Шанс избежать позора. Марсель - Порту. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд. 4-й тур

25 ноября. Марсель. "Велодром"

"Марсель" 22:00 "Порту"

Арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

Трансляция: Oll.tv

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Один из ключевых матчей группы С, в котором вполне может определиться участник будущего плей-офф ЛЧ.

Перед этим туром у "Ман Сити" 9 очков, у "Порту" - 6, у "Олимпиакоса" - 3 и у "Марселя" - баранка. Более того, провансальцы в этом розыгрыше даже не забивали голов, проиграв три стартовых матча всухую. Это наихудший результат текущего сезона.

В Португалии небезосновательно рассчитывают, что такой "Марсель" можно забросать шапками, и если в параллельной игре "Сити" победит греков (а так оно скорее всего и будет), то "Драконы" на 99% обеспечат себе выход из группы. Идеальный сценарий, согласитесь.

В пользу "Порту" говорит первая встреча команд, которая состоялась на "Драгау" 3 ноября: "Драконы" тогда выиграли 3:0, но по ходу второго тайма казалось, что даже такой счет не отображает в полной мере превосходство хозяев. У "Марселя" не получалось вообще ничего - атаки не работали, лидеры выключились из игры, защита не успевала на флангах, особенно за Хесусом Короной и Луисом Диасом. Эта парочка творила все, что хотела.

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Стал ли "Марсель" лучше за прошедшие три недели? Большой вопрос. После перерыва на матчи сборных команда еще не играла - ее матч чемпионата против "Ниццы" был перенесен из-за вспышки коронавируса в лагере "Орлят". До этого "Марсель" победил "Страсбур", но как именно - лучше не вспоминать. Достаточно сказать, что команда Андре Виллаш-Боаша стала первой во Франции со времен основания Opta, кому удалось выиграть матч, нанеся лишь один удар по воротам.

"Кровь из глаз" - так играл "Марсель" в октябре и ноябре, и такой стиль резко диссонирует с бодрой, продуманной системой Консейсау. В принципе, это ожидаемо: "Порту" работает на экспорт, раскручивает своих. "Марсель" же последние годы еле выживает под гнетом долгов и санкций УЕФА.

Завтрашняя игра - последний шанс для французов сохранить лицо. Доказать, что даже в таком положении команда способна на подвиги. В прошлом сезоне в похожей ситуации это работало, и "Марсель" неожиданно для всех заскочил в Лигу чемпионов. Но с тех пор Пайет постарел, Бенедетто сдал, Сарр ушел - и стало совсем плохо. То, во что играли провансальцы в стартовых трех турах ЛЧ - это не футбол. Виллаш-Боаш может сколько угодно ссориться с папарацци, но это все без толку. Футболисты должны отвечать на критику на поле. Посмотрим, как с этим у "Марселя". Завтра для команды своего рода момент истины.

Цифры и факты

"Марсель" проиграл 12 последних матчей в Лиге чемпионов подряд. Эта серия началась еще в марте 2013-го, затем французы проиграли все 6 матчей в ЛЧ-2013/14 и еще трижды уступили в текущем сезоне

"Порту" забивал в первом тайме в 9 последних матчах во всех турнирах

"Порту" забивал голы во всех трех матчах ЛЧ в текущем сезоне: "Марселю" - 3, "Олимпиакосу" - 2, "Ман Сити" - 1

На выезде "Порту" не так грозен, как дома: всего лишь 2 победы в 5 последних матчах

"Марсель" проиграл все 3 матча в Лиге чемпионов, а вот в чемпионате Франции не проигрывает уже 6 туров подряд

"Порту" ни разу не проигрывал "Марселю" в 21 веке: 5 побед и 1 ничья в 6 матчах

Ориентировочные составы

У "Марселя" редкий случай в эру коронавируса: нет ни больных, ни травмированных. Все готовы играть.

У "Порту" вне игры защитники Пепе и Маркано, голкипер Мбайе, а также арендованный у "Ливерпуля" хавбек Марко Груич.

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Камара, Ронжье, Сансон - Пайет, Жермен, Товен

"Порту": Маркезин - Манафа, Мбемба, Сарр, Сануси - Оливейра, Урибе, Отавио - Корона, Марега, Диас

Прогноз на матч "Марсель" - "Порту"

"Марсель" сейчас пребывает на дне - и психологическом, и физическом. В то, что последние три недели кардинально что-то изменили, мы не верим. В то же время "Порту" будет подстегивать близость плей-офф. Рискнем выбрать прямую победу "Драконов" - ее букмекеры предлагают с кэфом около 2,6-2,7.