Лига Чемпионов, групповой этап.

Квартет D, 2-й тур

"Аталанта" – "Аякс"

Трансляция – 22:00, Футбол 3

Противостояние "Аталанты" и "Аякса" претендует на то, чтобы стать самым интересным поединком Лиги Чемпионов в ближайший вторник. Обе команды в последние годы приучили нас к яркому футболу, однако мы по привычке продолжаем не воспринимать оба коллектива реальной силой в серьезных европейских баталиях. А ведь речь идёт о полуфиналисте и четвертьфиналисте последних двух розыгрышей. И "Аталанта", и "Аякс" стремятся закрепиться на таком уровне и доказать, что недавние успехи не были случайными и что это были не команды-однодневки.

"Аталанта" и "Аякс" с большой долей вероятности разыграют вторую путевку в плей-офф из группы D (держим в уме "Ливерпуль"), так что предстоящая игра станет очень важной с турнирной точки зрения. Команды подходят к игре в совсем разных настроениях. "Аталанта" вновь приберегла силы перед Лигой Чемпионов, и вновь поплатилась за это поражением, на этот раз от "Сампдории" (1:3). У Гасперини в составе немало возрастных игроков, так что подобные меры – практически вынужденная вещь. Однако радикальность ротации наставника даёт понять, что "бергамаски" сделали своим приоритетом именно выступления на евроарене. В это же время "Аякс" развлекался с "Венло" (13:0), попутно установив рекорд результативности Эредивизии.

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Несмотря на важность поединка, он вряд ли будет закрытым. "Аякс" с отрывом самый результативный клуб чемпионата Нидерландов, а в матчах "Аталанты" было забито больше всего голов в Серии А. Так что в подобном случае уместнее ставить не на исход, а на количество забитых мячей. Оба клуба привыкли высоко прессинговать и много владеть мячом, так что будет интересно посмотреть, удастся ли одной из сторон завладеть инициативой. При этой вполне возможен сценарий, при котором команды устроят самые настоящие качели, забыв о центре поля и сосредоточившись на скорейшем переходе в атаку.

Сила "Аталанты" и "Аякса" в командном взаимодействии. Такие специалисты как Гасперини и тен Хаг способны вносить точечные тактические изменения перед игрой, однако во главе угла всё равно ставят именно игровую систему, которую постепенно развивают в своих клубах из года в год. Отказавшись от своих игровых систем в попытках сыграть поаккуратнее, оба коллектива рискуют остаться ни с чем, рассыпавшись на горстку игроков выше среднего, но не более того. Так что несмотря на всю серьезность матча, вряд ли стоит ждать кардинальных изменений в игре команд и уж тем более трусливых планов от главных тренеров.

Ответом для тен Хага в нейтрализации "Аталанты" может послужить недавний разгром "бергамасков" от "Наполи" (1:4). Дженнаро Гаттузо удалось найти ключи к вскрытию "Аталанты" с помощью классного движения атакующей линии: Осимхен и Мертенс с легкостью разбивали оборону соперника умными рывками. И если тот же Душан Тадич существенно уступает Виктору Осимхену в скорости и физической мощи, то в плане открываний нападающий "Аякса" может предложить не меньше нигерийца. "Аякс" тен Хага вообще во многом похож на "Наполи" Гаттузо": гибкие 4-2-3-1, упор на короткий пас и продвижение мяча через центр, а также постоянная смена позиций в атаке. В этом сезоне амстердамцы предпочитают использовать 4-3-3, однако вполне могут вернуться и к старой схеме, учитывая слабости соперника.

В свою очередь "Аталанта" будет настойчиво проверять пару центрбеков "Аякса" Мартинес-Схюрс, на двоих выигрывающих всего 2 (!) верховых единоборства в среднем за игру в Эредивизии. Аргентинец Мартинес обладает отличной передачей, но его небольшой рост (178 см) может стать отличной приманкой для мощного и быстрого Дувана Сапаты. Молодой Схюрс же хоть и может посоперничать с тем же Сапатой по габаритам, однако он часто банально теряет позицию. Игра с "Ливерпулем" также вскрыла огромные проблемы "Аякса" при переходе из атаки в оборону – "красным" девять раз удалось улететь в контратаку. "Аталанта" наверняка будет поджидать такие возможности.

Несмотря на все вышесказанное, хозяева остаются фаворитами в предстоящем игре. В то время как "Аякс" вынужден мириться с постоянной потерей лидеров, "Аталанта" постепенно усиляет состав, увеличивая его глубину. Летом клуб пополнили Алексей Миранчук, был выкуплен Марио Пашалич и взят в аренду Кристиан Ромеро из "Ювентуса". "Аякс" же продал таких лидеров, как Хаким Зиеш, Донни ван де Бек и Серж Дест, за которых в сумме удалось выручить 100 млн евро. Тен Хагу удается достойно выходить из такого положения, однако этому составу еще только предстоит сыграться, тогда как "бергамаски" выглядят единым механизмом.