Шанс снять лишние вопросы. Ренн – Челси. Анонс и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 4-й тур, группа Е.

24 ноября. 19:55. Ренн. "Роазон Парк"

Главный судья: Бьорн Кёйперс (Нидерланды)

Телетрансляция: OLL.TV

После международной паузы на поединки сборных клубный футбол задышит не только локальными первенствами, но и европейскими соревнованиями. Четвертый тур группового этапа ЛЧ доверили открыть представителям квартета E, параллельно с "Челси" и "Ренном" померяются силами "Севилья" и "Краснодар". Главная интрига недели для них заключается в том, продолжат ли фавориты идти нога в ногу. С огромной долей вероятности именно "нервионцы" и "пенсионеры" определят победителя группы 2 декабря в очной встрече, а в этом туре перед ними стоит задача досрочно выйти в плей-офф турнира.

"Челси" набрал качественный ход, а Лэмпард уже начал прибегать к длине своей скамейки на дистанции – ротация дает возможность безболезненно справляться с потерей травмированных футболистов и реже вообще кого-либо замечать в лазарете. Важно, что "синие" закрыли вратарский вопрос – Эдуар Менди провел 9 матчей за новую команду во всех соревнованиях и сохранил свои ворота на замке в 7 из них. Вряд ли "Ренн" способен серьезно протестировать оборону "синих", здесь показательной будет встреча с "Тоттенхэмом" в воскресенье. К слову, на данный момент подопечные Лэмпарда и команда Моуриньо вместе с "Ливерпулем" находятся на вершине зачетного рейтинга АПЛ.

Кай Хавертц избавился от коронавируса и сможет помочь своим партнерам, также отдохнул Тьяго Силва. Тем не менее, вряд ли немецкий вундеркинд появится на поле "Роазон Парк" с первых минут. Потеря у "Челси" одна – до сих пор не залечил все микроповреждения Кристиан Пулишич.

Tomorrow, it's matchday #4 in the Champions League! ✊ pic.twitter.com/sbwDxGjhLa