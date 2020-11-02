Шахтер - Боруссия Менхенгладбах. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, третий тур. 3 ноября. Киев, “НСК Олимпийский”

Рефери – Сердар Гезюббюк (Нидерланды)

“Шахтер” 19:55 “Боруссия” Менхенгладбах

Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV, Megogo, Воля TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Аудио трансляция – UA-Футбол

Неожиданно для многих скептиков, и для, наверное, самого себя, “Шахтер” занимает первое место в самой сложной группе Лиги чемпионов после двух туров. “Горняки” продемонстрировали смелую атакующую игру против “Реала”, но затем с трудом смогли удержать ничью против “Интера”, не создав фактически ни одного момента. Впереди у “Шахтера” два матча с “Боруссией” Менхенгладбах, клубом, который изначально рассматривался как главный соперник “Шахтера” в борьбе за третье место. Однако и Гладбах в первых двух турах сыграл выше ожиданий, не проиграв “Интеру” и “Реалу”. Двухматчевая дуэль между “Шахтером” и “Боруссией” может стать определяющей для шансов команд на выход в плей-офф.

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“Шахтер” свой матч в чемпионате провел на день раньше “Боруссии”. В пятницу “горняки” почти не встретили сопротивления от “Мариуполя” и вкатили ослабленным приазовцам четыре мяча (два из них с пенальти). Луиш Каштру прибегнул к ротации, сыграв экс-игроками основы, резервистами и молодыми талантами. Но вполне возможно, что против “Боруссии” выйдет Тайсон, сыгравший в пятницу полный матч, кроме того игровые минуты против “Мариуполя” получили Тете, Мораес и Матвиенко, которых в разной степени можно назвать претендентами на основу в матче с “Боруссией”.

Соперник “Шахтера” играл в чемпионате в субботу вечером. В соперниках у “Боруссии” был “РБ Лейпциг”, и легкой прогулки у Гладбаха, само собой, не получилось. “Боруссия” переиграла “Лейпциг” со счетом 1:0, благодаря голу арендованного у РБ австрийского вингера Ханнеса Вольфа. Игра против “Лейпцига” отняла много сил у “Боруссии”, а Марко Розе, в отличие от Луиша Каштру, не мог позволить масштабную ротацию. Основная четверка защитников играет практически без замен, нет альтернатив креативному центрхаву Нойхаусу, ни одного матча не пропускали Хофманн и Тюрам (иногда появляясь на поле со скамейки).

Короткая скамейка чревата тем, что “Боруссия” не способна провести в одном темпе целый матч, отдавая концовки поединков. Так было не только в играх с “Реалом” и “Интером”, где “Боруссия” пропускала решающие голы на 90+ минутах, но в и Бундеслиге. Команда Марко Розе не смогла удержать победный счет и в матчах с “Унионом” (1:1) и “Вольфсбургом” (1:1), каждый раз пропуская гол в ответ в последние 15 минут. Если вынести за скобки кубковую игру с полуаматорским “Обернойландом” в первом раунде Кубка Германии, “Боруссии” до матча с “Лейпцигом” в эту субботу еще ни разу не удавалось провести сухой матч.

Чего не следует ожидать от “Боруссии” в ближайший вторник – это желания играть против “Шахтера” в Киеве первым номером. Показательно, что и против “Реала”, и против “Лейпцига” команда Марко Розе за первые 45 минут наносила всего лишь один удар по воротам соперника. Гладбах умеет выжидать свой момент. У “Боруссии” очень качественно поставлен выход в атаку, достаточно только посмотреть, как были забиты два гола в ворота “Реала” . После неубедительного матча против “Интера” болельщики “Шахтера” ожидают увидеть от своей команды футбол другого качества, но вдаваться в авантюры тоже не стоит – “Боруссии” нельзя давать слишком много пространства.

Цифры и факты

“Шахтер” и “Боруссия” Менхенгладбах ни разу не еще не встречались в еврокубках, но немецкая команда ранее противостояла киевскому “Динамо”. Команды встретились в плей-офф Лиги чемпионов 2012/13 и Киев вышел в групповой раунд по сумме двух матчей (3:1, 1:2).

После поражения Дортмунду в первом туре Бундеслиги “Боруссия” Менхенгладбах не проигрывает в семи матчах подряд во всех турнирах.

Гладбах не проигрывает в выездных матчах еврокубках в шести матчах подряд (две победы, четыре ничьи).

Матч против “Боруссии” станет для “Шахтера” 24-м в истории против немецких команд. Статистика: восемь побед, семь ничьих, семь поражений. Разница мячей 24-34.

Защитник “Боруссии” Маттиас Гинтер противостоял игрокам “Шахтера” Коваленко и Марлосу в матче Лиги Наций Украина - Германия 10 октября, который завершился победой немецкой сборной.

Ориентировочные составы (по версии УЕФА)

Исмаили, Коноплянка, Дентиньо, Фернандо по-прежнему травмированы, но вернулся в общую группу Коваленко. “Боруссия” до сих пор не может рассчитывать на своего основного опорника Дениса Закарию. Кроме того, под сомнением участие в матче центрбеков Эльведи и Янчке, которые получили мышечные травмы.

“Шахтер”: Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Маркос Антонио, Марлос, Майкон – Тете, Тайсон, Соломон

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль, Тюрам – Плеа

Прогноз на матч “Шахтер” – “Боруссия” Менхенгладбах

Букмекеры отдают небольшое предпочтение “Боруссии”. Возможно, принимается во внимание то, что Гладбах участвует в более конкурентном чемпионате, и, если верить данным transfermarkt, обладает более дорогим составом. Однако в матчах с “Реалом” и “Интером” украинская команда тоже была андердогом и тем не менее сумела взять очки. Примечательно, что “Боруссия” только в одном матче сезона 2020/21 не забила, и только в двух не пропустила. У “Шахтера” была только одна сухая победа в чемпионате (2:0 с “Олимпиком”), а не забивала команда Каштру только “Интеру”. Предполагаемая ставка – “обе забьют” в 1.64. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.