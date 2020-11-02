Манчестер Сити – Олимпиакос. Прогноз на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет C, третий тур

3 ноября, Манчестер, стадион "Этихад"

"Манчестер Сити" 22:00 "Олимпиакос"

Трансляция – Футбол 2, oll.tv, megogo

В рамках 3-го тура Лиги Чемпионов единственный топ-клуб квартета C "Манчестер Сити" примет "Олимпиакос". Несмотря на очевидное преимущество "горожан" и их статус фаворита, греческому клубу есть что противопоставить сопернику. Не дадут соврать сразу 3 представителя АПЛ, с которыми "Олимпиакос" рубился в еврокубках в прошлом сезоне: сначала греки дважды доставили проблемы "Тоттенхэму" в групповом этапе ЛЧ (ничья 2:2 и поражение 2:4), после чего "красно-белые" выбили "Арсенал" в 1/16 ЛЕ (0:1, 2:1 д.в.), а остановить их путь смог лишь "Вулверхэмптон" (1:1, 0:1). "Сити" стоит учесть опыт других английских топ-клубов, если они не хотят оступиться в предстоящей игре.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 500+2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Вопреки не самым убедительным результам "Манчестер Сити" в АПЛ, в Лиге Чемпионов их дела пока что складываются весьма неплохо. В первых двух турах были обыграны "Порту" (3:1) и "Марсель" (3:0). "Драконы" сумели дать реальный бой "Сити", выйдя в три оборонца и персонально прессингуя соперника по всему поля. План Сержиу Консейсау сработал, но "горожане" все равно взяли своё. Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш попытался скопировать подход своего соотечественника, однако на свой "автобусный" манер. В итоге "Сити" не оставил следа от "провансальцев", которым могли положить и больше трёх. В каждом из этих матчей за "горожан" отмечался летний новичок Ферран Торрес, а возвращение Кевина Де Брюйне во втором туре показало, насколько он важен для своей команды.

"Олимпиакос" же на старте группового этапа сумел обыграть все тот же "Марсель" (1:0), в очередной раз доказав, что команда Виллаша-Боаша вряд ли попала бы в самый престижный европейский турнир, если бы не пандемия и досрочное окончания сезона Лиги 1 весной. Единственный гол Ахмеда Коки в той встрече был забит в компенсированное ко второму тайму время, однако не был случайным. Вслед за этим греки потерпели не менее заслуженное поражение от "Порту" (0:2), хотя и владели мячом и били по воротам даже чаще своего соперника.

В последние годы "Олимпиакос" уже приучил нас к смелому и агрессивному стилю, от которого подопечные Педру Мартинша не отказываются даже в еврокубковых баталиях. Португальский специалист вряд ли последует примеру своих соотечественников, выйдя в три центральных оборонца и пытаясь адаптироваться под соперника. Греческий клуб наверняка вновь выйдет в свои бессменные 4-2-3-1 и будет пытаться играть в комбинационный футбол, ключевую роль в котором отведена нестареющему Матье Вальбуэна, отметившему в сентябре своё 36-летие. В опорной зоне "красное-белых" заправляет некогда игрок сборной Франции Ян М’вила, а с флангов атаку поддерживают очень опытные Рафинья и Холебас. Вкупе с 33-летним центрфорвардом Эль-Араби может показаться, что у команды даже излишне опытный состав. Всем перечисленным 30 и больше лет, что скажется по ходу игры с "Сити", как только коллектив Пепа Гвардиолы включит необходимые скорости.

В предстоящем матче "Манчестер Сити" не сможет рассчитывать на Куна Агуэро, вновь выбывшего из-за травмы. Его главный конкурент Габи Жезус также под большим вопросом на игру, что ставит Гвардиолу в не самое комфортное положение. Скорее всего, на острие выйдет Рахим Стерлинг, а с флангов англичанина поддержат Марез и Торрес. В остальном кадровые проблемы "горожан" не катастрофичны и они должны брать свои очередные три очка, если не перемудрят, как это часто бывает с Пепом в Лиге Чемпионов. От "Олимпиакоса" же ожидаем веселого футбол, однако на очки им стоит претендовать в других поединках, хоть в этом сезоне уже ничего нельзя исключать.

Составы команд:

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Рубен Диас, Аке, Канселу – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Марез, Стерлинг, Торрес "Олимпиакос": Са – Рафинья, Семеду, Сиссе, Холебас –М’Вила, Бухалакис – Камара, Вальбуэна, Масурас – Эль-Араби

Не сыграют: Агуэро (подколенное сухожилие), Фернандиньо (ушиб ноги), Менди (мышечная травма) – Ба (простуда), Фортунис (не уточняется)

Под вопросом: Габи Жезус (бедро)