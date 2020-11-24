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Лига чемпионов. Прогноз на матчи от Александра Шовковского
Что нам готовит главный клубный евротурнир?
На этой неделе стартует вторая половина группового этапа Лиги чемпионов. Чего ждать от интересных матчей 4-го тура анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.
Прогноз на матч "Интер" - "Реал": тотал больше 2.5. Коэффициент 1.6
Ситуация в группе B Лиги чемпионов очень запутанная. После трех туров "Интер" и "Реал" - вне зоны плей-офф. У команды Антонио Конте два очка, у "Реала" - четыре. Итак, хозяевам в этом матче очень нужна победа, иначе выйти из группы будет крайне сложно.
После поражения от "Реала" в Мадриде у "Интера" было два сложных матча. Команда Антонио Конте сыграла вничью с "Аталантой" 1:1, а в воскресенье победила "Торино" 4:2, хотя уступала 0:2. Этим результатом "Интер" прервал серию из четырех матчей без побед. Вообще в "Нерадзурри" непростые времена - две победы за девять матчей. А еще "Интер" очень много пропускает. Сухих матчей было всего два, а в остальных девяти миланцам забили 16 голов. С другой стороны, у "Интера" одно поражение дома за восемь матчей - от "Милана".
После матча с "Интером" "Реал" не побеждал. Перед паузой мадридцы уступили "Валенсии" 1:4 - три гола пропустили с пенальти, а один забили в свои ворота. Затем была выездная ничья с "Вильярреалом" - 1:1. Как результат - третье место в Ла Лиге. С одной стороны, "Реал" обыграл "Барселону" и "Интер" - топовых соперников. С другой, мадридцы регулярно теряют очки там, где команда такого уровня терять их не должна.
"Интер" - "Реал". Прогноз
У обеих команд проблемы с результатами - "Интеру" и "Реалу" не хватает стабильности, они теряют очень много очков и очень много пропускают. В такой ситуации ставка на голы - наиболее логична.
Прогноз на матч "Ливерпуль" - "Аталанта": хозяева не проиграют, ТВ 2.5. коэффициент 1.8
"Ливерпуль" поиздевался над "Аталантой" в Бергамо - 5:0. Команда Юргена Клоппа идет в группе без потерь и уже почти обеспечила себе плей-офф. "Аталанта" имеет четыре очка, столько же у "Аякса". Так что для гостей результат этого матча намного важнее.
"Ливерпуль" не сдает позиции. После победы над "Аталантой" команда Юргена Клоппа одержала стратегически важную ничью с "Манчестер Сити" (1:1) и победила "Лестер" (3:0). Так что после восьми туров в чемпионате Англии "Ливерпуль" имеет 20 очков - так же, как "Тоттенхэм".
Последнее поражение (единственного в этом сезоне, если не считать серии пенальти) "Ливерпуль" потерпел 4 октября, когда неожиданно был разбит "Астон Виллой" 2:7. После этого у "Красных" шесть побед и две ничьи, общий счет 18:5.
После поражения от "Ливерпуля" "Аталанта" сыграла два матча и взяла два очка - 1:1 с "Интером", 0:0 со "Специей". Три матча без побед - такого с "Аталантой" не было с января. Один гол за три матча - вообще нонсенс.
Вообще из шести матче бергамаски выиграли один - 2:1 с "Кротоне", который идет последним в Серии А. Это очень не похоже на команду Гасперини, а президент "Аталанты" уже готовится к худшему и говорит, что главная задача - не вылететь.
"Ливерпуль" - "Аталанта". Прогноз
В первом матче "Аталанта" оказалась не готовой к "Ливерпулю". Учитывая последние результаты команды, кажется, что она не является готовой и сейчас. Можно, конечно, ждать от гостей неожиданности в стиле лучших матчей прошлого сезона, но преимущество на стороне команды Клоппа, которая снова может забить немало голов.
Прогноз на матч "Ювентус" - "Ференцварош": "Юве" забьет в обоих таймах. Коэффициент 1.5
Кажется, в группе G Лиги чемпионов все уже понятно. "Барселона" идет без потерь, "Ювентус" второй с шестью очками из девяти, у "Динамо" и "Ференцвароша" по одному пункту. Победа в четвертом туре может обеспечить "Юве" выход в следующий раунд.
