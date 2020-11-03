РБ Лейпциг - ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, третий тур

4 ноября. Лейпциг, “Ред Булл Арена“

“РБ Лейпциг” 22:00 “Пари Сен-Жермен”

Телетрансляция – OLL.TV, Megogo, Воля TV, Футбол 1 (в записи)

В полуфинале Лиги чемпионов 2019/2020 “Пари Сен-Жермен” разгромил “РБ Лейпциг” со счетом 3:0. В среду команды встретятся вновь, уже на групповой стадии, и как выразился центрбек Парижа Маркиньос, “это будет совсем другой матч”.

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Дело не только в том, что команды будут играть в других условиях, и на другой стадии, другим будет сам ПСЖ. Шесть игроков, которые принимали участие в разгроме “Лейпцига” в полуфинале, не сыграют в среду против РБ. Тиаго Силва давно в “Челси”, а Бернат, Дракслер, Верратти, Неймар и Мбаппе травмированы. С потерей двух последних форвардов ПСЖ будет справиться сложнее всего. Супертрио Мбаппе-Неймар-Ди Мария было ключевым в успешном выступлении команды Тухеля в августовском турнире Лиги чемпионов. Кроме вышеуказанных футболистов у ПСЖ также травмирован Икарди, а участие в матче Паредеса под вопросом.

“РБ Лейпциг” также подходит к матчу с ПСЖ не без потерь. Травмированы Клостерманн и Лаймер, не в оптимальном состоянии находятся Хальстенберг, Мукиэле и Адамс.

На прошлой недели “Лейпциг” испытал не только кадровые проблемы, но и репутационные. В прошлую среду РБ провел один из худших матчей в своей истории, проиграв на выезде “Манчестер Юнайтед” 0:5. Можно говорить, что результат стал стечением обстоятельств – в конце матча РБ слишком открылся и пропустил четыре гола в последние 16 минут игры. Однако это точно не была игра полуфиналиста Лиги чемпионов. Затем, на выходных, “Лейпциг” снова проиграл, в этот раз “Боруссии” Менхенгладбах, и упустил лидерство в Бундеслиге. Для такого честолюбивого тренера как Юлиан Нагельсманна два подряд поражения – это больше, чем перебор.

“Пари Сен-Жермен”, неожиданно для себя, тоже оказался в роли догоняющих. Само собой, не в чемпионате Франции, а в Лиге чемпионов. В первом туре команда Тухеля неожиданно проиграла в Париже МЮ со счетом 1:2. Так как “Юнайтед” имеет шесть очков, и в ближайших двух турах сыграет с турецким “Башакшехиром”, дуэль “РБ Лейпциг” и “Пари Сен-Жермен” может превратиться в борьбу за вторую путевку в плей-офф. В этом контексте, травмы Неймара и Мбаппе случились очень невовремя.

Ориентировочные составы

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Орбан, Упамекано, Конате – Хенрихс, Кампль, Нкунку, Анхелиньо – Ольмо, Форсберг – Поульсен

“ПСЖ”: Навас – Флоренци, Данило, Кимпембе, Курзава – Эррера, Маркиньос, Гуйе – Ди Мария, Кин, Сарабия

Прогноз на матч “РБ Лейпциг” – “Пари Сен-Жермен”

Третье подряд поражение в целом и второе в Лиге чемпионов может перечеркнуть шансы “Лейпцига” на выход в плей-офф. Однако не стоит ожидать от РБ уж слишком проактивной игры против Парижа. Томас Тухель привез в Германию ослабленный состав, но он слишком хорошо знает Юлиана Нагельсманна, чтобы приготовить ему несколько сюрпризов. Вероятно, в первом матче “Лейпциг” и “ПСЖ” будут довольствоваться ничьей. Прогноз – 0:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.