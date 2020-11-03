Барселона - Динамо. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд. 3-й тур

4 ноября. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Динамо"

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Футбол 2

Говорят, чудеса случаются. Если "Динамо" увезет из Каталонии хотя бы ничью, мы незамедлительно в них поверим.

"Барселона" проводит не лучший свой отрезок, а Месси так и подавно худший в карьере, однако даже сейчас он крайне опасен для любого соперника с расшатанной обороной. Не верите? Спросите у "Ференцвароша", который даже в большинстве схлопотал 1:5; или же у "Ювентуса", которому якобы слабая "Барса" не дала ни разу пробить в створ ворот. Подвиги Мораты за линией офсайда в статистику, как вы понимаете, не вошли.

"Динамо" же в стартовых турах Лиги чемпионов выступило даже слабее, чем мы могли ожидать. Ладно, "Ювентус" (0:2) - проиграть ему не зазорно. Но удержать победу в Будапеште после 2:0 в первом тайме было реально, но Киев слишком рано выдохся, прекратил прессинговать и контратаковать.

Если команда Мирчи Луческу повторит этот трюк на "Камп Ноу", счет будет неприличным. Шутки в сторону - это вам не "Днепр-1". Единственный метод сдерживания "Барсы" - это мощная игра против мяча все 90 минут, и частые разящие вылазки на чужую половину. Так с каталонцами сыграли "Севилья" (1:1), "Реал" (3:1) и "Хетафе" (1:0) в Примере - и это сработало.

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Беда в том, что у "Динамо", кажется, не осталось ресурсов идти по тому же пути. Сидорчук не сыграет из-за дисквалификации, а Бойко, Бущан, Миколенко, Гармаш, Караваев и Шапаренко подхватили коронавирус. Это не считая потерь среди глубокого запаса. Выстраивать три эшелона обороны на "Камп Ноу" банально некем.

Испанская пресса даже пишет, что игру могут перенести, поскольку в заявке "Динамо" не осталось ни единого вратаря из списка "А", но, кажется, этого не хочет никто. График слишком плотный, чтобы откладывать матчи на потом.

Поэтому команды выйдут на поле. "Барса", вероятно, без Лионеля Месси, которому по слухам предоставят отдых. Рональд Куман, похоже, оценил "Динамо" как наименее опасного соперника на старте сезона, ведь в остальных матчах Лео играл. Сами киевляне, скорее всего, задвинут на левый фланг обороны трудолюбивого де Пену; также в старте прогнозируем выход пары опорных Андриевский - Шепелев. Ну и юный Нещерет на воротах, куда ж без него.

Триумф "Динамо" на "Камп Ноу" давно стал частью украинского футбольного фольклора, но слишком много воды утекло с тех пор, слишком много всего поменялись. Поэтому согласимся с Йожефом Сабо и, прежде всего, будем болеть за небольшое количество голов в ворота украинской команды. Хотелось бы если и проиграть, то достойно. Ну а если получится повторить подвиг "Шахтера" и шокировать испанского гранда на его же поле - что ж, тогда "Камп Ноу" еще раз попадет в наш футбольный фольклор. И это будет очень, очень большая сенсация.

Цифры и факты

"Барселона" не выиграла 4 последних матча Примеры - это худшая серия для команды с сентября-октября 2018-го

"Барселона" проиграла 2 из 10 последних матчей на своем поле. Побеждали каталонцев "Осасуна" (2:1) и "Реал" (3:1)

Лионель Месси не забил ни единого гола с игры в стартовых 10 матчах сезона впервые в своей карьере

"Динамо" еще не проигрывало в гостях в этом сезоне. На счету киевлян 7 побед и 1 ничья на чужих полях

"Динамо" проиграло лишь 1 из 15 последних матчей во всех турнирах. Киевлян обыгрывал "Ювентус" (2:0)

"Барселона" забивала в первом тайме во всех шести последних матчах на "Камп Ноу", тогда как "Динамо" отличалось до перерыва в семи последних выездных играх

В 21 веке команды встречались между собой лишь дважды - в ЛЧ-2009/10, и тогда оба матча выиграли каталонцы (2:0, 2:1).

Ориентировочные составы

О потерях "Динамо" мы уже говорили. У Луческу не осталось выбора: придется использовать в центре Андриевского и Шепелева, левый фланг обороны закроет де Пена, а над ним в атаке выйдет Вербич. В остальном угадать состав киевлян легко, он почти не меняется уже давно.

У "Барсы" из относительно свежих травм только Филиппе Коутиньо, а вот Жерар Пике наоборот возвращается на поле после бана.

"Барселона": Нето - Дест, Пике, Ленгле, Альба - Пьянич, де Йонг - Тринкау, Педри, Дембеле - Гризманн

"Динамо": Нещерет - Кендзера, Забарный, Попов, де Пена - Андриевский, Шепелев, Буяльский - Вербич, Супряга, Цыганков

Прогноз на матч "Барселона" - "Динамо"

В этот раз их два - реалистичный и оптимистичный. В первом случае выбираем победу "Барсы" с форой -2,5. Букмекеры предлагают такой вариант в среднем с коэффициентом 1,7-1,8.

Второй вариант зиждется на том, что каталонцы пропускали в 3 из 4 предыдущих матчей на "Камп Ноу" в этом сезоне, а нападение - единственная линия "Динамо", по которой не ударил коронавирус. Можно рискнуть и зарядить на "обе забьют" - с кэфом от 2,6 и выше.