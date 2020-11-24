Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч ЛЧ

В прошлом туре "Манчестер Юнайтед" неожиданно проиграл "Башакшехиру" 1:2. Подопечные Сульшера явно недооценили турецкий клуб и рассчитывали взять очки малой кровью. До этого матча у манкунианцев было две победы, а у стамбульцев два поражения. После трех туров ситуация в Группе Н обострилась до предела – две команды имеют шесть очков ("МЮ" и "Лейпциг"), две по три ("Истанбул" и "ПСЖ"). Все может случиться при таком раскладе.

Лига Чемпионов. Четвертый тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)

Манчестер Юнайтед 22:00 Истанбул Башакшехир

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После поражения от "Башакшехира" команда Сульшера провела два матча в АПЛ и одержала две победы. На своем поле "красные дьяволы" минимально обыграли "Вест Бромвич" 1:0, а также в гостях справились с "Эвертоном" 3:1. Постепенно манкунианцы набирают форму и входят в сезон, хотя все может произойти с "МЮ", стабильности команде все еще не хватает.

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Стамбульский клуб также сыграл два матча в турецкой Суперлиге, плюс один товарищеский поединок, в котором проиграл "Истамбулспору" 1:3. В чемпионате "Башакшехир" обыграл "Генчлербирлиги" 2:1. А на прошлых выходных "Бешикташ" разобрался с соперником "МЮ" 3:2.

Положение на внутренней арене у "Башакшехира" и "Ман Юнайтед" примерно одинаковое, команды не могут сосредоточиться только на Лиге Чемпионов, хотя очевидно, что этот турнир всегда на особом месте. Для английского клуба дело принципа выйти из группы, тем более при таких хороших шансах. Все букмекеры и большинство специалистов верят, что "МЮ" на своем поле обыграет гостей из Турции и значительно повысят шансы на первое место в квартете с "ПСЖ" и "Лейпцигом". Прогноз: победа Манчестер Юнайтед 2:0.