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Краснодар – Челси. Анонс и прогноз матча 2-го тура Лиги чемпионов
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "черно-зелеными" и "синими" в рамках главного клубного европейского турнира
Лига чемпионов. 2-й тур, группа Е.
28 октября. 19:55. Краснодар. "Краснодар"
Главный судья: Али Палабийик (Турция)
Телетрансляция: OLL.TV, Футбол 3
Первый тур почти никак не повлиял на ситуацию в квартете Е – "Челси" принимал "Севилью" и расписал с испанцами сухую мировую (0:0), а "Краснодар" поехал в гости к "Ренну" и не только забил шальным ударом, но и пропустил перед этим с пенальти (1:1). Отметим, что "пенсионеры" до матча на "Стэмфорд Бридж" ни разу не играли друг с другом – с "быками" они также встретятся впервые.
В последних матчах Лэмпард активировал тумблер прагматизма и сместил баланс в сторону успешных оборонительных действий – после неоднозначного старта в АПЛ "Челси" не забил в двух последних поединках с "нервионцами" и "Манчестер Юнайтед", но и не пропустил (0:0). Очевидно, что не в последнюю очередь Фрэнк решился на смещение вектора из-за бешеных ничьих со счетом 3:3 в последних встречах с "ВБА" и "Саутгемптоном".
Продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы Билли Гилмор, также остались в Лондоне Маркос Алонсо (последний матч дисквалификации), Тьяго Силва (отдых) и Кепа Аррисабалага (повреждение плеча). Наверняка менеджер "Челси" даст возможность проявить себя игрокам ближайшего резерва – мы должны увидеть на поле Хакима Зиеша, Матео Ковачича, Фикайо Томори, Антонио Рюдигера, Каллума Хадсона-Одои, Оливье Жиру и Тэмми Абрахама.
Watch me whip! ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 27, 2020
???? @FikayoTomori_ #KRACHE pic.twitter.com/X8SkiwyI1n
"Краснодар" впервые в своей истории вышел в группу Лиги чемпионов, но сейчас мучается из-за больших проблем с составом. Посудите сами, 10 игроков пребывает в лазарете: Ари, Вандерсон, Клаэссон, Кабелла, Марков, Сорокин, Ольссон, Берг, Стоцкий, Петров. Отметим, что неделю назад команда взяла трудовой зачетный пункт во Франции усилиями юного голкипера Матвея Сафонова, а уже на выходных проиграла 3:1 на своем поле "Спартаку".
Прогноз. 0:3. На фоне жутчайших проблем хозяев с ростером вряд ли стоит ожидать сенсации в этом матче. Перед гостями будет стоять задача не пропустить, а также проверить готовность тех, кто не проходит в основу – условия как раз подходящие.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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