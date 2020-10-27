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Боруссия - Зенит. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Прогноз на матч 2-го тура главного еврокубка

Боруссия - Зенит. Прогноз на матч Лиги чемпионов
Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов 2020/2021 . Групповой этап. 2-й тур

28 октября, 22:00

Германия. Дортмунд. Стадион: "Сигнал Идуна Парк"

Боруссия (Дортмунд) 22:00 Зенит
Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

В рамках второго раунда группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" примет "Зенит". Встреча пройдет на домшней арене "шмелей" - "Сигнал Идуна Парк".

Группа F

М П Н П З П РГ О
Лацио

 1 1 0 0 3 1 2 3
Брюгге

 1 1 0 0 2 1 1 3
Зенит

 1 0 0 1 1 2 -1 0
Боруссия 1 0 0 1 1 3 -2 0

"Боруссия"

"Шмели" плохо стартовали в текущем розыграше - на прошлой неделе в матче первого тура главного еврокубка "Боруссия" на выезде проиграла "Лацио" со счетом 1:3.

В свою очередь в чемпионате Германии дела у подопечных Люсьена Фавра обстоят определенно лучше, за 5 туров немецкая команда лишь однажды проиграла "Аугсбургу" и делит с мюнхенской "Баварией" второе место в турнирной таблице, отставая от лидера первенства "Лейпцига" на один пункт.

Дортмундская "Боруссия" в этом сезоне действует более прагматично, команда швейцарского специалиста не рвет вершины голевой результативности, но имеет лучший показатель на данный момент по пропущенных мячах в Бундеслиге - за 5 туров "шмели" пропустили всего лишь 2 гола.

"Черно-желтые" набрали отличний ход в чемпионате, одержав три победы в последних трех турах и оставили свои ворота сухими: "Фрайбург" (4:0), "Хоффенхайм" (1:0) и "Шальке" (3:0). "Шмели" вынесли урок из римского поражения и сделают все, чтобы исправить положение в группе.

"Зенит"

Питерцы также не лучшим образом начали текущий сезон ЛЧ - в первом туре "Зенит" дома уступил бельгийскому "Брюгге". В последнем туре чемпионата России подопечные Сергея Семака также потерпели домашнее поражение от "Рубина" и потеряли первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Перед этим матчем у гостей есть серьезные кадровые потери в атакующей линии, из-за травм не сыграют Азмун и Малком.

Не лучшим образом у "Зенита" обстоят дела в обороне: команда Семака не сумела удержать ворота на замке в последних 9 из 11 матчей.

Отсутствующие игроки

Дисквалифицированные: отсутствуют.

Травмированные: Загаду, Шмельцер, Шульц, Джан (коронавиурус) - Малком, Азмун (болезнь).

Ориентировочные составы

"Боруссия": Бюрки, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дауд, Дилэйни, Санчо, Брандт, Рейна, Холанд.

"Зенит": Кержаков, Круговой, Ракицкий, Караваев, Ловрен, Кузяев, Оздоев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Азмун.

Предыдущие матчи команд

Ранее, "Боруссия" и "Зенит" встречались в 1/8 Лиги чемпионов сезона 2013/14:

  • В Дортмунде российский клуб одержал победу со счетом 2:1
  • А в Санкт-Петербурге "шмели" обыграли "Зенит" 4:2

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Прогноз на матч "Боруссия" - "Зенит"

Букмекеры отдают явное предпочтение "шмелям"- коэффициент 1.375. "Боруссия" очень мотивирована и будет хотеть реабилитироваться после поражения в Риме от "Лацио" на прошлой неделе. Неплохо также выглядит ставка, что забьет только одна команда (акцент конечно же на хозяев) - 2.025.

Прогноз UA-Football - 2:0.

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5.65
9.14
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1.41
5.58
9.05
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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Зенит (Санкт-Петербург)
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