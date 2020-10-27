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Брюгге – Лацио. Анонс и прогноз на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Брюгге – Лацио: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 октября ⋊ Лига чемпионов онлайн на UA-Футбол

Брюгге – Лацио. Анонс и прогноз на матч Лиги Чемпионов
Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет F, 2-й тур

Брюгге – Лацио

Трансляция – Футбол 6, 22:00

В среду лицом к лицу встретятся два лидера группы F "Брюгге" и "Лацио". В первом туре бельгийцы вырвали выездную победу у "Зенита" (1:2) в компенсированное время, в то время как "бьянкочелести" добыли три очка в сумасшедшем матче с "Боруссией" Дортмунд (3:1). "Лацио" подходил к завтрашней встрече с немалым оптимизмом, однако все их надежды может разрушить злополучный COVID-19. Накануне встречи сразу 8 игроков первой команды "орлов" оказались на самоизоляции из-за подозрений на коронавирус. Не полетели на матч главный голеадор команды Чиро Иммобиле, ключевые хавбеки Луис Альберто и Лукас Лейва, лидер обороны Луис Фелипе и основной голкипер Томаш Стракоша. Помимо них, Симоне Индзаги недосчитается Мануэля Лаццари, Данило Катальди и Андреаса Перейры. Также недоступен из-за травмы Сенад Лулич.

В сложившихся обстоятельствах действительно сложно прогнозировать, что придумает тренерский штаб итальянского клуба. Глубина состава римлян и так вызывала серьезные вопросы, тем более в условиях нынешнего сезона, когда приходится играть по два матча в неделю. А с потерей целой группы ключевых игроков кадровую ситуацию и вовсе можно назвать катастрофической. Перед игрой наставник "Брюгге" Филипп Клеман заявил, что несмотря на потери соперника, его парни будут настроены на все 100. Кроме того, его команда скрупулёзно изучила "Лацио", в том числе и игроков запаса и ближайшего резерва. К чести Симоне Индзаги, он также не стал делать из случившегося трагедию и полон решимости добыть вторую победу в двух турах.

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"Брюгге" в последнее время набрал неплохую форму в чемпионате, отставая лишь на очко от лидера "Антверпена" во главе с набравшим прекрасную форму Дьемерси Мбокани. Если бы не обидное поражение от "Ауд-Хеверле" (1:2) в последнем туре, то команда и вовсе шла бы на первом месте, но наставник предпочёл поберечь силы ключевых игроков на "Лацио". Кроме того, к тренировкам после самоизоляции вернулись Симон Миньоле, Михаэл Крменчик и Одилон Коссуну, что добавит опций Филиппу Клеману на игру. В лазарете команды остаётся лишь центрбек Матей Митрович, выбывший с серьёзной травмой ещё в июле.

"Лацио" же на старте сезона откровенно не блещет. По результатам команда проседает не так сильно, ведь были добыты победы над "Кальяри" (2:0) и "Болоньей" (2:1), а также ничья с "Интером" (1:1) и столь важные три очка в игре с "Боруссией Д" (3:1) в ЛЧ. Однако разгромы от "Аталанты" (1:4) и "Сампдории" (0:3) указали на серьезные проблемы в обороне римлян. Согласно данным Understat, "орлы" в этом розыгрыше Серии А допустили больше моментов у своих ворот, нежели создали у чужих (ожидаемые голы – 6.89, ожидаемые пропущенные – 7.12). Так что 7 очков в первых 5 турах чемпионата выглядят не так уж плохо. А если вспомнить тот же матч с "Боруссией", то стоит признать, что "Лацио" повезло покинуть поле с победой в кармане, ведь с таким же успехом игра могла закончиться со счётом 5:5, а не 3:1.

В предстоящей игре сложно предсказать даже рисунок матча. "Лацио" Индзаги всё ещё имеет серьезные проблемы в позиционной атаке, а отсутствие ключевых созидателей усугубляет их положение. "Орлы" гораздо лучше себя чувствуют в игре вторым номером, однако вряд ли они станут заниматься подобным в поединке со скромным "Брюгге". В то же время бельгийцы в игре с "Зенитом" показали, что вовсе не планируют излишне уважать более сильных соперников по группе и играть слишком оборонительно. Судя по всему, нас ждёт обоюдоострый поединок с приблизительно равными шансами на успех.

Ориентировочные составы:

"Брюгге": Миньоле – Соболь, Дели, Мехеле, Мата – Ванакен, Ритс, Вормер – Кетелар, Бонавентуре, Диатта

"Лацио": Рейна – Худт, Ачерби, Габаррон – Марушич, Милинкович-Савич, Пароло, Акпа-Акпро, Фарес – Корреа, Кайседо

Прогноз: Победа "Брюгге" 2:1. Для подопечных Клемана предстоящая игра может стать решающей на групповом этапе. Если бельгийцам удастся обыграть ослабленный "Лацио", то это станет серьёзным заделом. В столь скромной группе, имея 6 очков после двух туров, "Брюгге" сможет замахнуться даже на нечто столь невероятное, как выход в плей-офф лиги Чемпионов. В таких обстоятельствах трусить нельзя, надо пользоваться предоставленной случаем возможностью.

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В статье: Брюгге Лацио (Рим)
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