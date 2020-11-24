Олимпиакос - Манчестер Сити: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов. Групповой етап, четвертый тур.

25 ноября, 19:55. Пирей, "Караискакис".

Трансляция: "Футбол 1", 19:40

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Матчи группового этапа Лиги Чемпионов перешли свой экватор. Еврокубки подходят к решающим встречам, которые определят участников плей-офф. Грозный дома "Олимпиакос" попытается побороться за очки в противостоянии с нестабильным "Манчестер Сити". Смогут ли греки достичь положительного результата?

История противостояния

В официальном поединке эти команды встречались всего один раз. Это был первый из двух матчей "Олимпиакоса" и "Манчестер Сити" в этом сезоне. В Англии хозяева одержали убедительную победу со счетом 3:0. Два из трех голов были забиты уже после 80-ой минуты, однако преимущество "горожан" на протяжении всего матча было очевидным. Пирейцы нанесли первый удар по воротам соперников только после перерыва, в то время как подопечные Гвардиолы 20 раз пробивали в сторону голкипера Жозе Са.

Кадры

Хозяевам в матче не помогут Брума, Вальбуена и Эль-Араби. Участие Олебаса и Винагре под вопросом. "Горожане" же не смогут рассчитывать на Натана Аке, который травмировался в игре сборных Нидерландов и Испании. Также не сыграет капитан "Сити" Фернандиньо. Бразилец получил повреждение еще в поединке против "Порту", через которое пропустил шесть встреч своей команды. Подходит до нужных кондиций Серхио Агуэро, который после пятимесячного восстановления от травмы сыграл всего три матча и снова попал в лазарет. Последнюю игру АПЛ с "Тоттенхэмом" аргентинец провел все 90 минут на скамейке запасных.

Украинец Зинченко уже сможет принять участие в матче "Манчестер Сити". Предыдущий поединок команды он пропускал из-за коронавирусных правил Великобритании. Заметим, что игрок провел все 90 минут во встрече этих команд тремя неделями ранее.

Ориентировочные составы:

"Олимпиакос": Са - Дрегер, Семеду, Сиссе, Рафинья - М'Вила, Бухалакис, Камара - Ранджелович, Фортунис, Масурас.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу - де Брюйне, Родри, Гюндоган - Стерлинг, Жезус, Фоден.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Факты, цифры и шансы

За последние 13 месяцев "Олимпиакос" проиграл дома всего два матча: "Арсеналу" и "ПАОК" с одинаковым счетом 0:1.

А вот "Манчестер Сити" за последние 14 игр выиграл только половину из них.

В группе С был сыгран всего один матч, где забили обе команды: "горожане" и "Порту" сыграли 3:1. Все остальные поединки имели хотя бы одного участника, который не смог отличиться за 90 минут.

Последний раз Агуэро забивал на выезде в Лиге Чемпионов еще в феврале 2019 года.

В шести из восьми последних выездных матчей в самом престижном евротрофее подопечные Гвардиолы пропускали.

Последние восемь официальных домашних матча "Олимпиакос" выиграл со счетом 17:0.

"Ман Сити" до сих пор опустошены от нереализации моментов (22 удара) в матче против "Тоттенхэма", да и результат, в конце концов, вышел неудачный (2:0). Позиция подопечных Гвардиолы в АПЛ не то, что хочет желать лучшего, а недопустима для команды такого уровня. После девяти туров "горожане" занимают 13 место. Однако в ЛЧ результаты куда лучше: девять очков из девяти возможных, один пропущенный гол при девяти точных выстрелах. В "Олимпиакоса" тоже один гол, но забитый. Еще пять раз Са не смог спасти команду. Эти разные результаты объясняются тем, что логично, уровни АПЛ и греческой Суперлиги очень отличаются. Для "горожан" текущие соперники в ЛЧ являются легкими, в то время как для подопечных Мартинша это совсем другой класс, по сравнению с внутренним чемпионатом, где дела идут довольно неплохо. "Сити" не захочет в таком матче терять очки, да и предыдущая игра с греками показала, что с ними реализация не "хромает".

Прогноз на матч: Олимпиакос - Манчестер Сити 1:2.