После разгромной победы над "Ференцварошем" на выезде (4:1) "Ювентус" играл в Риме, против "Лацио". Команда Андреа Пирло была очень близка к победе, вела в счете на протяжении почти всего матча благодаря голу Криштиану Роналду, но пропустила на последней добавленной минуте. После перерыва на матчи сборных было легче - дома "Юве" победил "Кальяри" 2:0. Сарди к этому матчу забивали по два гола в пяти встречах подряд.
После поражения 1:4 от "Ювентуса" "Ференцварош" выиграл трижды. В чемпионате команда Сергея Реброва одолела "Мезекевешд" 3:0 и "Гонвед" 1:0, в Кубке - "Бичкеи" 1:0. В чемпионате "Ференцварош" уверенно лидирует, имея четыре очка преимущества и матч в запасе. В Лиге чемпионов шансы на Лигу Европы также остаются - все, скорее всего, будет зависеть от матча с "Динамо", ведь сейчас команды имеют одинаковое количество очков.
"Ювентус" - "Ференцварош". Прогноз
В Венгрии "Ювентусу" было легко. Нет причин предположить, что в Турине "Ференцварош" создаст команде Андреа Пирло какие-то проблемы. Ставим на уверенную победу хозяев.
Прогноз на матч "Боруссия" Дортмунд - "Брюгге": обе команды забьют. Коэффициент 1.8
В случае победы клуб из Дортмунда почти гарантирует себе выход в плей-офф, поэтому есть причина собраться с силами и во второй раз подряд обыграть "Брюгге". Бельгийский клуб продолжает борьбу с "Лацио" за второе место в группе и надеется привезти из Германии хотя бы очко.
В прошлом туре ЛЧ команда из Дортмунда обыграла "Брюгге" (3:0). "Боруссия" после 3-х туров ЛЧ лидирует в группе F (2 победы, 1 поражение). Дома же дортмундцы победили в 4-х предыдущих играх в ЛЧ. "Боруссия" улучшила свою беспроигрышную серию против бельгийских клубов в ЛЧ до 5 матчей (3 победы, 2 ничьи).
Бельгийцы после 3-х туров ЛЧ набрали 4 очка (1 победа, 1 ничья, 1 поражение) и занимают сейчас третье место в группе. Команда не выиграла в 8 из 9 последних матчей в ЛЧ (4 ничьи, 4 поражения). "Брюгге" пока повторяет график прошлого сезона, когда команда не уступила в первых 2-х матчах ЛЧ, а потом не получила ни одной победы.
"Боруссия" - "Брюгге". Прогноз
Хозяева получат непростую и минимальную победу. С Холанном в составе "Боруссия" точно гарантирует себе один гол. У "Брюгге" будут моменты, возможно даже забьет, но вряд ли удержит ничью.
Прогноз на матч МЮ - "Башакшехир": гости не забьют в ворота "дьяволов". Коэффициент - 1.8
У МЮ нет другого выбора, кроме как брать полноценный реванш у соперника. Ведь потерянные 3 очка существенно ухудшили шансы команды Сульшера на выход из группы, хотя после личных побед над конкурентами именно их считали первыми претендентами на плей-офф ЛЧ.
К "Манчестер Юнайтед" на самом деле очень много претензий. Речь идет именно об игровых аспектах, и результаты не такие, какие бы хотелось на этом отрезке сезона. Команда Сульшера возглавляет группу Лиги чемпионов, но только благодаря тому, что обыграла обоих своих соперников, в том числе и "Лейпциг", у которого также после первого круга в активе 6 очков.
"Башакшехир", несмотря на статус чемпиона Турции, пока очень далек от того, чтобы подтвердить его. В Лиге чемпионов ситуация должна быть еще хуже, но действительно, победа над МЮ, какой бы случайной ни была, на самом деле довольно закономерна. Но закономерна, прежде всего, для соперника турецкой команды, а не для нее самой.
МЮ - "Башакшехир". Прогноз
МЮ возьмет реванш у соперника, но вряд ли переигрывает его с разгромным счетом. Против таких оппонентов, как "Башакшехир", команда Сульшера играет не очень уверенно.
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