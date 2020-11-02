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Аталанта - Ливерпуль. Прогноз на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в ЛЧ, которое состоится 3 ноября, начало встречи в 22:00

Аталанта - Ливерпуль. Прогноз на матч Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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Лидеры и фавориты Группы D сыграют между собой в так называемой спарке – в 3-м и 4-м турах ЛЧ. Именно "Ливерпуль" и "Аталанта" в этих дуэлях разыграют первое место (с большой долей вероятности), а кто-то из этих команд может сохранить призрачные шансы на продолжение борьбы в турнире (если будет два поражения). В любом случае – перед матчем шансы 50 на 50, гости лишь условный фаворит, потому что все знают, как может играть в атаке команда из Бергамо, если ловит кураж.

Лига Чемпионов. Группа D. Третий тур

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо)
Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)

Аталанта 22:00 Ливерпуль

Телетрансляция на канале "Футбол 2"

Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол>>

У "Аталанты" в двух первых матчах Лиги Чемпионов победа над "Мидтьюлланном" 4:0 и ничья с "Аяксом" 2:0. На прошлых выходных в Серии А подопечные Гасперини обыграли "Кротоне" 2:1. В хорошей форме "Аталанта", хотя и бывают сбои – "Сампдория" 24 октября обыграла бергамасков на их поле 3:1.

Тут же отметим, что Руслан Малиновский в субботнем матче чемпионата Италии вышел на замену на последних минутах, а значит сохранил силы на Лигу Чемпионов. Нет сомнений, что украинец сыграет против "Ливерпуля", возможно, опять выйдет на замену во втором тайме.

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"Ливерпуль" в АПЛ обыграл "Вест Хэм" 2:1, неоднозначная победа, но сейчас у мерсисайдцев все победы неоднозначные, по сравнению с прошлым сезоном, как правило с преимуществом в один-два мяча. В Лиге Чемпионов 2020/21 команда Клоппа одержала две победы – над "Аяксом" 1:0 и "Мидтьюлланном" 2:0.

Скорее всего, "Аталанта" постарается обеспечить горячий прием гостей из Туманного Альбиона. Но постепенно "Ливерпуль" перехватит инициативу, можно ожидать своеобразные качели и время от времени каждая из команд будет владеть мячом. Ранее команды из Бергамо и Ливерпуля не встречались между собой, у "Аталанты" вообще небольшой опыт международных матчей, особенно по сравнению с мерсисайдцами. При этом известно, что "Ливерпулю" непросто играть с представителями Апеннин. Можно ждать много забитых голов, но победитель не будет выявлен. Прогноз: ничья 2:2.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Ливерпуль Прогнозы
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