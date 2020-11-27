Лига чемпионов в Одессе. В субботу Продэксим проведёт стартовый матч еврокубка в новом сезоне

Лига чемпионов по футзалу. Предварительный раунд

28 ноября. Крыжановка (Одесская область). Спорткомплекс "Black sea PSV". Начало в 14:00

"Продэксим" (Херсон, Украина) - "Росарио" (Белфаст, Северная Ирландия)

Видео-трансляция - UA-Футбол

Что за турнир и какой формат?

Реформы УЕФА добрались и до футзала. Теперь там также нет Кубка УЕФА, но есть Лига чемпионов. Турнир, конечно же, отличается от своего "старшего брата" в большом футболе и ещё до конца не прошёл весь путь изменений. Планировалось, что теперь команды будут играть в классических групповых этапах, но из-за COVID-19 от этой идеи временно отказались.

В текущем розыгрыше будет всего четыре этапа и вообще без групповых турниров. В предварительном раунде, матчи которого сейчас проходят, играют 46 команд. В 1/16 финала к 23 победителям добавятся девять самых рейтинговых команд турнира. Среди них в том числе каталонская "Барселона", которая прошлую Лигу чемпионов выиграла. Далее 1/8 финала и "Финал восьми", который запланирован на апрель-май 2021 года.

Все стадии в текущем розыгрыше состоят из одного матча.

Кто сыграет от Украины?

Лишь несколько стран в футзальной Лиге чемпионов представлены двумя клубами: Испания, Португалия, Россия, Казахстан. От остальных ассоциаций сыграет по одной команде.

"Продэксим" в четвёртый раз будет участвовать в турнире. Напомним, что прошлый чемпионат Украины остановили досрочно , утвердив, как итоговую, таблицу после первого этапа. В ней херсонская команда шла на первом месте и в четвёртый раз кряду взяла "золото".

Успехи пока относительно "средние" - команда избегала особых провалов, но в "Финал четырёх" ни разу не попадала, а именно о такой цели регулярно говорит президент клуба и теперь уже новый мэр Херсона Игорь Колыхаев.

Как минимум первые раунды "мельники" должны проходить без проблем. В рейтинге текущей ЛЧ херсонцы занимают одиннадцатое место. Но многое будет зависеть от жеребьёвки.

Соперник из Северной Ирландии? Там вообще в футзал играют?

"Росарио" - единственная команда текущего розыгрыша ЛЧ, у которой рейтинг 0. Даже у представителей Сан-Марино, Андорры и Люксембурга выше.

Любительский североирландский клуб дебютирует в еврокубке. Тем не менее, у него есть, чему поучиться. Например, у клуба две взрослые команды, 14 юношеских от 12 до 18 лет, мини-футбольные для детей от 5 до 10 лет, четыре у девушек и одна женская, а также команда ветеранов. Приблизительно столько же команд найдётся на весь украинский футзал у клубов Экстра-лиги вместе взятых.

Почему играют в Одессе и можно ли прийти на игру?

"Продэксим" свои домашние встречи проводит в спортивной школе ХВУФК в Херсоне, но он не подходит для игр такого калибра. Ближайший соответсвующий требованиям зал как раз под Одессой.

Болельщиков и почему-то журналистов на игру не пустят. Только избранных, которые смогут попасть в расширенный список официальных лиц. Вам повезёт, если вы знакомы с кем-то из руководства клуба. Через официальные запросы вам, как и нашему сайту, однозначно откажут.

К слову, это будет первый за четыре года матч "мельников" в Лиге чемпионов на украинской земле. До этого постоянно приходилось играть на выезде. В том числе, из-за отсутствия нормального зала.

Прогноз на матч "Продэксим" - "Росарио"

Встреча должна завершиться более чем убедительной победой чемпиона Украины. Разница в три гола - будет достойным поражением для дебютанта Лиги чемпионов. Всё самое интересное для "Продэксима" должно начаться с 1/16 финала. Этот этап запланирован на начало 2021-го.