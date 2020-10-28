Ювентус - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

28 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Групповой турнир. Группа G

Турин. "Алльянц Стадиум"

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

"Ювентус" и "Барселона" весьма схожи. Обе доминируют в своих лигах в последние десять лет, однако чувствуют, что теряют руль. В том числе и из-за немалых долгов и годового убытка около ста миллионов евро. Обе были потрясены итогами предыдущего сезона и начали новый с совершенно новым проектом, новым тренером, новыми принципами. Причём оба тренера активно бросают в бой молодёжь. В лиге пока что обе слабоваты, отставая на четыре потерянных очка от лидера. Зато очень хороши - в Лиге Чемпионов. Сегодня они попытаются сохранить тенденцию в ЛЧ и хотя бы немного успокоиться.

В "Барселоне" бОльший шум, размах, гротеск. В Турине весной сразу же сократили зарплаты игрокам, на "Камп Ноу" до сих пор не договорились. Новый раунд переговоров уже, похоже, вызвал раскол в раздевалке между Пике, Тер Штегеном, Ленгле и Де Йонгом, получившими контракты до 2024-26 годов, и всеми остальными. Сага об уходе Лионеля Месси надоела всем, разговоры об уходе Криштиану Роналду быстро утихли. Говорят о борьбе и точечных перестановках в руководстве "Ювентуса" - а руководство "Барселоны" вчера ушло в полном составе. За день до Топ-матча и за три до голосования по вотуму недоверия.

В игровом плане динамика та же. "Бьянконери" уступили в Лиге Чемпионов сезона 2019/20 из-за гостевых голов, а в Италии вновь стали чемпионом, пусть и крайне тяжело. "Блаугранас" не стали, а в ЛЧ получили 2:8. Новый сезон в лиге последние начали 7:0 в двух матчах, в том числе и 4:0 над сильным "Вильярреалом". Начало казаться, что Рональд Куман разгрёб завалы в рекордные сроки, как на своём предыдущем посту в сборной Нидерландов. Но затем последовали два поражения в лиге. Андреа Пирло ещё никому не проигрывал, но выиграл на поле в Серии А лишь первый матч перед тремя ничьими.

По воротам "Хетафе" (0:1), несмотря на 73 процента владения мячом, "Барселона" нанесла лишь семь ударов. "Реалу" дома проиграла - 1:3. И негодование из-за пенальти за потягивание Ленгле футболки Рамоса, как и слова тренера об очень хорошем часе игры не отменит результат. Да и игру, лишённую стержня, мощи Топ-команды. Рональд заявляет, что приходится пробивать путь к статусу Топ-команды заново. Не выглядит такой и сильно омоложенный "Ювентус", позволяя "Вероне" и даже скромному новичку "Кротоне" легко проходить свой центр поля, успешно прессинговать, атаковать и забивать.

В такой ситуации Лига Чемпионов остаётся отдушиной. Здесь туринцы отыграли непривычно взросло, на удивление чётко перекрыв центр поля и не дав шансов "Динамо". А барселонцы, несмотря на слабую первую четверть матча и удаление на 68-ой минуте, разгромили "Ференцварош" со счётом 5:1. Впервые в одном матче ЛЧ забили двое таких молодых игроков как Ансу Фати и Педри, голы в Киеве забил новичок Мората, а первый сделали гораздо более юные новички Кьеза и Кулушевски. Отрадные новости, говорящие об успешной перестройке, успешном омоложении. И сегодня все будут смотреть на молодёжь.

Кадры

Команды роднит ещё и отсутствие центральных защитников. "Барселона" в Турине без Пике и Умтити, то есть всего с двумя. Причём на счету 21-летнего уругвайца Араухо менее 400 игровых минут в европейском футболе, а Ленгле после того пенальти. Неужели придётся смещаться Бускетсу? Зато на флангах есть выбор. Получающий немало комплиментов Дест справа, Жорди Альба слева, Фирпо слева, Роберто где угодно. Серхи может и дополнить центральную тройку. Хотя по стилю к травмированному Коутиньо ближе Пьянич. Перешедший как раз из "Ювентуса" и взятый на предматчевую пресс-конференцию.

