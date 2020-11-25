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В Германию за реваншем: прогноз на матч ЛЧ Боруссия М - Шахтер

Лига Чемпионов
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В Германию за реваншем: прогноз на матч ЛЧ Боруссия М - Шахтер
Новина українською

Несмотря на поражение в прошлом туре от немецкой команды, у "Шахтера" довольно неплохие шансы, чтобы сыграть в весенней части престижного европейского клубного турнира. Очевидно, что тренерский штаб проведет работу над ошибками, а уже в матче 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов мы увидим совсем другую игру в исполнении подопечных Луиша Каштру. По оценкам аналитиков Parimatch вероятность того, что "Шахтер" не проигрывает составляет почти 40%, что в целом вселяет оптимизм в надежды украинских болельщиков.

В Германию за реваншем: прогноз на матч ЛЧ Боруссия М - Шахтер - изображение 1

Главной причиной такого результата на НСК "Олимпийский" стал очень высокий и плотный прессинг "Боруссии" на половине поля горняков и ошибки защитного звена при попытке выйти из обороны в атаку. Чтобы устранить эти недостатки в центре поля с первых минут поединка на поле следует ожидать Тараса Степаненко, который вернулся после болезни, а навязать борьбу атакующим игрокам соперника сможет наигранная пара центр-беков Сергей Кривцов и Николай Матвиенко.

Зато у команды из Менхенгладбаха появились определенные кадровые проблемы - из-за травмы не сыграет центральный полузащитник "Боруссии" Йонас Хоффман и левый защитник Рами Бенсабаини, а также главный герой первого поединка и автор трех из шести голов в ворота украинской команды - Алассан Плеа.

К слову, на выходных во внутренних чемпионатах обе команды не смогли одержать победы. "Шахтер", оставшись в меньшинстве еще в первом тайме, забил в дебюте второго, но быстро пропустил в ответ от "Александрии". Матч завершился со счетом 1:1. С таким же результатом закончился матч между "Боруссией" Менхенгладбах и "Аугсбургом". Соперники дончан вышли вперед уже на 5-й минуте, но потеряли победный результат за несколько минут до конца основного времени матча, даже несмотря на то, что соперник играл с 65-й минуты в меньшинстве.

Очевидно, что не следует ожидать повторения разгромного результата первой встречи, у "Шахтера" есть все шансы вернуться из Германии с очками, ведь они так нужны команде Луиша Каштру для продолжения борьбы в Лиге Чемпионов.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Прогнозы
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