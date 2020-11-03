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Менди ждет в гости старых знакомых. Челси – Ренн. Анонс и прогноз матча 3-го тура Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "красно-черными" и "синими" в рамках ЛЧ

Менди ждет в гости старых знакомых. Челси – Ренн. Анонс и прогноз матча 3-го тура Лиги чемпионов
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 2-й тур, группа Е.

4 ноября. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

Телетрансляция: OLL.TV

Что общего между "Челси" и "Ренном"? Чех и Менди. Оба переехали из стана "красно-черных" в Лондон: Петр в 2004 году, а Эдуар всего 2 месяца назад, но уже успел завоевать доверие болельщиков и менеджера. Интересно, что "синие" не встречались ни с кем из своих соперников по квартету в текущем розыгрыше ЛЧ – ни с "Севильей", ни с "Краснодаром", ни с французами. Не беда – новому вратарю "Челси" наверняка есть что поведать Лэмпарду о своей бывшей команде.

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"Челси" сохраняет свои ворота сухими уже четыре поединка – хорошее локальное достижение для обороны, однако по поводу атаки лондонцев нельзя сделать даже промежуточный вывод – необходима проверка серьезным сопротивлением. Отметим, что Лэмпард из матча в матч использует ротацию, чтобы пройти кампанию как можно более ровно. Именно по этой причине "пенсионеры" и сделали ставку на мощное укрепление состава – ввиду увеличения количества травм, потенциальных случаев коронавируса и других аномалий. Подход нельзя считать панацеей, но он точно должен обеспечить качественную страховку на дистанции – это определенно элемент стратегии.

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Фрэнк не станет рисковать Пулишичем, Кристиан не успел восстановиться после травмы подколенного сухожилия. Гилмор уже вернулся к тренировкам, но для выхода на поле еще рановато. Не стоит даже под знаком вопроса появление Кепы после успешной реабилитации – Менди надежно перекрыл испанцу доступ к воротам.

"Ренн" идет на третьей позиции в Лиге 1 – именно на этом месте в турнирной таблице "красно-черные" финишировали по итогам предыдущего розыгрыша чемпионата Франции. Сейчас команда имеет положительный процент побед в первенстве (5) при трех поражениях и одной мировой. Интересно, что "Ренн" много пропускает – 11 раз подопечные Стефана вытаскивали мяч из сетки, при этом 18 голов забили сами.

Отсутствие Эдуардо Камавинги сильно ослабило центр поля французского коллектива в последних матчах. Также не помогут гостям в противостоянии с "Челси" Даниэле Ругани, Флавьен Тэт, М'Байе Ньянг и Фету Мауасса.

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Прогноз. 2:0. Цель хозяев понятна – победить и продолжить свою сухую серию. Задача гостей – зацепиться за очки при кадровых проблемах, преподнести сенсацию. Важно помнить, что "Челси" все еще не обрел стабильность и способен оступиться в любой момент, однако и статистика, и расклады на стороне "синих".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Лига чемпионов Ренн (Франция) Фрэнк Лэмпард Ренн Челси (Лондон) Лига Чемпионов УЕФА Жюльен Стефан
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