Динамо - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

По итогам каждого из трех предыдущих матчей группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" заслужило уважение. Да, были отдельные ошибки, однако целостная картина резко контрастирует с той, которую мы видели в прошлом году в матчах Лиги Европы. Прошлой осенью "Динамо" в игровом плане сводило концы с концами, уступая "Мальме" и не переигрывая "Лугано". Сейчас же болельщики жалеют о том, что не удалось дожать "Барселону" на "Камп Ноу" и добыть какие-то зачетные очки.

Действительно, три недели назад в исполнении вице-чемпиона Украины мы увидели отличную игру на легендарном испанском стадионе. Но за качество футбола очки не начисляют – только за итоговый результат. "Динамо" до сих пор находится под угрозой четвертого места в группе, поэтому должно стараться зацепиться за какие-то баллы в матчах с грандами. Ведь оставлять все на последний тур и вторую серию противостояния с "Ференцварошом" – весьма рискованно.

В ослабленном состоянии против почти сильнейшей обоймы "Барселоны" на "Камп Ноу" не удалось взять очки только из-за низкого уровня реализации голевых моментов, и отличной игры голкипера каталонцев тер Штегена. Сейчас же обстоятельства более благоприятные: "Барселона" приехала в Киев после болезненного поражения от "Атлетико", а также без ряда игроков основы. Сами же "динамовцы" уже должны были осознать, что с командой Рональда Кумана можно играть на равных. И вот шанс: после знаменитых погромов в 1997-м году, "Динамо" еще никогда не отбирало у "Барселоны" очки. Сегодня будет идеальная возможность.

Лига чемпионов. Группа G. Четвертый тур

Киев. НСК "Олимпийский". 24.11.2020

Арбитр в поле – Матей Юг (Словения)

"Динамо" (Киев, Украина) 22:00 "Барселона" (Испания)

Телетрансляция в Украине – ТК "Футбол 1"

Трансляцию матча на телеканалах "Футбол 1/2/3" можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv >>>

Интернет-видеотрансляция – MEGOGO, Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар Футбол

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Аудио-трансляция – YouTube-канал UA-Футбол >>>

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Не сыграют : Денис Попов, Артем Шабанов, Александр Сирота, Александр Тимчик, Никита Бурда, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Микель Дуэллунн, Жерсон Родригес, Назар Русин (все – "Динамо") - Лионель Месси, Ансу Фати, Фрэнки Де Йонг, Херард Пике, Серхи Роберто, Самуэль Умтити, Серхио Бускетс, Рональд Араужо (все – "Барселона")

Несмотря на проблемы в Ла Лиге, "Барселона" идет без потерь в Лиге чемпионов. Но вот парадокс: за наполнением и качеством игры в первом круге группового этапа вопросов не осталось лишь относительно выездного матча с "Юве". С прописными аутсайдерами группы "Ференцварошом" и "Динамо" на своем поле "Барселоне" пришлось "повозиться". Рональд Куман нервничал.

Но игра забывается, а результат – нет. Этот постулат как никогда актуален относительно выступлений "Барсы" в текущей еврокампании. Испанская пресса, игроки "Барсы" и Рональд Куман отдавали должное "Динамо" после матча на "Камп Ноу", но в Киев каталонская делегация прибыла без боязни и опасений. Об этом, по крайней мере, можно судить по тренерскому решению относительно Месси и Де Йонга: ключевым игрокам "Барсы" был предоставлен отдых даже в условиях кадрового дефицита.

Фати, Араужо, Пике, Роберто, Умтити и Бускетс – это потери "Барселоны" из-за травм. Как видим, особо сильно пострадала линия защиты. Если Рональд Куман использует тактику с четырьмя защитниками, то в Киеве в основе "Барсы" должен дебютировать 21-летний Оскар Мингеза. По крайней мере, в заявке среди центральных защитников только он и Клеман Лангле.

У "Динамо" ситуация с кадрами не критическая, но отсутствие двух лучших игроков команды в матче на "Камп Ноу" (Жерсона Родригеса и Виктора Цыганкова) серьезно сковывает потенциал коллектива Мирчи Луческу. Зато очередной шанс получит Влад Супряга. В Испании у него был один отличный шанс забить, но форвард им не воспользовался. Вообще, Влад не забивает уже ровно два месяца, или девять поединков подряд – это не подобает футболисту, которому выданы огромные авансы.

Ориентировочные составы

Хотя Мирча Луческу может найти альтернативу Супряге. Нет, это не Клейтон, а Беньямин Вербич, после выхода которого в матче на "Камп Ноу" сразу удалось забить и который обострил игру в последнем поединке УПЛ с "Ингульцом". Шапаренко в том матче играл ближе к правому флангу полузащиты, но сейчас можно Николая сместить на его родную позицию в центр. Тогда крыльями атаки будут Де Пена и Вербич, а Виталий Буяльский сыграет глубже в паре с Владимиром Шепелевым. Это если исходить из того, что в основе не появится Денис Гармаш. Ветеран все же сыграл в субботу девяносто минут и вряд ли готов к такому темпу.

Линия защиты вырисовывается такая же, как и в матче против "Ингульца" – Караваев, Забарный, Миколенко, Кендзёра. В основную группу вернулся голкипер Нещерет, поэтому здесь у Мирчи Луческу есть из кого выбирать.

Бущан - Кендзёра, Забарный, Миколенко, Караваев - Шепелев, Буяльский - Де Пена, Шапаренко, Вербич - Супряга

Даже несмотря на потери, "Барса" может выставить грозный для любого соперника состав. Тер Штеген, Альба, Коутиньо, Гризманн, Пьянич, Дембеле, Лангле – более половины состава могут сформировать опытные топ-игроки. Добавляем сюда талантов Педри и Деста и имеем состав, которому по силам бороться не только с "Динамо", а и с более статусными соперниками.

Проблемы Кумана, как уже говорилось, в центре защиты. Здесь прогнозируем выход молодого Мингеза. Еще один вопрос – кто сыграет в опорной зоне (отталкиваемся от того, что "Барселона" выйдет в традиционной для Кумана формации 4-2-3-1) рядом с Пьяничем.

Тер Штеген - Дест, Лангле, Мингеза, Альба - Пьянич, Коутиньо - Дембеле, Педри, Тринкау - Гризманн

Прогноз – ничья 1:1

"Барселона" – фаворит. Какой состав бы ни выставил Рональд Куман, у испанцев будет преимущество в классе. Но "Динамо" уже показало, что может противостоять этому классу благодаря трудолюбию и дисциплине. Потери Сидорчука, Цыганкова и Родригеса существенные, но Де Пена, Вербич, Шапаренко и Буяльский способны сыграть не менее активно. Если удастся не допустить паники на стартовых минутах и ​​не пропустить быстрый мяч, то "Динамо" не останется без шансов на очки.