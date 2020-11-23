Боруссия Дортмунд - Брюгге. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, группа F, четвертый тур

24 ноября. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 21:45 “Брюгге”

Телетрансляция – Воля ТВ, Megogo, OLL.TV

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов “Боруссия” проиграла “Лацио”, но в последующих матчах команда Люсьена Фавра взяла максимальные шесть очков и вышла на первое место. Дортмунд намерен упрочить свое лидерство и с максимальной ответственостью готовится к домашнему матчу с “Брюгге”.

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В выездном матче команда Люсьена Фавра забила бельгийскому чемпиону три безответных гола, но тренер “Боруссии” призывает избегать недооценки соперника. “Мы выиграли 3:0, но у них было несколько шансов, и они играли неплохо. Мы должны сыграть очень сосредоточено”, – сказал Фавр. Его визави Филипп Клеман акцентировал на том, что “Брюгге” нужно сыграть смело против Дортмунда: “Я убежден в том, что если ты планируешь только защищаться, у тебя выше шансы проиграть. Мы будем играть в наш футбол, атаковать, но и защищаться тоже. Нужно соединить первое со вторым”.

В субботу вечером “Боруссия” разгромила берлинскую “Герту” 5:2. Команда Фавра уступала после первого тайма, но после перерыва Эрлинг Холанд оформил покер и принес Дортмунду победу. В этом матче состоялось историческое событие – за “Боруссию” дебютировал 16-летний вундеркинд Юссуфа Мукоко. Юный нападающий готовится и к матчу с “Брюгге”, и если он получит несколько минут, то станет самым молодым дебютантом в истории Лиги чемпионов.

Фавр успешно проводит ротацию. Торган Азар и Джейдон Санчо не играли против “Герты”, а Рейна и Беллингем провели неполный матч. В атаке у BVB проблем нет, из травмированных только защитники Шмельцер и Загаду. Потери “Брюгге” – Соболь, Митрович и Рикка.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Бюрки – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Беллингем, Витцель – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд

“Брюгге”: Миньоле – Мата, Коссуну, Дели, де Кейпер – Вормер, Ритс, Ванакен – Диатта, Деннис, де Кетеларе

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Брюгге

В хороший день “Боруссия” играет как одна из самых зрелищных команд мира, но Дортмунд отличается своей непредсказуемостью. Хорошие матчи по необъяснимым причинам могут сменяться провальными. Однако в последнее время провальных игр все меньше. К игре с “Брюгге” Дортмунд подходит без больших кадровых проблем и с хорошим настроением. Прогноз – победа “Боруссии” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.