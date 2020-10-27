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Ливерпуль - Мидтьюлланн. Прогноз на матч Лиги Чемпионов
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в Лиге Чемпионов, которое состоится 27 октября, начало встречи в 22:00
Рациональный и максимально прагматичный футбол в последних матчах показывает "Ливерпуль". Судите сами – минимальные победы над "Шеффилд Юнайтед" (2:1) и "Аяксом" (1:0), а также ничья в дерби с "Эвертоном" (2:2). Лишь на последних минутах "ириски" отыгрались, все шло к еще одной минимальной победе команды Клоппа. На приемлемый результат потрачено ровно столько сил, сколько необходимо. Или мерсисайдцы играли на максимуме? Возможно, "Мидтьюлланн" даст ответ на этот вопрос.
Лига Чемпионов. Второй тур
Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Павел Рачковски (Польша)
Ливерпуль 22:00 Мидтьюлланн
Телетрансляция на "MEGOGO"
Команда из Дании с треском провалила первый матч группового этапа Лиги Чемпионов. "Аталанта" не оставила шансов подопечным Брайана Приске – 0:4. В своем же внутреннем чемпионате "Мидтьюлланн" добыл две победы в последних двух матчах. "Бреннбю" и "Оденсе" обыграл соперник "красных" - соответственно - 3:2 и 3:1.
Команда Приске играет сама и дает играть сопернику, не закрывается в обороне, что может оказаться на руку "Ливерпулю". Однако, нет сомнений, что в "Мидтьюлланне" сделали работу над ошибками (в обороне в первую очередь) и не устроят проходной двор в своей штрафной.
Как минимум, на классе чемпион Англии должен обыгрывать чемпиона Дании, однако провалы у "Ливерпуля" всегда случаются в самых неожиданных случаях. Очень много пропускает команда Клоппа, единственное утешение для "красных", что забивать получается больше. Мане, Салах и Фирмино знают свое дело. Прогноз: победа хозяев 3:1.
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