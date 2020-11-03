Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Лиги Чемпионов

Команда Сульшера набрала великолепный ход в Лиге Чемпионов и уже сейчас можно утверждать, что манкунианцы выйдут в весеннюю часть турнира. В прошлом туре "МЮ" разгромил "Лейпциг" 5:0, ранее разобрался с ПСЖ на его поле 2:1. Но сказаться на психологии "красных дьяволов" может неудачная серия на внутренней арене, ведь в чемпионате совсем недавно были поражения от "Тоттенхэма" и "Арсенала", а также блеклая ничья с "Челси" 0:0. Интересно посмотреть, как "Юнайтед" выйдет из этой ситуации.

Лига Чемпионов. Группа Н. Третий тур

Стадион: Башакшехир (Стамбул)

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Истанбул Башакшехир 19:55 Манчестер Юнайтед

Телетрансляция на канале "Футбол 1"

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У турецкого клуба два поражения в двух первых матчах ЛЧ. "Истанбул Башакшехир" с одинаковым счетом 0:2 проиграл "Пари Сен-Жермен" и "Лейпцигу". Совсем не без шансов уступили подопечные Окана Бурука, в третьем туре у стамбульского клуба фактически последний шанс побороться за плей-офф.

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"Истанбул Башакшехир" действующий чемпион Турции, но команда эта не очень опытная. В Европе команда выступает только с 2015-го года, когда начались серьезные финансовые вливания в клуб. Из английских команд только с "Бернли" в 2018-м встречался "Башакшехир" - дома ничья 0:0 и в гостях поражение 0:1.

"Манчестер Юнайтед" намного более опытный еврокубковый боец, в таких играх манкунианцы умеют и могут проявлять характер, и главное – добиваются результата. Только чудо поможет гостям добиться приемлемого результата в игре с командой Сульшера. Ничья кажется наиболее вероятным исходом встречи, это если забьют гол хозяева. Но "МЮ", скорее всего, ответит двумя точными ударами. Для Сульшера это чуть ли не решающая возможность остаться у руля команды. Прогноз: победа гостей 1:2.