Вынужденный финал. Реал - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

3 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Третий тур. Группа B

Мадрид. "Эстадио Альфредо Ди Стефано"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

"Реал" и "Интер" уже забили по 17 мячей. Зинедин Зидан и Артуро Видаль называют их встречу финалом, последний настраивается так, будто он ещё в "Барселоне". Хорошие новости? Не факт. Ведь они и пропустили 10-12, лишены баланса. А "финал" вынуждены играть из-за ужасного начала группового турнира. Зидан не хочет возвращать разговоры о его увольнении, не хочет отправлять "Реал" в Лигу Европы впервые в его истории, а то и домой. А Антонио Конте не хочет, чтобы небоскрёб его репутации как неудачника в Лиге Чемпионов вырос до высоты Эвереста. Что нам может принести такая игра от ножа?

Вроде бы дела в "Реале" начали налаживаться. Классико выигран, "Уэска" разгромлена, 22 удара по воротам в Менхенгладбахе - ещё один признак прогресса в атаке. 2:2 там - сам по себе неплохой результат. Карим Бензема погасил очередную вспышку критики тремя голами в двух матчах. И отметил это одновременно злым и радостным твитом: "Собаки лают, а "девятка" идёт". Даже Эден Азар вышел из небытия первым голом в лиге за 392 дня - "Уэске" классным ударом издали. Мадридцы готовы, как и в предыдущем сезоне, выйти из группы после одного очка в двух первых турах.

Тем не менее, радужного немного. В Гладбахе удалось выцарапать ничью двумя голами в концовке по банальному алгоритму "заброс справа-скидка слева-удар". Каземиро позволил избежать не виданной ранее серии из четырёх поражений подряд в ЛЧ. И призрак поражения от "Шахтёра" всё ещё витает и отравляет сознание. Оборона пропускает уже в пяти матчах подряд. То есть баланса всё ещё нет, и очередное поражение может прийти в любой момент. А Бензема? Он призывал одного партнёра по команде не пасовать другому, поскольку тот (Винисиус) "играет против нас". Взрывоопасная атмосфера.

В "Интере" ситуация ещё более взрывоопасная. Он пропускал в шести из восьми матчей во всех турнирах, то есть растерял всю защитную силу, которой поражал в Лиге Европы в августе. Вплоть до детских ошибок. Победил лишь однажды в шести последних матчах. Две из своих трёх побед в сезоне также выцарапывал на последних минутах. А свой большой матч в лиге - против "Милана" - даже проиграл. Критика из-за шаблонности атаки команды, потери фирменной для неё интенсивности и тактического упрямства Антонио Конте не прекращается. И слова тренера о полном доминировании над всеми не убеждают.

Если судить по статистике в матчах, всё в порядке. "Интер" много забивает и ещё больше создаёт. А также в последнее время позволяет соперникам четыре, шесть, и даже лишь один удар по воротам. Впрочем, здесь статистика вновь обманула. Процент ударов в створ и реализации плох. А противостояние контратакам соперника после потери мяча просто ужасно. Потому Конте и говорит о слишком большой мягкости и страхе перед воротами и лени в отборе. "Нужно сразу же реагировать на потери мяча, а не стоять и жаловаться". Серьёзные проблемы, учитывая, что в Лиге Чемпионов очень многое решают детали.

Кадры

Правый фланг обороны "Реала" уже потерял Карвахаля, Начо, Одриосолу. Теперь и Милитао выбыл из-за коронавируса. А игравший там в последнее время Лукас Васкес под большим вопросом из-за травмы. Похоже, придётся сместиться левому защитнику Менди. Зато в центре обороны Варан и Рамос готовы. Рафаэль даёт понять, что с Серхио оборона выглядит совершенно иначе, и этому вполне веришь. Нашёл Зидан и оптимальную тройку опорников. Модрич забил в Классико, но вряд ли отвоюет место у Крооса, Каземиро и Вальверде. Особое внимание на последнего, совмещающего отбор, движение без мяча и голы (3).

