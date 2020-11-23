Шанс снять лишние вопросы. Ренн – Челси. Анонс и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 4-й тур, группа Е.

24 ноября. 19:55. Ренн. "Роазон Парк"

Главный судья: Бьорн Кёйперс (Нидерланды)

Телетрансляция: OLL.TV

После международной паузы на поединки сборных клубный футбол задышит не только локальными первенствами, но и европейскими соревнованиями. Четвертый тур группового этапа ЛЧ доверили открыть представителям квартета E, параллельно с "Челси" и "Ренном" померяются силами "Севилья" и "Краснодар". Главная интрига недели для них заключается в том, продолжат ли фавориты идти нога в ногу. С огромной долей вероятности именно "нервионцы" и "пенсионеры" определят победителя группы 2 декабря в очной встрече, а в этом туре перед ними стоит задача досрочно выйти в плей-офф турнира.

"Челси" набрал качественный ход, а Лэмпард уже начал прибегать к длине своей скамейки на дистанции – ротация дает возможность безболезненно справляться с потерей травмированных футболистов и реже вообще кого-либо замечать в лазарете. Важно, что "синие" закрыли вратарский вопрос – Эдуар Менди провел 9 матчей за новую команду во всех соревнованиях и сохранил свои ворота на замке в 7 из них. Вряд ли "Ренн" способен серьезно протестировать оборону "синих", здесь показательной будет встреча с "Тоттенхэмом" в воскресенье. К слову, на данный момент подопечные Лэмпарда и команда Моуриньо вместе с "Ливерпулем" находятся на вершине зачетного рейтинга АПЛ.

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Кай Хавертц избавился от коронавируса и сможет помочь своим партнерам, также отдохнул Тьяго Силва. Тем не менее, вряд ли немецкий вундеркинд появится на поле "Роазон Парк" с первых минут. Потеря у "Челси" одна – до сих пор не залечил все микроповреждения Кристиан Пулишич.

Tomorrow, it's matchday #4 in the Champions League! ✊ pic.twitter.com/sbwDxGjhLa — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2020

Еще в начале месяца "Ренн" подходил к первому поединку с "Челси" в ранге третьей команды Лиги 1, сейчас же "красно-черные" пребывают на 7-й позиции турнирной таблицы чемпионата Франции (18 очков, 5 побед, 3 ничьи и 3 поражения). Интересно, что коллектив Жюльена Стефана пропустил 15 голов, а забил всего на 3 больше – это свидетельствует о крайне неуверенной игре у своих ворот. В целом, "Ренн" проиграл 5 из 6 последних матчей во всех турнирах. В квартете ЛЧ французы наверняка будут бороться с "Краснодаром" за попадание в Лигу Европы.

Мбайе Ньянг, Йонас Мартен, Фету Мауасса и Даниэле Ругани продолжают залечивать травмы. Не сыграет против "Челси" Далберт – именно бразилец получил красную карточку в Лондоне. Наверняка его заменит Адриен Трюффер, также смогут помочь "Ренну" Стивен Н'Зонзи и юный талант Эдуарду Камавинга.

Прогноз. 0:2. В Лондоне у "Челси" не возникло проблем с разгромом "Ренна" (3:0). Да, удаление надломило гостей в том поединке, но стоит отметить, что хозяева открыли счет и действовали намного увереннее еще до радикального решения арбитра. Безусловно, легкой прогулки у англичан точно не будет, но поставим на то, что своего они добьются, получив очередной чистовик – в текущем розыгрыше ЛЧ "синие" еще не пропускали.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.