В атаке точно выйдут Фати и Месси. Ансу начал сезон отлично, забил пять мячей. Звезда разгорается. А вот Лионель забил лишь два, и оба с пенальти. Без Луиса Суареса и прикованный к месту, которое желал покинуть, он страдает. Хотя Куман заявляет, что подопечный отлично осознаёт ситуацию и тяжело работает. "Алльянц Стадиум" - отличная арена для громкого возвращения. В том числе и для разочаровывающего и недовольного запасом в "Эль Классико" Гризманна. Если его во второй раз подряд не сдвинет тот же Педри. А то и Тринкао с Дембеле. Возможно, как раз Антуан заменит Коутиньо в центре.

Отмечу также вратаря Нето. Бывший второй и даже третий вратарь "Ювентуса" очень прилично подменяет травмированного Тер Штегена. Он не раз спасал от голов "Реала".

За "Юве" не сыграют сразу три ведущих центрдефа. Капитан Кьеллини и Де Лихт - точно, Бонуччи - скорее всего. Потому Пирло заявил, что перейдёт со схемы 3-4-3 на 4-4-2. Будет интересно посмотреть, как Данило, на удивление отлично работавший с двумя коллегами, справится при всего одном. Впрочем, если Пирло уже что-то привнёс в команду, то это вариативность. Бразилец, Куадрадо, Кьеза, Кулушевски уже играли справа и слева, последние трое - в обороне и в атаке. Швед вышел на замену против "Вероны" на левый фланг, но прорвался и точно пробил низом справа. Рэмзи играл под форвардами и слева.

Разумеется, крайне важен многострадальный центр поля туринцев. "Новый Эдгар Давидс" Уэстон МакКенни выздоровел, но Пирло не видит его готовым к стартовому составу. Артур, изгнанный из "Барселоны" в обмен на Пьянича, желает многое доказать, но всё ещё не на должном уровне по отбору мяча и быстрому расставанию с ним. Потому наиболее вероятен выход тандема Рабио-Бентанкур. Также далеко не безгрешного, но более сбалансированного. Крайне важна и атака. Криштиану Роналду всё ещё болеет, потому возрастает важность Мораты. Два гола в Киеве и гол в Кротоне обнадёживают "ювентини".

Ну и, разумеется, есть Пауло Дибала. Похожий на Месси и стилем, и настроением. Он начал сезон с травм и болезни, не играл после выздоровления и даже жаловался на это спортивному директору Фабио Паратичи. Против "Вероны" наконец-то получил место в стартовом составе, играл активно, мог забить не раз. Но заметно, что Пауло ещё сырой. Найдёт ли он в себе силы, прежде всего ментальные, выйти на замену и изменить игру?

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Данило, Демираль, Фработта, Кьеза, Бентанкур, Рабио, Рэмзи, Кулушевски, Мората

"Барселона": Нето, Дест, Ленгле, Араухо, Альба, Бускетс, Де Йонг, Серхи Роберто, Гризманн, Месси, Фати

Прогноз: Ювентус - Барселона 2:2

По очным матчам команды почти равны. 5:4 по победам в пользу "Ювентуса" при четырёх ничьих. Правда, он не забивал в трёх последних. Зато играет дома, где "Барсе" не уступал, атмосфера в его раздевалке явно лучше. А тренер руководит игрой, меняет расстановки и игроков. В отличие от Кумана, часто застревающего на Плане А и без замен. Так что туринцы - фавориты. Впрочем, барселонцы всё же более прочны в плане структуры игры и будут мотивированы уходом ненавистного руководства. А главное - Пирло прав, не считая этот матч решающим. Ставим на ничью. С голами, ведь центра обороны нет.