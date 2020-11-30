Шахтер - Реал. Ждем еще одну сенсацию от горняков?

В первом туре группового этапа Лиги Чемпионов "Шахтер" обыграл в гостях "Реал" 3:2, и тем самым сотворил пока что главную сенсацию турнира и добыл одну из самых впечатляющих побед в своей истории. Удастся ли "горнякам" вновь удивить "Реал" и всю Европу?

Коэффициенты Favbet: 7.3 – 6.1 – 1.4

Выход в плей-офф Лиги Чемпионов:

Реал – 1.03

Боруссия М – 1.15

Шахтер – 6.2

Интер - 9

Но та победа над "Реалом" была чуть больше месяца назад. А сейчас ситуация изменилась кардинальным образом. Дуэль против менхенгладбахской "Боруссии" "горняки" закончили с суммарным счетом 0:10. И если после поражения в Киеве еще можно было предположить, что у "Шахтера" просто с самого начала не пошла игра, то ответный матч в Германии расставил всё на свои места. Команда Луиша Каштру выглядела очень слабо как в обороне, так и в атаке. С такой игрой в Лиге Чемпионов делать нечего, но есть надежда, что в заключительных матчах группового этапа "Шахтер" будет смотреться не настолько безнадежно

А вот "Реал" напротив – дважды обыграл миланский "Интер" и сделал огромный шаг к плей-офф Лиги Чемпионов. Хотя стоит признать, в ответной игре "Реалу" сильно повезло, что полузащитник "Интера "Артуро Видаль еще в первом тайме заработал две желтые карточки за несколько секунд и оставил миланцев вдесятером. Игра была сделана.

Прогнозировать матчи нынешнего "Шахтера" – задача очень непростая. С "Реалом" и "Интером" это была одна команда, с "Боруссией" – совсем другая. В такой ситуации напрашивается ставка на уверенную победу "Реала". Но ведь и "сливочные" играют очень нестабильно и на выходных умудрились проиграть дома "Алавесу" 1:2. Плюс у "Реала" по прежнему отсутствует Серхио Рамос, вновь травмировался Эден Азар, а Карим Бензема должен вернуться к матчу в Киеве, но сложно сказать, в какой форме.

Когда обе команды играют настолько непредсказуемо, единственное, в чем есть уверенность, так это в забитых голах. "Реал" просто обязан забить хотя бы 2-3 гола, но без Серхио Рамоса удержать свои ворота на замке мадридцам будет непросто. А потому ставка на тотал больше (3.0) выглядит наиболее оптимальным вариантом.

Прогноз: тотал матча больше (3.0) – 1.55