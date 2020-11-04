Ференцварош - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

4 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Третий тур. Группа G

Будапешт. "Ференц Пушкаш Арена"

Главный арбитр: Орэль Гринфельд (Израиль)

В воскресенье в Серии А Криштиану Роналду показал, насколько голоден к футболу после почти трёх недель карантина. И уж точно он голоден в своём любимом турнире, где в 89-ти матчах группового этапа забил столько же мячей. Хуан Куадрадо подтверждает, что КР7 горит желанием играть и обещает, что вся команда после провала во втором туре Лиги Чемпионов отдаст всё на поле в третьем. Но и Сергей Ребров и его игроки не могут дождаться матча. А наставник "Ювентуса" Андреа Пирло хвалит соперников за агрессию, скорость и характер. Возможно, Фради удастся вновь обнажить проблемы "Юве".

"Ювентус" всё ещё в сумерках. Ничьи с "Кротоне" и "Вероной" не забыты. А особенно - поражение от "Барселоны" неделю тому. Тот матч (0:2) туринцы проиграли вчистую, выглядя жалко в центре поля и не нанеся ни одного удара в створ ворот. После чего Пирло даже получил от популярной сатирической передачи приз "Золотой Тапир" как главный неудачник недели в Италии. Правда, тренер заявил, что матч был весьма полезен в плане понимания проблем команды. Но понять и решить - не одно и тоже. Слабые интенсивность и агрессия при потере мяча, плохое перекрытие быстрых атак соперника остаются.

Понимание, видимо, было настолько ясным, что против "Специи" Пирло даже выставил третьего опорника. Тогда наконец-то удалось победить, даже со счётом 4:1. Но вопросы остались, особенно по потере инициативы в течение 25-ти минут на рубеже таймов. И по обороне, пропустившей уже в пятом матче из семи. Хотя бы наконец-то сработали своевременные и точные замены. Рабио прорвался по левому флангу и забил, Криштиану Роналду забил уже через 126 секунд после выхода на поле, а затем реализовал пенальти. Отпраздновав заявлением: "Криштиану вернулся". Тревожные слова для всех соперников.

"Ференцварошу" также было непросто в последнее время. Между матчами ЛЧ ему пришлось играть горячее дерби с "Уйпештом" и матч против единственного реального конкурента в лиге. В начале встречи с "Фехерваром" (1:1), как и против "Динамо", воротам угрожал соперник Фради. Ребров, проведший сотый матч в качестве тренера команды, прежде всего остался доволен отсутствием травмированных. И отметил хорошую физическую форму игроков, как раз в концовке добавивших. Это, общее настроение против настроения "Юве", а также 20 тысяч фанатичных болельщиков на "Пушкаш Арене" в пользу "орлов".

Кадры

Мерих Демираль был удалён в матче против "Барсы". То есть вновь в центре обороны острая проблема. Как раз капитан туринцев Джорджо Кьеллини вовремя восстановился. Но ясно, что он, как и играющий с травмой Бонуччи, не в лучшей форме. Зато третий защитник Данило играет за двоих, отдал отличный пас против "Специи". В центре поля Рабио забил, но нестабилен, Артур и Бентанкур слабы. В хорошей форме лишь тот самый третий опорник МакКенни. В воскресенье он постоянно двигался, прессинговал, появлялся в штрафной, ассистировал. Пирло даже заявил, что не менял схему, ведь Уэстон играл высоко.

С флангами и атакой ситуация также неясна. Куадрадо устал и не всегда стабилен в обороне. Как и Кьеза. Возможно, юный Фработта либо Кулушевски получат шанс. Пауло Дибала в ужасной форме, как и Аарон Рэмзи. Гораздо лучше ситуация с Кулушевски. А с Роналду и Моратой и вовсе отличная. КриРо дебютирует в нынешнем сезоне в групповом турнире Лиги Чемпионов в боевом настроении. А Альваро в воскресенье наконец-то забил гол из сантиметрового неофсайда. Он ещё и отдал великолепный пас вразрез португальцу, много двигался. Новую каденцию в клубе испанец начал замечательно.

"Ференцварошу" форварда как раз не хватает. Франк Боли забил "Динамо", но вряд ли убедил этим Реброва отказаться от "фальшивой девятки". Зато полузащита компенсирует. Токмак Нгуен забил "Динамо" и очень опасен и при прорывах, и в завершении. Александр Зубков отдал ему пас и набирает форму. А есть ещё и опытный Роберт Мак. Опорник Сомалия забил "Фехервару", Лайдуни ассистировал против "Динамо". Эти двое либо Сигер попытаются помочь Игорю Харатину, провалившему предыдущий матч ЛЧ. Опасения вызывают медленный центр обороны и слабый в отборе левый защитник Хайстер.

"Ференцварош": Дибус, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Харатин, Сомалия, Сигер, Зубков, Нгуен, Исаэль

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Кьеллини, Данило, Куадрадо, Бентанкур, Рабио, МакКенни, Кьеза, Криштиану Роналду, Мората

Прогноз: Ференцварош - Ювентус 2:3

Криштиану не хватает двух голов до 746-ти официальных Ференца Пушкаша. Будет символично, если он найдёт их на стадионе имени легендарного венгра. Он будет сверхмотивирован, и именно потому я всё же ставлю на "Ювентус". Впрочем, если "Ференцварош" на этот раз не провалит начало матча, если будет достаточно смел для быстрых перепасовок в центре поля и фланговых контратак - стремительные Нгуен, Сигер и Зубков доставят очень много неприятностей кризисной обороне соперника. А если Ребров вновь угадает с заменами - можно и добыть результат. Сюрприз реален.