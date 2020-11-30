Боруссия Менхенгладбах - Интер. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, группа B, пятый тур

1 декабря. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах 22:00 “Интер” Милан

Телетрансляция – Megogo, Воля TV, OLL.TV

“Интер” может во втором сезоне подряд не преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов. Команде Антонио Конте нужно выиграть два оставшихся матча, и надеяться, что “Реал” переиграет “Боруссию”, которая остается единственной командой в группе B, которая еще ни разу не проиграла. Только в этом случае “Интер” выйдет в плей-офф.

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В первых трех матчах группы ЛЧ “нерадзурри” откровенно не повезло. “Интер” переигрывал по моментам и “Боруссию”, и “Шахтер” в первом и втором туре, но дважды довольствовался только ничьей. В третьем туре в Мадриде была равная игра, но “Интер” уступил “Реалу”, а в ответном матче на “Сан-Сиро” миланская команда осталась вдесятером еще в первом тайме из-за глупого удаления Видаля и не смогла навязать сопротивление “бланкос”.

Для “Боруссии”, напротив, этот сезон Лиги чемпионов может стать прорывным. Никогда ранее Гладбах не играл в плей-офф Лиги чемпионов. В случае ничьи с “Интером” и невыигрыша “Шахтера” у “Реала” команда Марко Розе может гарантировать себе 1/8 уже во вторник.

“Боруссия” переиграла “Шахтер” по сумме двух матчей 10:0, но в матчах с “Интером” и “Реалом” упускала победы на последних минутах. Оба поединка закончились со счетом 2:2. С показателем 14 голов “Боруссия” является самой результативной командой группы B, а среди всех команд ЛЧ 2020/2021 больше забивала только “Бавария” (15).

Интересно, что когда у главного тренера Гладбаха Марко Розе спросили, почему его команда слабо провела первые 30 минут матча против “Шальке”, он ответил: “Мы не “Бавария”. Провалив старт матча “Боруссия” в итоге его выиграла со счетом 4:1, благодаря голам Нойхауса, Вендта, Тюрама и Вольфа.

Универсальность в атаке – одно из главных качеств “Борусси”. Здесь нет явных голеадоров. Совсем другая ситуация в “Интере”. 15 из 25 голов “нерадзурри” во всех соревнованиях забили дуэт форвардов Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. Однако в последнем матче Серии А Лукаку и Мартинес голами не отметились. “Интер” выиграл у “Сассуоло” 3:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А.

Задача “Боруссии” по сдерживанию Лукаку, который забил Гладбаху два гола в первом матче, ложится на плечи 30-летнего ветерана Тони Янчке. Именно Янчке выйдет в старте против “Интера” вместо основного центрбека Нико Эльведи. Также у “Боруссии” по-прежнему отсутствует правый защитник Рами Бенсебаини, и атакующий хавбек Йонас Хофманн. Потери “Интера” – дисквалифицированный Артуро Видаль, а также травмированные Наингголан, Коларов и Пинамонти.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Янчке, Вендт – Крамер, Нойхаус – Тюрам, Штиндль, Эмболо – Плеа

“Интер”: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастон – Хакими, Барелла, Гальярдини, Сенси, Перишич – Лукаку, Мартинес

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Интер Милан

“Боруссия” не раз в нынешнем сезоне продемонстрировала способность выжидать удобного момента для атаки. В матче с “Реалом” Гладбах забил первый гол после своего первого удара по воротам, а второй – со четвертого. Против “Интера” команда Марко Розе не будет атаковать с первых минут во что бы то ни стало, но и “нерадзурри” нужно играть осторожно, учитывая как Гладбах великолепно играет в переходных фазах игры. Букмекеры предполагают, что матч получится результативным (Тотал 3 Б – 1.81), но вероятно больше голов будет забито во втором тайме. Шансы команд на победу приблизительно равны, но небольшое преимущество отдается “Интеру”. Это можно объяснить тем, что миланцы выглядели лучше в первом матче, и потерей двух основных защитников Гладбаха. Прогноз – победа “Интера” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.