Брюгге – Боруссия Д. Прогноз на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет F, третий тур

Брюгге. Стадион "Ян Брейдель", 4 ноября, 22:00

"Брюгге" – "Боруссия"

Трансляция – oll.tv

К третьему туру "Брюгге" неожиданно подходит в качестве одного из лидеров группы F, деля первую строчку с "Лацио" (по 4 очка). "Боруссия" отстаёт всего на пункт и сделает всё, чтобы в личной встрече сдвинуть бельгийцев с поул-позиции. В такой ситуации в квартете может случиться почти что угодно, что делает предстоящий поединок особенно важным для обеих сторон.

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"Брюгге" на старте группового этапа обыграл "Зенит" (1:2), вырвав викторию в Питере в компенсированное время. При этом победу "черно-синих" никак нельзя назвать незаслуженной, хоть и добыта она были непросто. Вслед за этим была ничья с "Лацио" (1:1). Римляне перед игрой потеряли сразу 8 ключевых игроков из-за коронавируса, что давало бельгийцам уникальный шанс, однако воспользоваться до конца они им не сумели, хоть и ничью вряд ли кто-то счёл неудачным результатом.

"Боруссия" же стартовала с поражения от "Лацио" (3:1). Сумасшедший поединок в Риме мог закончиться как угодно, однако дортмундцам откровенно не повезло. Вслед за этим "шмели" реабилитировались в игре с "Зенитом" (2:0), который неожиданно оказался главным аутсайдеров в квартете.

Перед игрой наставник "Брюгге" Филипп Клеман дал понять, что его команда настраивается на позитивный результат, несмотря на очевидный статус аутсайдера встречи: "Сейчас не время для математики – считать очки мы будем после игры, сейчас же нам нужно выжать максимальную пользу из встречи. Ничья станет хорошим результатом, но победа вообще стала бы фантастикой для нас".

Люсьен Фавр же перед встречей пожаловался на кадровую ситуацию, и тут швейцарец вовсе не лукавит. Судя по всему, команде придётся отказаться от излюбленной схемы в три защитника, ведь в команде из центральный оборонцев остался лишь Аканджи, в то время как Эмре Джан всё ещё выздоравливает после COVID-19, Загаду давно травмирован, а капитан Матс Хуммельс повредил колено в дерби с "Шальке" (3:0) на выходных. Ко всей этой компании в лазарете присоединился главный голеадор команды Эрлинг Холанд, что существенно ограничивает атакующий потенциал коллектива. Судя по всему, атаку возглавит Марко Ройс.

Составы команд:

"Брюгге": Миньоле – Дели, Мехеле, Одилон – Соболь, Ванакен, Ритс, Вормер, Диатта – Бонавентуре, Кетелар "Боруссия Д": Бюрки – Геррейру, Дилейни, Аканджи, Пищек – Витсель, Беллингэм – Азар, Брандт, Санчо – Ройс