередь речь об Ашрафе Хакими и Артуро Видалю, которых ждем в основе. Не изменится тактика с тремя центральными защитниками, среди которых не найдется места, вероятно, Коларову.

Компанию с Д'Амброзио и Де Вреем дополнит Бастони. Хакими и Янг закроют фланги от линии к линии. Придумывать что-то другое, кроме связки Лукаку-Мартинес впереди, Конте не станет. Барела расположится на вершине треугольника в центре поля, Видаль и Брозович готовы сыграть между двумя штрафными.

Ханданович - Хакими - Д'Амброзио, Де Врей, Бастони - Янг - Брозович, Видаль - Барела - Мартинес, Лукаку

Прогноз - ничья 1:1

Победа над "Реалом" в первом туре позволит "горнякам" не форсировать события в этом матче. Команду Каштру должна удовлетворить и ничья, а вот для "Интера" это будет плохой результат. Поэтому ждать, когда соперник раскроется, "нерадзурри", может быть, и не станут.

У "Шахтера" должно быть больше пространства, чем в августовском поединке. Если удастся избежать ошибок при передачах на своей половине поля, задача "Интера" усложнится. В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов "Интер" терял очки и в матчах против куда более слабых соперников.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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