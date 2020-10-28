Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, группа H, второй тур

28 октября. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 22:00 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Megogo, OLL.TV, Футбол 1 (в записи)

Как “Манчестер Юнайтед” сыграет против “РБ Лейпциг”? В результатах МЮ прослеживается определенная закономерность. Команда Сульшера выиграла десять последних выездных матчей во всех турнирах, в том числе у ПСЖ в первом туре Лиги чемпионов, но не смогла победить в пяти последних домашних поединках. В последней игре против “Челси” на “Олд Траффорд” МЮ создал больше моментов, и мог надеяться на большее, чем ничья (0:0), однако до этого были унизительные поражения “Кристал Пэлас” (1:3) и “Тоттенхэму” (1:6).

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Все очень просто: команда Сульшера очень удачно использует контратакующую модель игры и умеет наказывать противников, действующих с высокой линией обороны. Но в матчах против соперников с низким блоком МЮ теряется, не зная, что делать в позиционной атаке. Остается только надеятся на гений Бруну Фернандеша.

С этой стороны, “РБ Лейпциг” будет очень интересным соперником для МЮ. В чемпионате Германии “красные быки” привыкли действовать в доминирующем стиле, однако в Лиге чемпионов способны подстроиться под соперника.

Летом “РБ Лейпциг” лишился своей основной пары нападающих Вернер - Шик, но пока команда Нагельсманна превосходно справляется с новыми обстоятельствами. Интересный факт. После ухода Вернера 18 голов “Лейпцига” забили десять разных футболистов: четыре защитника, четыре хавбека и два нападающих. Это показывает насколько разносторонняя и универсальная команда Нагельсманна. С другой стороны, у 33-летнего тренера сейчас нет строго очерченного стартового состава, что может дать о себе знать в важных матчах. В новом сезоне Бундеслиги “Лейпциг” остается одной из трех команд, которые еще ни разу не проигрывали. После пяти туров РБ возглавляет турнирную таблицу, опережая “Баварию” и Дортмунд на одно очко.

На “Театр Мечты” команда Нагельсманна отправилась без Клостерманна, Лаймера, Мукиэле и Айдара. У МЮ только две потери – Байи и Лингард.

Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Туанзебе, Магуайр, Линделеф – Ван-Биссака, Мактомини, Фред, Теллес – Фернандеш – Рэшфорд, Марсьяль

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Орбан, Упамекано, Хальстенберг – Нкунку, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Ольмо, Форсберг – Поульсен

Прогноз на матч “Манчестер Юнайтед” – “РБ Лейпциг”

Оле-Гуннар Сульшер надеется как можно раньше набрать десять очков, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. “Юнайтед” сделал хороший задел в первом туре, обыграв ПСЖ, но “РБ Лейпциг” – соперник другого типа. Вполне вероятно, что гости попробуют сыграть по “рецептам Лэмпарда”, и отдадут инициативу “Юнайтед”, надеясь на свои стремительные выходы в атаку из-под прессинга. По коэффициентам букмекеров чувствуется насколько непредсказуемой является эта дуэль. Предположим, что обе команды будут довольны ничьей – 0:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.