Ливерпуль - Аталанта. Прогноз на матч Лиги Чемпионов

В крайне сложном положении оказалась "Аталанта" перед матчем четвертого тура ЛЧ. Собственно, "Ливерпуль" поставил команду из Бергамо в неудобное и опасное положение, в прошлом туре мерсисайдцы унизили соперника, разгромив его в Италии 5:0. Теперь шансы "Аталанты" на выход в плей-офф престижного турнира значительно понизились, разве только гости на "Энфилде" возьмут реванш и обыграют команду Клоппа. Почти фантастический расклад, но подопечные Гасперини способны на подобное чудо, если поймают кураж.

Лига Чемпионов. Четвертый тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Ливерпуль 22:00 Аталанта

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"Ливерпуль" уверенно возглавляет турнирную таблицу группы D. Три победы у "красных" с общим счетом 8:0, казалось бы, ничего уже не угрожает фавориту квартета. Но как это иногда бывает с командой Клоппа, сами себе они могут создать неприятности.

В сезоне 2020/21 уже были провалы у мерсисайдцев, буквально на ровном месте, например, когда "Астон Вилла" в АПЛ разобралась с действующим чемпионом Англии – 7:2. Впрочем, после того позора у "Ливерпуля" серия из восьми матчей без поражений, шесть из которых победные.

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"Аталанта" не может выиграть в трех последних встречах – ничьи со "Специей" 0:0 и "Интером" 1:1 в Серии А, а также поражение от "Ливерпуля", которое мы уже вспоминали. Главное для команды Гасперини сделать правильные выводы, провести работу над ошибками и настроиться на матч в Англии. В этом сезоне были у "Аталанты" победы на кураже, например, разгромы "Лацио" 4:1, "Кальяри" 5:2 или "Мидтьюлланна" 4:0. Хотя, конечно, уровень соперников разнится.

Можно сделать предположение, что "Ливерпуль" постарается в экономном режиме обыграть "Аталанту". В АПЛ у мерсисайдцев намечается серьезное противостояние за лидирующие позиции с "Тоттенхэмом", есть необходимость поберечь силы. Гости же попробуют реабилитироваться за недавнюю неудачу, хотя проблем в Серии А у бергамцев также хватает. Поэтому, скорее всего, команды разойдутся миром. К сожалению, все еще болеет Руслан Малиновский, игру в Ливерпуле украинец точно пропустит. Прогноз: ничья 1:1.