На позиции правого вингера сыграет Асенсио, центрфорварда - разумеется, Бензема. Так что в атаке остаются два интересных вопроса. Выйдет ли Азар? В ЛЧ он забил лишь восемь мячей в 51-ом матче, последний - три года назад, за "Челси" Конте. Зидан призывает к терпению по отношению к нему. С другой стороны, а кому ещё? Винисиус вроде бы помирился с Бензема, но против "Уэски" не играл в "старте". Готов ли он изменить свою игру? И это второй вопрос. А Родриго играет примерно так же. Поэтому сегодня возможны даже обычно маловероятные варианты вроде Иско или Модрича.

В "Интере" правый защитник есть. Причём купленный летом как раз у "Реала". Ашраф Хакими взрывает свой фланг, схемы 3-5-2 и 3-4-1-2 как раз для него. Хотя в последних матчах он не так быстр и эффективен. Левый фланг остаётся слабым звеном. Де Фраю, Бастони, Д'Амброзио и Коларову не удаётся стабилизировать центр обороны. Последние двое уже немало напривозили. Нестабилен и центр поля. Даже Видаль, за которого Конте яростно боролся, невразумителен и больше провоцирует, чем играет. Не факт, что гол Брозовича в ворота "Пармы" перезапустит его. Кристиан Эриксен выглядит инородным телом.

В атаке также проблем достаточно. Автор семи голов в сезоне Ромелу Лукаку травмирован. Катастрофа для Лукакозависимой команды. Тем более, когда трансферная цель "Барселоны" Лаутаро Мартинес не забивал в пяти матчах подряд и вновь выглядит безразличным. Алексис Санчес не забивал вообще и борется с травмами. Остаются Николо Барелла и Иван Перишич. Второй, победитель Лиги Чемпионов в составе "Баварии", ударом головой в субботу на 91-ой минуте принёс ничью 2:2 против "Пармы". А первый так яростно отбирает и так умно двигается и пасует, что уже назван миксом Зидана с Дженнаро Гаттузо.

"Реал": Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Вальверде, Кроос, Асенсио, Бензема, Азар

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Видаль, Барелла, Янг, Л. Мартинес, Перишич

Статистика

В Еврокубках "Интер" и "Реал" встречались 15 раз. После 3:1 и 0:2 в групповом турнире Лиги Чемпионов сезона 1998/99 таких встреч не было. Общий счёт - семь побед итальянцев, шесть - испанцев и две ничьи. Разница мячей - 19:20. Правда, следует отметить, что за последние десять лет другим испанцам "нерадзурри" часто уступали. Проиграли Суперкубок Европы-2011 "Атлетико", финал Лиги Европы-2020 "Севилье" (хотя до этого прошли "Хетафе"). А в четырёх матчах против "Барселоны" в Лиге Чемпионов в 2018-19 годах набрали лишь одно очко. Во многом из-за этого дважды не выйдя из группы.

"Реал" играет против итальянцев гораздо успешнее. Общий счёт по победам - 38:25 при 11-ти ничьих. За последние 10 лет он дважды переигрывал "Наполи", четырежды - "Рому", взял четыре очка у "Милана". Лишь с "Ювентусом" всё плотнее - три победы, две ничьи, два поражения.

Прогноз: Реал - Интер 2:1

Зидан и Конте играли вместе в "Ювентусе", поддерживают связь. Сюрпризы вряд ли будут. Зато будет ярость. Хотя бы от того же Видаля, весьма грубо критиковавшего "Реал" после судейских скандалов в матчах против "Баварии" в 2016-17 годах. ЗиЗу ещё и боится физической мощи соперника, Антонио ожидает страдания. Также отмечу, что в 12-ти из 13-ти последних матчей мадридцев в турнире был "тотал больше 2.5", четырежды подряд они сами пропускали как минимум два мяча. Так что будут и голы, и фолы. Впрочем, без авантюризма. А результат? "Интеру" не хватит одного гола от Лукаку.