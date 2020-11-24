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Бавария - Зальцбург. Прогноз на матч Лиги чемпионов
Мюнхенцы примут "быков"
Лига Чемпионов 2020/2021 . Групповой этап. 4-й тур
25 ноября, 22:00
Германия. Мюнхен. Стадион: "Альянц Арена"
"Бавария" 22:00 "Зальцбург"
Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)
Телетрансляция – Футбол 1, Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, OLL.TV
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1/2/3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv.
В матче 4-го раунда группы A встретятся лидер и аутсайдер - мюнхенская "Бавария" примет "Зальцбург" из одноименного города. Поединок пройдет на домашнем стадионе "бундестим" - "Альянц Арені".
Текущее положение дел в группе A
|Матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|Разница голов
|Очки
|
Бавария
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|9
|9
|
Атлетико
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|4
|
Локомотив
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|-1
|2
|
Зальцбург
|3
|0
|1
|2
|6
|11
|-5
|1
"Бавария"
У команды Ханси Флика все отлично по всех фронтах: после 8 туров Бундеслиги "Бавария" имеет в своем активе 19 очков и лидирует в турнирной таблице, опережая вторую дортмундскую "Боруссию" на один балл. В главном еврокубке "бундестим" также набрала превосходный ход, набрав 9 очков в 3-х турах.
Несмотря на потерю нескольких лидеров, в лице Киммиха, Дэвиса, Зюле, мюнхенцы выступает очень целостно в игровом плане против любого соперника. Из осечек баварцев можно вспомнить только два поединка в национальном чемпионате: разгромное поражение на выезде от "Хоффенхайма" и домашняя ничья с "Вердером" в последнем туре.
"Баварию" можно со 100% уверенностью называть самой сильной командой Европы на данный момент - мюнхенцы выглядят максимально сильно и сбалансированно в любой из линий поля.
Смотря на предыдущий матч "Баварии" и "Зальцбург" в Австрии можно подумать, что подопечные Флика буквально уничтожили "красных быков", но баварцы только в концовке
"Зальцбург"
"Быки" также первые в своем национальном чемпионате, имея абсолютно зеркальные показатели с мюнхенцами - шесть побед, одна ничья и одно поражение.
Смотря на таблицу группового этапа можно подумать, что "Зальцбург" провально выступает и уступает всем опонентам в классе. Но это совершенно не так. Главный тренер "Зальцбурга" Джесси Марш выстроил структурированную современную игру, которая безупречно дает результат в Австрии, но на европейской арене "красным быкам" не хватает концентрации, физических сил и немного удачи на весь поединок - все очки в трех турах "Зальцбург" потерял из-за голов пропущенных в последние 15 минут.
Несмотря на одно очко в первых трех турах, австрийская команда еще имеет шансы побороться с мадридским "Атлетико" за место в плей-офф главного еврокубка, главное - брать очки с "Баварией", побеждать "матрасников" и московский "Локомотив", ну и надеяться на осечку конкурентов...
Отсутствующие игроки
"Бавария": Дэвис, Киммих, Тиллман, Зюле, Толиссо, Эрнандес.
"Зальцбург": Бернед, Дака, Окугава, Юнузович.
Ориентировочные составы
"Бавария" (4-1-4-1): Нойер - Алаба, Мартинес, Боатенг, Павар - Горетцка - Сане, Коста, Мюллер, Коман - Левандовски
"Зальцбург" (4-4-1-1): Станкович - Ульмер, Андре Рамальо, Соле, Кристенсен - Собослаи, Зайвальд, Мвепу, Койта - Бериша - Камара.
Предыдущие матчи команд
Мюнхенцы и быки в своей истории встречались только два раза:
- в 2014-м году "Зальцбург" переиграл "Баварию" в товарищеском матче со счетом 3:0;
- а в прошлом туре текущего сезона Лиги чемпионов немцы разгромили на выезде австрийцев 6:2.
Прогноз на матч "Бавария" - "Зальцбург"
По мнению букмекеров немецкая команда является безусловным фаворитом этого противостояния - коэффициент на успех баварцев 1.27. Мы также поставим на победу "бундестим", но врядли "быки" так просто сдадутся и наверняка смогут создать несколько отличных моментов у ворот Мануэля Нойера, поэтому отличной выглядит ставка на то, что оба коллектива забьют в этой игре - 1.51.
Прогноз UA-Football - 3:1.
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