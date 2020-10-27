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Боруссия - Зенит. Прогноз на матч Лиги чемпионов
Прогноз на матч 2-го тура главного еврокубка
Лига Чемпионов 2020/2021 . Групповой этап. 2-й тур
28 октября, 22:00
Германия. Дортмунд. Стадион: "Сигнал Идуна Парк"Боруссия (Дортмунд) 22:00 Зенит
Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)
В рамках второго раунда группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" примет "Зенит". Встреча пройдет на домшней арене "шмелей" - "Сигнал Идуна Парк".
Группа F
|М
|П
|Н
|П
|З
|П
|РГ
|О
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Лацио
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|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|
Брюгге
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|
Зенит
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Боруссия
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
"Боруссия"
"Шмели" плохо стартовали в текущем розыграше - на прошлой неделе в матче первого тура главного еврокубка "Боруссия" на выезде проиграла "Лацио" со счетом 1:3.
В свою очередь в чемпионате Германии дела у подопечных Люсьена Фавра обстоят определенно лучше, за 5 туров немецкая команда лишь однажды проиграла "Аугсбургу" и делит с мюнхенской "Баварией" второе место в турнирной таблице, отставая от лидера первенства "Лейпцига" на один пункт.
Дортмундская "Боруссия" в этом сезоне действует более прагматично, команда швейцарского специалиста не рвет вершины голевой результативности, но имеет лучший показатель на данный момент по пропущенных мячах в Бундеслиге - за 5 туров "шмели" пропустили всего лишь 2 гола.
"Черно-желтые" набрали отличний ход в чемпионате, одержав три победы в последних трех турах и оставили свои ворота сухими: "Фрайбург" (4:0), "Хоффенхайм" (1:0) и "Шальке" (3:0). "Шмели" вынесли урок из римского поражения и сделают все, чтобы исправить положение в группе.
"Зенит"
Питерцы также не лучшим образом начали текущий сезон ЛЧ - в первом туре "Зенит" дома уступил бельгийскому "Брюгге". В последнем туре чемпионата России подопечные Сергея Семака также потерпели домашнее поражение от "Рубина" и потеряли первую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Перед этим матчем у гостей есть серьезные кадровые потери в атакующей линии, из-за травм не сыграют Азмун и Малком.
Не лучшим образом у "Зенита" обстоят дела в обороне: команда Семака не сумела удержать ворота на замке в последних 9 из 11 матчей.
Отсутствующие игроки
Дисквалифицированные: отсутствуют.
Травмированные: Загаду, Шмельцер, Шульц, Джан (коронавиурус) - Малком, Азмун (болезнь).
Ориентировочные составы
"Боруссия": Бюрки, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дауд, Дилэйни, Санчо, Брандт, Рейна, Холанд.
"Зенит": Кержаков, Круговой, Ракицкий, Караваев, Ловрен, Кузяев, Оздоев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Азмун.
Предыдущие матчи команд
Ранее, "Боруссия" и "Зенит" встречались в 1/8 Лиги чемпионов сезона 2013/14:
- В Дортмунде российский клуб одержал победу со счетом 2:1
- А в Санкт-Петербурге "шмели" обыграли "Зенит" 4:2
Прогноз на матч "Боруссия" - "Зенит"
Букмекеры отдают явное предпочтение "шмелям"- коэффициент 1.375. "Боруссия" очень мотивирована и будет хотеть реабилитироваться после поражения в Риме от "Лацио" на прошлой неделе. Неплохо также выглядит ставка, что забьет только одна команда (акцент конечно же на хозяев) - 2.025.
Прогноз UA-Football - 2:0.
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