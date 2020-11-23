Битва полуфиналистов. ПСЖ - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд. 4-й тур

24 ноября. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" 22:00 "РБ Лейпциг"

Арбитр: Дани Маккелли (Нидерланды)

Трансляция: Oll.tv

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Поединок полуфиналистов прошлой Лиги чемпионов, в котором очень многое будет стоять на кону. Особенно для французов.

В августе "ПСЖ" разобрал "Лейпциг" без видимых проблем, победив 3:0. С тех пор команда Томаса Тухеля значительно сбавила обороты. Ее подкосили травмы - прямо сейчас в лазарете Парижа до десяти травмированных, а также усталость. Именно свежести не хватило "ПСЖ" в прошлую пятницу на поле "Монако". Первый тайм чемпион выиграл со счетом 2:0, причем еще 2 мяча Парижа были отменены. А вот после перерыва трижды забили уже монегаски.

То поражение, безусловно, не ставит крест на "ПСЖ". Просто так сложились обстоятельства: Мбаппе готов процентов на 50; Ди Мария и Неймар лучше бы не выходили вовсе; отдых получил Маркиньос, которому нету достойной замены. Беда в том, что этой осенью такое с "ПСЖ" происходит слишком часто.

Едва ли не все серьезные противники свои дуэли у "ПСЖ" выиграли. "Марсель", "МЮ", "Монако", да и, собственно, "Лейпциг" 4 ноября - вы ведь еще помните ту волевую победу 2:1? "ПСЖ" тогда заработал две красные и наглядно показал, насколько уязвим без Мбаппе и Неймара.

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В Париже немцам будет труднее хотя бы потому, что эти двое будут в старте. В какой форме - другой вопрос, но выйдут точно. Кроме того, "Лейпциг" последнее время слаб на выезде: лишь одна победа в пяти матчах с конца сентября, да и та в Аугсбурге (2:0). Разительный контраст с выступлениями дома, где у "Быков" шесть побед подряд. Наконец, в прошлом туре команда Юлиана Нагельсманна одержала только ничью с "Айнтрахтом" (1:1), явно не поразив игрой.

Грубо говоря, нас ждет матч двух очень сильных по потенциалу команд, которые пребывают не в лучшей форме и готовы не на 100%. Но турнирное положение вынуждает обоих выкладываться без остатка. После 4 туров у "МЮ" и "Лейпцига" по 6 очков; у "ПСЖ" и "Башакшехира" - по 3. Еще одно фиаско с большой вероятностью закроет перед Парижем дорогу в плей-офф, а это отставка Тухеля и потеря финансовых бонусов звездами. Ни то, ни другое не в их интересах. Касательно немцев, то им важно просто не проиграть. В противном случае, их судьба будет решаться в последнем туре с "МЮ", то есть через три дня после выезда в Мюнхен в рамках Бундеслиги. Тот еще календарь.

Нетрудно спрогнозировать, что атаковать будут французы, немцы сыграют на контратаках. У "ПСЖ" в отсутствие Берната акцент атак сместился направо, где активничает Флоренци. Посмотрим, как с ним справится Хенрикс. Ну и, конечно, надо следить за Мбаппе. У Килиана 9 голов в 7 матчах чемпионата, тут комментарии излишни.

Цифры и факты

"ПСЖ" проиграл 3 из 7 последних матчей во всех турнирах. Это худший результат команды с апреля 2019-го

"РБ Лейпциг" провалил свой единственный выезд в этой ЛЧ, проиграв "МЮ" 0:5

В последних 4 домашних матчах "ПСЖ" было забито больше 2,5 голов

"ПСЖ" забивал первым в 6 последних матчах во всех турнирах

"РБ Лейпциг" выиграл только 1 из 5 последних выездных матчей. Общая разница голов - 4:8

У Килиана Мбаппе в этом сезоне идет в среднем 76 минут на гол: 9 матчей, 9 голов

"РБ Лейпциг" пропускал голы в 4 из 5 последних матчей. На ноль получилось сыграть лишь с "Фрайбургом" (3:0)

До 2020-го команды между собой не встречались, а этом году успели обменяться победами - 3:0 и 1:2 для "ПСЖ"

Ориентировочные составы

У "ПСЖ" точно не сыграют Кимпембе и Гуйе (дисквалификации); Икарди, Дракслер, Керер и Бернат (травмы). Кроме того, под большим вопросом выход Верратти и Эрреры.

У "Лейпцига" вне игры защитники Лукас Клостерманн и Марсель Хальстенберг. Кроме того, не готов на 100% вернувшийся из лазарета универсал Норди Мукиеле.

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Дьялло, Маркиньос, Баккер - Данилу Перейра, Паредес, Рафинья - Ди Мария, Мбаппе, Неймар

"РБ Лейпциг": Гулачи - Орбан, Упамекано, Конате - Хенрикс, Айдара, Забитцер, Нкунку, Анхелиньо - Форсберг, Ольмо

Прогноз на матч "ПСЖ" - "РБ Лейпциг"

"Лейпциг" много пропускает, но и у "ПСЖ" без Берната и Кимпембе та еще оборона. Рискнем поставить на "обе забьют" - букмекеры предлагают ставку с кэфом около 1,5. Также по этой логике напрашивается и другой вариант - ТБ3 с коэффициентом 1,59-1,62.