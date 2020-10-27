Марсель - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 2-й тур группового раунда

27 октября. Марсель. "Велодром"

"Марсель" 22:00 "Ман Сити"

Трансляция: Oll.tv

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Встреча двух очень разных команд, которые, впрочем, одинаково неровно начали текущий сезон. И, конечно, тут есть явный фаворит.

Пандемия коронавируса и закрытые трибуны ударили по "Марселю" сильнее, чем по большинству клубов ЛЧ. "Велодром" - это весьма необычное место, здесь по-настоящему жарко во время каждой игры. Трибуны ревут все 90 минут, в игроков постоянно что-то летит - клуб потом платит за это штрафы, но оно того стоит. В такой обстановке гостей можно брать тепленькими.

А вот пустой "Велодром" - это больше не аргумент, а просто большой красивый стадион с трибунами вычурной формы. Никакой "Ман Сити" таким не удивишь. Стало быть, надо искать козыри в себе, а их у "Марселя" против такого соперника почти нет. Хотя англичане буксуют на старте, они все еще команда совершенно иного уровня. Их контроль мяча, решения де Брюйне в финальной трети, прорывы Стерлинга и Бернарду Силвы, даже выносы Эдерсона - это топ-класс.

Да, иногда этот класс дает осечки. Субботняя игра с "Вест Хэмом" - лучшее подтверждение. "Сити" хорошо держал мяч и интереснее комбинировал, но решений для вскрытия самоотверженной глубокой защиты у него не нашлось. Не первый раз в сезоне, кстати, - у "Бернли" команда Пепа тоже не выиграла, а "Лестер" ее и подавно опозорил.

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"Марселю" надо сыграть примерно так же, но у него нет нападающих, способных повторить подвиг Джейми Варди, оборона дырявая, и вообще проблем по горло. У Димитри Пайета голов столько же, сколько и удалений - по одному; в 6 из 8 матчей чемпионата Франции провансальцы пропускали голы; еще и последний поединок под ливнем в Лорьяне вымотал до основания. По сути, Виллаш-Боашу и его команде остается всего одно: попробовать перевести бой в партер. С "ПСЖ" на старте сезоне сработало, хотя и выглядело это все некрасиво. Президент французской федерации футбола назвал ту игру "позором лиги", и в чем-то был прав.

Но что делать? "Марселю" не хватает класса в полузащите, дабы обыгрывать мощных оппонентов чинно и благородно, что он наглядно показал в 1-м туре ЛЧ против "Олимпиакоса" (0:1). Да и "Ман Сити" соперник для толкотни идеальный. Пеп легко побеждает тех, кто играет по правилам, как недавно "Порту" (3:1), а вот против "Вест Хэма" с его 29 выносами он спасовал.

Посмотрим, сколько по итогу навыносят и нафолят французы. Если борьбы окажется недостаточно, если мяч будет ходить быстро, а пауз для передышки не хватит, результат матча предрешен. Мало кто может тягаться с "Ман Сити" в качестве футбола, и уж точно это не "Марсель".

Цифры и факты

"Марсель" проиграл лишь 1 из 8 матчей на старте Лиги 1, но при этом сразу 3 матча свел вничью

40% всех голов "Марселя" на старте сезона забили номинальные защитники - Дуйе Чалета-Цар, Леонардо Балерди и Жордан Амави

"Ман Сити" проиграл 1 из 8 матчей на старте сезона во всех турнирах. Огорчал "Горожан" ведомый Варди "Лестер" (2:5)

Серия поражений "Марселя" в Лиге чемпионов составляет 10 матчей. При этом лишь игра недельной давности с "Олимпиакосом" новая - в остальном это матчи 2012-13 годов

Французские клубы хорошо играют с "Ман Сити" в эпоху Пепа. "Монако" выбивал "Горожан" из ЛЧ в 2017-м; "Лион" добыл победу и ничью в групповом раунде в 2018-м, а в августе этого года обыграл в четвертьфинале (3:1)

"Марсель" выиграл только 1 из 4 домашних матчей в этом сезоне; "Ман Сити" - 2 из 4 выездных

Ранее команды никогда не встречались между собой в Лиге чемпионов

Ориентировочные составы

У "Марселя" потерь как таковых нет, даже наоборот - после дисквалификации возвращается в строй ключевой опорник Бубакар Камара.

У "Ман Сити" лазарет намного шире - там и два основных форварда Агуэро и Жезус; и левый защитник Менди (к слову, экс-игрок "Марселя"); и ветеран Фернандиньо; и новичок Натан Аке

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Кизанс, Камара, Сансон - Товен, Бенедетто, Пайет

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Рубен Диаш, Лапорт, Зинченко - Родри, Гюндоган, де Брюйне - Торрес, Стерлинг, Фоден

Прогноз на матч "Марсель" - "Ман Сити"

"Марселю" тяжело даются голы, а тут еще и придется много сидеть в защите. У "Ман Сити" тоже не все гладко против запершихся у своих ворот коллективов - от феерии позапрошлого сезона мало что осталось. Отсюда наша ставка - на "низ". Букмекеры предлагают ТМ 3 с кэфом около 1,9-2,0.